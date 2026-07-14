La fuerte crítica de Didier Deschamps al árbitro tras la derrota de Francia ante España en la semifinal del Mundial: “¿Está a la altura?”

Didier Deschamps culminará su ciclo este sábado al frente de la selección de Francia después de 14 años en el cargo (Créditos: Reuters/Hannah Mckay)

El entrenador Didier Deschamps criticó al árbitro salvadoreño Iván Barton tras la derrota de Francia ante España en la primera semifinal del Mundial 2026, disputada en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, y se enfocó en lo que será su último partido en el cargo para definir el tercer puesto ante el perdedor del cruce entre Argentina e Inglaterra.

En charla con el canal francés M6, Deschamps apuntó: “Tengo una pregunta, y no la voy a responder: ¿está el árbitro a la altura para arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo? No voy a responder a eso, y no lo digo porque hayamos perdido”. Lo cierto es que Barton no tuvo fallos controvertidos a lo largo de los 90 minutos, a pesar de que también el mediocampista Rayan Cherki se refirió a su trabajo: “El árbitro no estuvo a la altura, pero él no nos ha anulado ningún gol. Si hubiéramos jugado mejor, el árbitro habría arbitrado igual y habríamos ganado el partido”.

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El técnico de Les Bleus evitó profundizar su mirada sobre el juez y analizó lo que dejó un doloroso traspié: “Tenemos otro partido (el del tercer puesto) en cuatro días, aunque no sea el que queríamos. Hay mucha decepción; los jugadores están devastados porque teníamos grandes ambiciones. Tenemos que admitir que hoy estuvimos un paso por debajo técnicamente contra un equipo que tuvo el control total. Eso es principalmente culpa nuestra”.

Acto seguido, Didier Deschamps aseguró que la “razón principal” de la derrota fue un flojo rendimiento colectivo: “Estuvimos un poco por debajo de nuestro nivel y fuimos menos peligrosos en ataque de lo que podríamos haber sido, con algunos errores técnicos. Tenemos que aceptarlo; así es el fútbol de alto nivel, aunque duela”.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

“Vamos a jugar el partido por el tercer puesto. Eso no nos quita mérito; no quiero echar por tierra todo lo que se ha hecho. Pero España demostró algo más. No estoy pensando en mí mismo; me preparé para el partido con los jugadores, con el objetivo de hacer todo lo posible para llegar hasta el final. No lo conseguimos: la decepción está ahí, es fuerte, pero no voy a quitar todo lo bueno que hicimos”, arrojó. Uno de los interrogantes para ese duelo será William Saliba, ya que el defensor del Arsenal se retiró reemplazado en el primer tiempo por una molestia física.

Por último, el orientador subrayó cuáles fueron las deficiencias del equipo que salió derrotado de la cancha ante la pregunta sobre si sus jugadores hicieron lo suficiente en ataque para llevarse la victoria: “No lo suficiente, pero debido a que el rival nos lo impidió, debido a que nos faltó precisión técnica, tal vez un poco menos de energía”.

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El hombre de 57 años se alejará del cargo después de 14 años. A lo largo de esta etapa, se coronó campeón del Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020/21, mientras que perdió la definición de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante la selección argentina de Lionel Scaloni. Además, perdió la final de la Eurocopa 2016 organizada en su país ante la Portugal de Cristiano Ronaldo y alcanzó su tercera eliminación consecutiva en semifinales ante España, que ya lo había dejado afuera en la Euro 2024 y la Nations League 24/25.

La decepción de Mbappé por no poder alcanzar su tercera final del mundo (Créditos: EFE/EPA/ALBERT PENA)

Este final contrastó con la gran Copa del Mundo realizada por los Galos, ya que iniciaron con un pleno de triunfos contra Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). Ya en 16avos de final, se impusieron 3-0 a Suecia con mucha comodidad y avanzaron a cuartos después de vencer 1-0 a la Paraguay de Gustavo Alfaro. Ese duelo fue el más trabajado porque la Albirroja le presentó batalla, pero un penal anotado por Mbappé en el complemento inclinó la balanza en su favor. Por último, se clasificaron a las semifinales por otra victoria contundente 2-0 contra Marruecos, pero se quedarán con las ganas de levantar el tercer Mundial de su historia.

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Hasta el momento, Didier Deschamps arrastra un total de 122 triunfos, 32 empates y 31 derrotas en 185 partidos dirigidos desde su asunción en 2012. Se despedirá el próximo sábado desde las 18:00 (hora argentina) ante el perdedor de la segunda semifinal entre argentinos e ingleses para definir el tercer puesto. España enfrentará al ganador este domingo a partir de las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey.

A pesar de que todavía no se comunicó quién será su reemplazante, todos los cañones apuntan a Zinedine Zidane. El campeón del mundo como jugador en Francia 1998 siempre fue una alternativa para suceder a Deschamps en este último tiempo, pero ahora sería el momento para concretar su llegada porque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) habría mantenido “conversaciones secretas” con él para empezar la transición de mando.

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