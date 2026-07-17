Pierre Gasly protagonizó un brutal accidente y destrozó su Alpine en la práctica del GP de Bélgica: “Perdí el control por completo”

Pierre Gasly protagonizó un fuerte accidente en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El piloto francés de Alpine destruyó buena parte de su monoplaza al golpearse cerca del final de la FP2. El golpe en Spa-Francorchamps se produjo en una jornada en la que Franco Colapinto se mostró como el corredor más firme de la escudería al marcar registros superiores al de su compañero.

La bandera roja apareció cuando restaban poco menos de 15 minutos para el final de la FP2. Luego de que anularan su giro más rápido con gomas blandas (1:47.369), Gasly regresó a la pista con neumáticos medios para el final de la sesión. Durante su primer intento rápido con los compuestos amarillos, el francés perdió el control de su Alpine en la salida de las eses de la curva 13, en el segundo sector.

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Pierre intentó corregir en más de dos oportunidades el descontrol de su vehículo, pero se fue de la pista a alta velocidad. Mientras atravesaba la leca del costado del asfalto, impactó contra el muro de una saliente de seguridad. “De repente, perdí el control por completo. Debí de haber perdido la tracción trasera”, explicó por la radio del equipo. El monoplaza Alpine sufrió serios daños en la parte de atrás: el alerón se desprendió por completo y la suspensión trasera derecha se rompió.

El estado en el que quedó el monoplaza de Pierre Gasly tras su accidente

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