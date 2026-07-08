Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante Lionel Messi: "Se convirtió en un animal"

Zlatan Ibrahimovic se rindió ante Lionel Messi tras la remontada de Argentina sobre Egipto por 3-2 en el partido por los octavos de final del Mundial 2026, disputado este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El sueco, quien compartió camarín con el capitán albiceleste durante dos temporadas en el Barcelona, fue categórico al describir lo que vio en el campo: “Se convirtió en un animal y nadie pudo atraparlo”, afirmó el escandinavo que es comentarista para Fox Sports.

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Luego, destacó sobre el crack rosarino que “él simplemente siguió, él siguió, y este (Messi) es el que yo vi, el que solíamos ver y que todavía estamos viendo. Así que también puedes ver lo emocional que es, cuánto significa esto para él”. Al respecto, el capitán argentino se volvió a mostrar emocionado tras un encuentro de alta tensión.

Ibrahimovic, quien conoce de cerca el espíritu competitivo de Messi, puso en perspectiva la vigencia del argentino a los 39 años. “Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”, señaló el ex delantero.

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El análisis del sueco no quedó solo en el partido. Ante la consulta de sus compañeros en el estudio, trazó una distinción que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Según su visión, la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo se evidencia en los momentos de mayor presión: “Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control. Crea oportunidades, dicta el ritmo y hace que jugadores ordinarios parezcan mejores. Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi lleva al equipo”, sentenció.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

“Cuando el marcador era 0-2, algo cambió en él. Tomó el mando, tomó la pelota. Estaba tras algo, se podía ver. Estaba en una misión. No iba a soltar. No quería dejar este torneo”, explicó el nórdico.

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La noche en Atlanta parecía encaminarse hacia una de las eliminaciones más inesperadas de la historia reciente del fútbol. Egipto se imponía con goles de Yasser Ibrahim (minuto 15) y Mostafa Ziko (67) para ponerse 2-0 arriba ante los campeones del mundo. Mientras, la selección argentina no pudo capitalizar un penal: Messi, en el minuto 21, remató a la derecha y el arquero Mostafa Shobeir lo detuvo con una estirada a su izquierda.

Pero a 11 minutos del final, el propio Messi tomó las riendas del partido. En el 79′, lanzó un centro desde la derecha que Cristian Romero cabeceó al fondo de la red para el descuento. Cuatro minutos después, una pelota rebotada por Gonzalo Montiel en el área le quedó en los pies y remató con una volea que tocó el palo antes de entrar: 2-2. En el 90+2′, Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez y consumó la remontada.

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Con el gol ante Egipto, Messi llegó a 8 tantos en el presente torneo, cifra que iguala la del Botín de Oro que Kylian Mbappé obtuvo en el Mundial de Qatar 2022, y eleva su marca histórica en Copas del Mundo a 21 goles, la más alta de todos los tiempos. El capitán argentino además jugó los 90 minutos del partido, lo que suma 210 minutos disputados en apenas cinco días, contando el tiempo extra del duelo ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

Argentina jugará en los cuartos de final ante Suiza, que eliminó por penales a Colombia. El duelo será el sábado desde las 22.00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un Lionel Messi como una de las grandes figuras de un torneo. El rosarino, partido a partido, sigue escribiendo nuevos capítulos en su historia y agiganta su leyenda.

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