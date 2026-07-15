Los mejores memes de la legendaria remontada de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

(ROBERTO SCHMIDT / AFP)

La Selección remontó un encuentro histórico por las semifinales de la Copa del Mundo ante Inglaterra y disputará su segunda final seguida luego de ganarle a Francia en Qatar 2022. Ahora será el momento de definir el título ante España el próximo domingo, mientras que los británicos chocarán con Francia este sábado por el tercer lugar.

Desde muy temprano este miércoles, las redes sociales tuvieron como principal foco en Argentina -y por qué no a nivel mundial- el partido por las semifinales de la Selección contra Inglaterra. El nerviosismo, ansiedad y tensión de los fanáticos se graficó con cientos de memes que se viralizaron antes, durante y después del match.

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