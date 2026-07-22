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Córdoba: un camión se estrelló contra un árbol, un hombre quedó atrapado en la cabina y fue rescatado

La víctima era el acompañante y tuvo que ser asistido con equipamiento especializado. Después fue trasladado a un hospital por politraumatismos y permanece bajo observación médica

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Ocurrió este miércoles en barrio Santa Isabel 2º Sección y el herido debió ser liberado con herramientas especiales por el personal de emergencias.

Los bomberos de Córdoba debieron intervenir para rescatar a un hombre mayor de edad que quedó atrapado en la cabina de un camión luego de chocar contra un árbol en el barrio Santa Isabel 2º Sección durante el mediodía de este miércoles. El conductor del vehículo salió ileso por sus propios medios, pero su acompañante no tuvo la misma suerte.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15 en la intersección de las calles Armada Argentina y Bogotá. Por causas que aún son materia de investigación, un camión Mercedes Benz 710 impactó contra un árbol de gran porte y terminó en posición semilateralizada sobre la calzada.

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Mientras el conductor pudo abandonar el habitáculo sin asistencia, el acompañante quedó inmovilizado entre los hierros de la cabina, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante ese escenario, efectivos de la Subdirección de Bomberos de la Policía de Córdoba desplegaron un operativo de rescate con equipamiento especializado y herramientas de corte.

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Las maniobras, que requirieron precisión para no agravar el estado del accidentado, permitieron extraer al pasajero de la cabina de manera segura. Según informó la Policía de Córdoba, el hombre presentaba múltiples traumatismos y heridas de diversa consideración producto del impacto.

Una vez concluido el rescate, un servicio de emergencias brindó las primeras atenciones en el lugar del siniestro. El diagnóstico inicial confirmó un cuadro de politraumatismos, lo que motivó su traslado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield para una evaluación médica exhaustiva. Al cierre de esta nota, el hombre permanecía internado bajo observación en ese centro de salud.

La Policía de Córdoba informó que las circunstancias que derivaron en el choque aún están bajo investigación.

Impactante rescate en Santa Cruz: una pareja estuvo más de 40 horas atrapada en su camioneta por la nieve y bajo -22°C

Del pedido de auxilio al rescate en la nieve: el detrás de escena de las 44 horas de angustia con -22°C en Cerro Piedra
José Bilbao y su pareja quedaron aislados cerca de Cerro Piedra cuando la nieve y los voladeros bloquearon el acceso habitual

Las horas se estiraron como nunca antes en la vida de José Bilbao y su pareja, Noelia. Atrapados en la nieve, en las inmediaciones de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz, el reloj parecía avanzar con una lentitud desesperante. Durante casi dos días, permanecieron aislados, enfrentando temperaturas que alcanzaron los –22 °C, mientras una compleja red de comunicaciones y decisiones buscaba la forma de sacarlos de esa trampa helada.

Mientras la pareja permanecía atrapada, Jorge, hermano de José, estuvo atento a sus pasos y, luego, relató la secuencia de hechos en Radio LU12 AM680 Río Gallegos. “En este momento tenemos dos grados bajo cero y una sensación térmica mucho más baja. Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo”, recordó.

Frente al bloqueo del acceso principal, José optó por un antiguo camino alternativo. La decisión, que en otro invierno habría resultado efectiva, se transformó en el inicio de una odisea cuando la camioneta quedó encajada en una mata de calafate, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La nieve cubría cualquier referencia del trayecto, desdibujando el horizonte y multiplicando la sensación de aislamiento.

Recién por la tarde, el hombre recibió el llamado que lo puso en alerta: “Me llaman para contarme que llevaba toda la mañana intentando conseguir ayuda y que ya no había respuesta. Ahí entendí que había que empezar a buscar alternativas”.

Las gestiones se sucedieron una tras otra. Primero, el contacto con Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante, quien brindó el teléfono del jefe de Vialidad Provincial.

La maquinaria partió desde Las Heras cerca de la medianoche y tardó casi cinco horas en recorrer poco más de cien kilómetros, debido al estado de los caminos. La topadora abrió paso durante toda la madrugada, seguida por camionetas de apoyo y efectivos que finalmente llegaron hasta donde estaba José alrededor de las cinco de la mañana del lunes. Todavía tuvieron que trabajar veinte minutos para liberar la camioneta, completamente congelada al suelo por la escarcha.

Jorge subrayó que el frío extremo jugó un papel determinante. “Otros inviernos tuvieron más nieve, pero esta vez las temperaturas fueron muchísimo más bajas. La camioneta quedó congelada desde las cubiertas hacia abajo”, relató.

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