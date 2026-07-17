El llanto del árbitro que dirigirá la final del Mundial cuando se enteró su designación para Argentina-España

El árbitro esloveno se puso a llorar cuando le confirmaron que será protagonista en el duelo entre Argentina y España

Slavko Vincic será el árbitro principal de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La FIFA reveló el video del momento en el que Pierluigi Collina, Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, confirmó la designación del juez esloveno, quien no pudo contener la emoción y se puso a llorar al recibir la noticia que lo llevará este domingo al estadio MetLife de Nueva York para dirigir el partido más importante de su carrera. El réferi quedó envuelto en una polémica hace seis años durante una fiesta en la que irrumpió la Policía y fue detenido por algunas horas.

La secuencia de su reacción fue difundida por la propia FIFA. Al escuchar su nombre, Vincic se llevó las manos a la cara al no poder contener la emoción, abrazó a los colegas que estaban a su lado y recibió un aplauso de pie del resto del cuerpo arbitral. “En primer lugar, es muy difícil expresarlo todo con palabras, pero estoy muy orgulloso de representar a mi país en un evento deportivo tan importante... El más grande del mundo. Así que sí, estoy muy orgulloso. Mi equipo está muy orgulloso y lo daremos todo”, explicó el árbitro en una entrevista con Reuters.

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En esta misma línea, reflejó lo nervioso que se encontraba al afirmar que “estaba temblando” tras conocer que dirigirá la final. “Estaba impactado, es un gran momento de felicidad. Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es algo que es un sueño para un árbitro cuando empieza. Así que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo”, completó con la agencia de noticias.

Antes de entregarle la camiseta dorada, Pierluigi Collina le habló frente al grupo de árbitros: “Jugar con la camiseta dorada es algo hermoso. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es hermoso. Es absolutamente genial. Además, es genial que el árbitro sea Slavko”. En la final en Nueva York, el esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. El jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

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El encuentro será su cuarto en este torneo y el sexto en una Copa del Mundo. En la edición actual ya arbitró Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador; en Qatar 2022 había estado en Gales-Inglaterra y un recordado duelo para la selección argentina: dirigió la caída por 2-1 contra Arabia Saudita en el debut del equipo de Lionel Scaloni.

Vincic expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca al hablar con un rival en el cruce entre México y Ecuador (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Vincic tiene 46 años, nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor y es árbitro internacional FIFA desde 2010. Debutó en la primera división eslovena en 2007 y luego se consolidó como uno de los jueces de élite de la UEFA. Acumula más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones, con 316 tarjetas amarillas y nueve rojas. En sus cinco partidos mundialistas anteriores mostró 15 amarillas y una expulsión.

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Su mayor antecedente antes de esta final fue la designación para la definición de la Champions League 2024. La UEFA lo confirmó en mayo de ese año para el partido del 1 de junio en Londres entre Real Madrid y Borussia Dortmund, una elección que lo convirtió en el segundo árbitro esloveno en dirigir una final de ese torneo después de Damir Skomina, quien lo hizo en 2019 entre Liverpool y Tottenham.

El esloveno también dirigió partidos de alto nivel como la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia: la Roja está invicta en los partidos que fueron dirigidos por Vincic. Menos de un año después de un episodio extradeportivo que amenazó con afectar su trayectoria, ya estaba al frente de la semifinal de la Europa League entre Arsenal y Villarreal, y luego arbitró la final de ese certamen en 2022, cuando Eintracht Frankfurt venció a Rangers en Sevilla por penales.

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En la última temporada en Europa, Vincic impulsó una polémica expulsión a Eduardo Camavinga en los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. El árbitro le mostró una segunda tarjeta amarilla al mediocampista francés luego de que retuviera la pelota en las manos de forma deliberada para hacer tiempo.

La terna arbitral completa de la final del Mundial 2025 (FIFA)

Fuera del campo, la designación reactivó un episodio ocurrido en mayo de 2020, cuando Vincic quedó involucrado en una redada policial en la ciudad bosnia de Bijeljina. Según la reconstrucción del hecho del portal The Athletic, el operativo investigaba una red internacional vinculada con prostitución, venta ilegal de armas y tráfico de drogas.

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Las autoridades irrumpieron en una cabaña donde había 26 hombres y 9 mujeres. En el lugar decomisaron 10.000 euros en efectivo, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego y tres chalecos antibalas; entre los detenidos estaba Tijana Maksimovic, también conocida como Tijana Ajfon, a quien la investigación identificó como presunta líder de la red y que luego se declaró culpable de proxenetismo internacional.

Vinčić fue detenido por participar de la fiesta y negó cualquier relación con las actividades investigadas. “Acepté una invitación a comer, que resultó ser mi mayor error. Lo lamento. Estaba sentado en una mesa con mi compañía; de repente vino la Policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la Policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron ir. Fue el error más grande de mi vida”, aclaró posteriormente al medio esloveno Vecer.

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La Federación Eslovena de Fútbol respaldó a su árbitro y no abrió ningún procedimiento disciplinario. El organismo resumió su posición con una frase: “Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”. La justicia bosnia tampoco formuló cargos contra Vinčić.

Seis años después de aquel episodio, la FIFA lo eligió para dirigir la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York, que dará inicio a las 16:00 (hora argentina).

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