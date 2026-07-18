La fuerte autocrítica de Eduardo Coudet tras la eliminación de River Plate ante Aldosivi en la Copa Argentina: “Fue un papelón”

El Chacho ofreció sus sensaciones después de la caída ante Aldosivi en los 16avos de la Copa Argentina

River Plate fue eliminado por Aldosivi después de perder 3-1 en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina y su entrenador, Eduardo Coudet, realizó una fuerte autocrítica en la conferencia de prensa posterior al partido.

En su primera respuesta, el Chacho no le bajó el tono a esta caída contra el Tiburón en el Estadio Padre Ernesto Martearena: “Primero, tenemos que ser realistas. Lo de hoy, de parte nuestra, fue un papelón. No le encuentro otra palabra. Más allá de respetar a todos los rivales, y que en el fútbol argentino podés perder con cualquiera, siento que el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir en el campo de juego. No me gustó nada“. Además, fue consultado sobre cuándo se reincorporará Juanfer Quintero después de su participación en el Mundial con Colombia. “Se tiene que presentar el jueves”, respondió.

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A continuación, Coudet manifestó cómo se sale de esta situación con vistas al estreno del sábado 25 por el campeonato doméstico ante Barracas Central desde las 19:15 en el Monumental: “Creo que a todos los que vimos el partido no nos gustó la imagen, lo que hemos transmitido. Hay que trabajar. Tenemos la intención de armar algo bueno, lindo, de que la gente se sienta identificada con el equipo, y para eso necesitamos completar el mercado, pero también tenemos que mejorar muchísimo y en una semana estamos compitiendo otra vez por el torneo local en cancha de River. Acá hay que saber el lugar y el club en el que estamos, hay que ser valiente y revertir esta imagen porque fue muy pobre”.

El director técnico aseguró que la lista de jugadores apartados para afrontar este semestre fue una “decisión del club” y señaló cuáles son las prioridades en este mercado de pases: “Estamos buscando completar y generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo hemos podido lograr y también necesitamos tiempo de trabajo, que el fútbol no te lo da. Porque a medida que vayan llegando, algunos tienen que adaptarse al cambio de trabajo, al cambio de idea, al club. Tenemos que tratar de poder cerrar muchas cosas lo antes posible”.

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En este sentido, precisó que la caída ante Aldosivi tampoco tiene como efecto inmediato la búsqueda de más refuerzos: “No pasa por eso, sino que hay un montón de tratativas que no se han cerrado todavía. Y hay jugadores que hemos tenido que acelerar, como en el caso de los delanteros. Lucas (Beltrán) iba a tener una semana desde la parte física y, con la lesión de Sebas (Driussi), tuvimos que cambiar eso y utilizarlo. Cuando perdés, tenemos que hacernos responsables y esta imagen no se puede repetir”.

River 1-3 Aldosivi

En consonancia, Eduardo Coudet lamentó la ausencia de Driussi por una lesión muscular y explicó por qué decidió poner de titular a Rafael Santos Borré en lugar de Lucas Beltrán: “Tuvimos la desgracia de perderlo a Driussi. Y Rafa es el que más... Si bien ni Rafa ni Lucas venía de tener ritmo, Lucas venía de muchos días parado. Rafa venía sin competencia por el Mundial. Te soy sincero: excusas podríamos poner un montón, pero la realidad es que no podemos mostrar esta imagen. No es lo que veo en la semana. No sé por qué nos cuesta tanto ejecutar lo que trabajamos en los partidos. Hay que trabajar y encontrar soluciones. Tenemos que hacernos responsables después de hacer el partido que hicimos”.

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Por último, Coudet fue interrogado sobre la raíz detrás de los dos cambios que hizo antes de terminar el primer tiempo con el resultado 0-2 en contra: “Intenté buscar un cambio de dinámica porque siento que no transmitíamos lo que teníamos que transmitir, no entramos en la dinámica del partido. No son dos cambios puntuales, sino que el equipo no se veía bien en ninguna línea. Intentamos poner otro punta, tener más presencia y disputa, pero hemos perdido muchísimos duelos. Vuelvo a lo de transmitir, porque muchas veces puede ser que las condiciones no sean las ideales para jugar al fútbol, pero la energía tiene que ser otra y no lo hemos mostrado en casi ninguna faceta del juego y en ninguna etapa del partido. Ha sido un partido muy malo. Tenemos que revertir lo que mostramos 100 por ciento. Podemos encontrar un montón de excusas, pero es River. Estamos con la camiseta y el escudo de River, y tenemos que representarlo de otra manera”.

Vale destacar que River regresó a la competencia oficial después de 51 días y con un plantel renovado. Ya se despidieron del club Franco Armani (regresó a Atlético Nacional), Paulo Díaz (transferido al Atlanta United) y Maximiliano Meza (se marchó a Independiente), además de concretarse la venta de Andrés Herrera al Columbus Crew de Estados Unidos.

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En tanto, se espera que sigan por el mismo camino Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Maximiliano Salas, Alex Woiski y los mundialistas Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez. Todos quedaron fuera de la consideración de Coudet y entrenan apartados.

En materia de refuerzos, el primero en llegar fue Nicolás Otamendi, quien se incorporará al equipo tras el Mundial. Posteriormente se concretaron los arribos de los uruguayos Giovanni González y Mauro Arambarri y los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

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