Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos inició este miércoles nuevos ataques contra objetivos militares en Irán por orden del presidente Donald Trump, según informó el Comando Central (CENTCOM), que aseguró que la operación busca reducir la capacidad de Teherán para amenazar a embarcaciones civiles y comerciales en las aguas de la región.

“Las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar más ataques contra objetivos militares iraníes por orden del comandante en jefe”, indicó el CENTCOM en un comunicado publicado en sus redes sociales. El organismo agregó que la misión continuará con el objetivo de “degradar aún más la capacidad de Irán de amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales”.

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Los ataques se produjeron en medio de una nueva fase de enfrentamientos entre ambos países, luego de semanas de operaciones militares cruzadas. El Comando Central estadounidense señaló que sus acciones recientes han tenido como objetivos instalaciones vinculadas a operaciones militares, sistemas de drones, aeronaves, capacidades navales e infraestructura logística.

Desde Irán, medios vinculados al régimen y funcionarios provinciales informaron sobre explosiones en varias zonas del país. Reportes procedentes de Juzestán indicaron que un área cercana a Ahvaz fue blanco de un ataque con misiles estadounidenses, mientras que se escucharon explosiones en Sirik, en el sur de Irán.

Reportes procedentes de Juzestán indicaron que un área cercana a Ahvaz fue blanco de un ataque con misiles estadounidenses, mientras que se escucharon explosiones en Sirik, en el sur de Irán (UKMTO)

La escalada también incluye ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en la región. Teherán aseguró que sus fuerzas atacaron dos bases utilizadas por Estados Unidos en Jordania y afirmó haber destruido drones militares estadounidenses.

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El conflicto ya ha dejado víctimas dentro de las filas estadounidenses. Washington informó que 18 militares de su país han muerto en Medio Oriente desde el inicio de la ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de febrero.

Estados Unidos niega que Irán controle el estrecho de Ormuz

Entretanto, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirmó que tiene capacidad para controlar el ingreso y la salida de barcos por el estrecho de Ormuz, una afirmación que Washington rechazó.

El CENTCOM calificó esa declaración como falsa y aseguró que Irán no tiene autoridad sobre el paso internacional.

“Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”, señaló el comando estadounidense.

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Washington indicó además que las embarcaciones comerciales continúan utilizando esta ruta con apoyo militar estadounidense. Según el CENTCOM, desde comienzos de mayo las fuerzas de Estados Unidos han asistido a más de 900 barcos para atravesar el estrecho.

Un avión de combate despega del USS Abraham Lincoln para participar en la campaña de ataques estadounidenses contra objetivos militares en Irán (@CENTCOM)

La disputa ocurre después de una serie de incidentes en los que Estados Unidos acusa a Irán de atacar embarcaciones que intentaban navegar por la zona. Para Washington, garantizar la circulación por Ormuz es una prioridad debido al papel del estrecho en el comercio mundial de petróleo.

Trump afirma que Irán aún no está preparado para un acuerdo nuclear

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Irán todavía no está dispuesto a alcanzar un nuevo acuerdo nuclear que permita detener el conflicto. Según el mandatario estadounidense, Teherán ha retrocedido en negociaciones anteriores después de aceptar compromisos.

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“Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso”, declaró Trump durante un acto en Georgia.

“No están listos. Estarán listos muy pronto”, agregó.

Las declaraciones de Trump llegaron después de una ceremonia en la base aérea de Dover, donde recibió los restos de cuatro militares estadounidenses fallecidos en ataques atribuidos a Irán en Jordania e Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, rinden homenaje durante la ceremonia de traslado de los restos del sargento del Ejército Michael Emmanuel Swinton en la Base Aérea de Dover, en Delaware (REUTERS/Evan Vucci)

Trump sostuvo además que Irán pagará “con creces” por la muerte de soldados estadounidenses y reiteró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática si Teherán acepta las condiciones planteadas por Estados Unidos.

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