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El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo una base siria cerca de la frontera con Turquía

Los ataques tuvieron como blanco la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de Abu al-Duhur, que cambiaron de manos varias veces durante la guerra civil. Tom Barrack los calificó de “escalada innecesaria” y reclamó diálogo

Bombardearon una base siria que cambió de manos varias veces durante la guerra civil
Bombardearon una base siria (REUTERS)
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Bombardeos atribuidos a Israel destruyeron este martes instalaciones de una base aérea en Siria, según informaron medios estatales sirios, en lo que parece ser el primer ataque de este tipo contra instalaciones del Gobierno sirio desde marzo. Los ataques generaron críticas de un enviado estadounidense, que los calificó de “escalada innecesaria”.

La cadena estatal siria Ekhbariya, citando a una fuente militar, informó que los ataques —ocho en total— tuvieron como objetivo la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de la base de Abu al-Duhur. Otra fuente militar y un civil residente en las cercanías de la base señalaron que no hubo víctimas.

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El ejército israelí se negó a hacer comentarios, mientras que el Ministerio de Defensa sirio no respondió.

Bombardearon una base siria que cambió de manos varias veces durante la guerra civil
Los ataques tuvieron como blanco la pista de aterrizaje y las instalaciones de almacenamiento de Abu al-Duhur (REUTERS)

“Nos preocupa profundamente que los ataques aéreos israelíes confirmados contra la base aérea de Abu al-Duhur constituyan una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional”, escribió en X el embajador Tom Barrack, jefe diplomático de EEUU en Turquía y enviado especial presidencial para Siria e Irak.

“Estados Unidos sigue creyendo que la moderación y el diálogo ofrecen la vía más constructiva. Animamos a todas las partes a dar prioridad al diálogo racional frente a nuevos incidentes militares”, añadió.

La base, ubicada a unos 70 kilómetros de la frontera turca, lleva fuera de servicio como aeródromo militar desde 2013 y cambió de manos en varias ocasiones durante los 14 años de guerra civil siria, entre las fuerzas leales al ex presidente Bashar Al Assad y las facciones de la oposición.

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Israel atacó de forma reiterada posiciones sirias desde que Assad fue derrocado en 2024, y observa con recelo a los nuevos gobernantes del país debido a sus raíces islamistas milicianas, pese a los vínculos del presidente Ahmed al-Sharaa con Occidente. Tras la caída de Assad, Israel se apoderó de territorio en el suroeste de Siria y atacó gran parte del armamento pesado y el equipamiento del ejército sirio. También realizó ataques con el pretexto de proteger a la minoría drusa de Siria, especialmente durante los enfrentamientos entre drusos y combatientes del Gobierno el año pasado. Cuando Assad aún estaba en el poder, Israel bombardeaba regularmente territorio sirio con el objetivo de hacer retroceder la influencia iraní en el país.

Bombardearon una base siria que cambió de manos varias veces durante la guerra civil
No hubo víctimas (REUTERS)

Aumentan las tensiones

Los ataques se producen tras un recrudecimiento de la tensión entre Israel y Turquía, y una retórica cada vez más dura entre ambos países en relación con Siria. Ankara acusó a Israel de intentar desestabilizar Siria y socavar su nuevo Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo el 6 de agosto que Israel seguía amenazando la seguridad de Siria con sus ataques repetidos, y pidió que se ejerciera presión internacional para que Israel respete la integridad territorial siria.

Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y que recientemente firmó un pacto de defensa con Pakistán y Arabia Saudita similar al de la OTAN, se convirtió en uno de los principales aliados del presidente sirio Ahmed al-Sharaa. Entrena al ejército sirio, ayuda a reconstruir sus instituciones estatales e infraestructura, y le brinda apoyo militar y diplomático.

El portavoz del Partido AK, en el poder en Turquía, Omer Celik, afirmó que los ataques “demostraron una vez más que las políticas israelíes son el mayor enemigo de la paz y la tranquilidad para los pueblos de la región”.

Bombardearon una base siria que cambió de manos varias veces durante la guerra civil
Los ataques se producen tras un recrudecimiento de la tensión entre Israel y Turquía, y una retórica cada vez más dura entre ambos países en relación con Siria (REUTERS)

“Toda la comunidad internacional debe reaccionar ante esto de forma conjunta”, escribió en X.

No quedó claro de inmediato si Turquía participó en la renovación de la base, aunque Ankara afirmó que ayuda a Damasco en todo el país.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó advertencias directas al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al afirmar que Israel no permitiría medidas que reforzaran las capacidades militares de Siria de forma que pudieran representar una amenaza. El año pasado, Turquía e Israel establecieron una línea de comunicación para evitar incidentes en Siria, donde ambos ejércitos mantienen presencia activa.

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