Economía

Los salarios registrados aumentaron 1,8% en mayo y quedaron por debajo de la inflación

El poder adquisitivo de los empleados formales se redujo durante el quinto mes del año, cuando la inflación arrojó un 2,1 por ciento. Cómo evolucionó el ingreso de los trabajadores informales

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Los salarios registrados crecieron por debajo de la inflación en mayo. (REUTERS/Francisco Loureiro)
Los salarios registrados crecieron por debajo de la inflación en mayo. (REUTERS/Francisco Loureiro)

Los salarios registrados experimentaron un aumento de 1,8% en mayo de 2026 en comparación con el mes anterior, por lo que volvieron a quedar por debajo de la inflación de 2,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El comportamiento de los sueldos varió entre los diferentes segmentos. El sector privado lideró los incrementos, con una suba mensual del 2 por ciento. Por su parte, el sector público formal evidenció un aumento del 1,5%, y el sector privado informal reflejó una mejora del 3,5 por ciento. Cabe señalar que el dato correspondiente al segmento no registrado tiene un retraso estadístico de cinco meses, por lo que representa la evolución de diciembre de 2025.

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En la medición interanual, el índice general de salarios formales mostró una suba de 28,7% y también se posicionó por debajo de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró un alza de 33,2 por ciento. En el sector privado registrado, la variación fue de 29,3%, y en el sector público, de 27,4 por ciento. En tanto, los trabajadores informales volvieron a encabezar las mejoras con un incremento de 66,3%, aunque deben compararse con el 31,5% anual de último mes del año pasado.

“El salario real de los trabajadores privados registrados se mantuvo estable en mayo (-0,1%), acumulando una caída de 2,1% en los primeros cinco meses de 2026. En comparación con 2012-2015, cuando el salario medio era de 2,4 millones de pesos de hoy, la pérdida es de 21,5%”, indico un reporte de Estudios Económicos del Banco Provincia.

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De esta manera, el indicador vuelve a mostrar una tendencia negativa luego de que en abril haya exhibido un incremento por encima de la inflación por primera vez en siete meses.

En simultáneo, durante mayo de 2026, los salarios de los empleados públicos nacionales subieron 1,9% en comparación con abril, según datos del Indec. En el caso de los empleados públicos provinciales, el aumento mensual fue de 1,4 por ciento.

El resultado de abril reflejaba una mejora respecto de lo ocurrido en los meses previos. En marzo, el total del sector registrado había subido 3,0%, pero la inflación de ese mes fue más alta ese mes (3,4%), lo que derivó en una pérdida real. En febrero, la suba había sido de apenas 1,8%, contra un IPC de 2,9 por ciento. En mayo, regresó la pérdida del poder adquisitivo.

Si se observa la evolución en el último año, los sueldos nacionales crecieron 23,5% y los provinciales 29 por ciento. Desde diciembre de 2025, los salarios nacionales acumularon una suba de 12,4% y los provinciales de 14,1 por ciento.

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