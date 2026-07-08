El ataque de ira de un ayudante de Egipto contra Lionel Messi: intentó increparlo de forma violenta y recibió la tarjeta roja

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por un episodio de máxima tensión en el estadio de Atlanta, donde la victoria por 3-2 sobre Egipto derivó en un enfrentamiento abierto entre miembros del cuerpo técnico africano y el capitán argentino, Lionel Messi. Según se pudo ver a través de un video filmado desde las gradas, el cierre del partido estuvo atravesado por escenas de hostilidad que superaron el ámbito deportivo y desencadenaron una serie de acusaciones graves, incluidas denuncias de discriminación y favoritismo arbitral.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conflicto se desató tras el gol de Enzo Fernández que sentenció la remontada albiceleste. Leo se dirigió al banco de suplentes egipcio para reclamar por episodios ocurridos durante el encuentro. En ese momento, un ayudante de campo del entrenador Hossam Hassan irrumpió visiblemente alterado e intentó acercarse al capitán argentino, aunque fue contenido por otros integrantes de la delegación africana. El árbitro François Letexier presenció la escena y mostró la tarjeta roja directa al colaborador egipcio.

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El ayudante recibió una tarjeta roja (Reuters)

El episodio incluyó un gesto simbólico que amplificó la controversia. Tanto el entrenador Hassan como su asistente realizaron una “X” con los brazos en el aire, señal reconocida en el protocolo de la FIFA contra el racismo y la discriminación. Ese gesto habilita al árbitro a activar el procedimiento oficial, que puede incluir la suspensión del partido si se detectan insultos discriminatorios. No obstante, Letexier optó por continuar el juego y no aplicó el protocolo, decisión que fue cuestionada por el equipo africano.

Otro de los momentos que trascendió fue mientras el DT y su asistente abandonaban el campo. En otra grabación que circuló en las redes sociales se pudo ver el momento en el que los integrantes del cuerpo técnico se besaban el escudo de su remera y proferían insultos hacia los hinchas argentinos. En otra secuencia, el técnico encaró a un camarógrafo al punto de quedar cara a cara.

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Sus compañeros intentaron calmarlo (Reuters)

En la conferencia posterior al encuentro, Hossam Hassan sostuvo: “Hemos sufrido una injusticia. El partido estuvo arreglado”, al tiempo que remarcó que, en su visión, Egipto fue perjudicado por factores internos “dentro del terreno de juego y antes del partido”. Afirmó: “Parece ser que desde la Selección Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado”. El entrenador también señaló al VAR por no sancionar un penal a favor de su equipo y por la anulación de un segundo gol de los africanos, lo que habría cambiado el rumbo de la eliminatoria.

Argentina protagonizó una épica remontada contra Egipto (Reuters)

El DT subrayó esas dos jugadas clave: la anulación del gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Lisandro Martínez —cuando Egipto ganaba 1-0— y el penal no sancionado sobre Mohamed Salah en la última jugada, que precedió al tercer gol argentino de Enzo Fernández.

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Un miembro del cuerpo técnico egipcio hizo el gesto de activación del protocolo de racismo durante el altercado (Reuters)

Hassan sumó críticas a la organización por el horario del partido, disputado al mediodía bajo altas temperaturas en Atlanta. “La decisión fue tomada por alguien que nunca ha jugado al fútbol”, señaló. Hacia el final de la conferencia, profundizó sus acusaciones y vinculó el desenlace con intereses comerciales: “Tal vez ellos (por la FIFA) quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing”.

En lo que respecta al torneo, Argentina que accedió a cuartos de final, se enfrentará a Suiza, que viene de vencer por penales a Colombia tras un empate a cero en el tiempo reglamentario.

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