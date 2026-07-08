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La decisión que tomó el plantel de Argentina tras la épica clasificación contra Egipto y el primer interrogante que deberá resolver Scaloni

El plantel salió del estadio en Atlanta y se dirigió al aeropuerto para retornar a Kansas City, base de concentración desde el inicio del Mundial. Por la tarde volverán a entrenarse con el foco puesto en el Cuti Romero

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Lionel Messi, con barba, sonríe en el pasillo de un avión. Viste camiseta y mochila de la selección argentina, y tira de una maleta
Argentina abordó el avión cerca de las 8 de la noche tras la victoria sobre Egipto

(Enviado especial a Estados Unidos) El método circular planteado en el inicio de la planificación se cumplió para la selección argentina luego de la heroica victoria sobre Egipto. La Selección salió inmediatamente del imponente Mercedes Benz Stadium de Atlanta directo al aeropuerto, se subió a un avión y retornó al lugar donde todo empezó. Y donde todo continuará...

Pasadas las 20 horas de Argentina, poco más de cuatro horas después de concretar una remontada inolvidable de la mano de Lionel Messi, Cuti Romero y Enzo Fernández, el plantel comenzó a ubicarse en los asientos del vuelo que lo trasladó desde Atlanta hacia Kansas City para volver al búnker original que albergó la concentración albiceleste durante toda la fase de grupos. A la misma hora que la Scaloneta realizaba los pasos previos al abordaje, se definió su rival: Suiza eliminó por penales a Colombia y será el contrincante del próximo sábado. La delegación se enteró de su nuevo objetivo en medio de todo este procedimiento.

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Dos horas más tarde, Argentina ya estaba de nuevo en la ciudad elegida para vivir desde el 1 de junio pasado cuando se inició la concentración en territorio norteamericano con un plantel ampliado y dos amistosos por delante, en la antesala de una fase de grupos que tuvo la primera presentación en ese sitio y los dos siguientes en Dallas. Un dato no menor: se tomó la decisión siempre de viajar el día previo, dormir en Dallas y retornar a Kansas inmediatamente después de cada juego. El plan se alteró en los primeros días de julio, cuando se instalaron en el predio de Inter Miami para disputar los 16avos de final y luego partieron rumbo a Atlanta para los octavos. El primer círculo de planificación mundialista se cerró por la noche del martes con el retorno a Kansas.

Hombre joven sonriente, pelo corto y barba, camiseta blanca con franjas celestes y azules, escudo AFA, collar, tatuajes en brazos, botella de agua, interior de avión
La delegación hará base en Kansas City, ciudad que albergará el duelo de cuartos de final ante Suiza

Con el Hotel Origin como punto de descanso y el Sporting KC Training Center –ubicado a 21 minutos del hospedaje– como foco de entrenamiento, Argentina se rearmará para volver a salir a la cancha con piernas cansadas tras una extenuante batalla pero sabiendo que también enfrentará a un rival que viene de jugar tiempo extra y penales para seguir con vida.

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El primer entrenamiento será ya este mismo miércoles desde las 20 horas con una primera pregunta urgente: ¿cómo están físicamente los jugadores tras la angustiante clasificación ante Egipto y a 120 horas de tener que afrontar un suplementario para eliminar a Cabo Verde en 16avos de final?

Tres hombres en ropa deportiva bajan de un avión por una escalera metálica. El primero lleva un bolso de mano y una maleta. Detrás, otros dos hombres con bolsos
La Scaloneta aterrizó en Kansas, descansó en esa ciudad y este miércoles entrenará

El primer interrogante a resolver para Lionel Scaloni será el de testear cómo evoluciona Cristian Romero. El Cuti, héroe ante Cabo Verde y Egipto, fue el que finalizó este último partido visiblemente acalambrado e incluso el DT tenía desde hacía rato en la mira el cambio que finalmente realizó por Nicolás Otamendi luego del 3-2 de Enzo Fernández.

En el caso de los laterales, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina volvieron a alternar minutos en cancha, exponiendo la recuperación física de dos jugadores que llegaron a esta cita tocados. Al mismo tiempo, Nicolás Tagliafico volvió a la titularidad y jugó más de 60 minutos tras su lesión, pero incluso Facundo Medina –que terminó acalambrado contra Cabo Verde– sumó algunos pasos en cancha cuando saltó por Julián Álvarez para defender el 3-2 en el descuento. El otro acalambrado en la fecha anterior había sido Enzo Fernández, pero su corrida para meter un triunfal cabezazo limpio y lúcido da las respuestas sobre cualquier consulta física.

Hombre joven con gorra, auriculares y chaqueta de la AFA baja escaleras de metal de un avión con una maleta. Otros hombres bajan detrás. Cielo claro
El rival en cuartos de final se definió cuando Argentina estaba abordando el avión

Cuartos de final será un parteaguas porque el Reglamento indica que se limpiarán las amarillas para aquellos seleccionados que alcancen las semifinales. En esa sintonía, el propio Montiel es el único que desembarcará al choque de Suiza con una amonestación y deberá cuidarse en caso de avanzar de ronda.

Con la mirada puesta en el choque de cuartos de final que se celebrará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 (hora Argentina), el plantel volverá a entrenarse a puertas cerradas este jueves en horario a confirmar y el viernes llegarán las obligaciones protocolares con FIFA previas a cada encuentro: Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa, pero además tres jugadores deberán atender a la prensa en el entrenamiento.

Nadie quiere mirar más allá, pero una victoria este fin de semana le asegurará a la Selección disputar ocho partidos en la cita independientemente del resultado posterior. En el caso de un éxito ante los suizos, la agenda contemplará un duelo de semifinales nuevamente en Atlanta el miércoles 15 de julio a partir de las 16 ante el vencedor de Noruega-Inglaterra. Luego habría dos alternativas: New York/New Jersey el domingo 19 de julio para la gran final del certamen o el duelo por el tercer puesto el sábado 18 en Miami desde las 18. Pero para eso, falta mucho...

Varios hombres descienden una escalera metálica de un avión. Llevan camisetas, shorts, chaquetas deportivas y equipaje de mano
El plantel desembarcó cerca de la noche en Kansas City

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