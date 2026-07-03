Recordada figura de la Selección Colombia en Brasil 2014 declaró su fe en el equipo de Néstor Lorenzo: “Estoy confiado”

La Selección Colombia entrenó en Kansas, donde se verá con Ghana por los dieciseisavos del Mudial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia tiene todo listo para su compromiso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que se verá con Ghana en el estadio de Kansas y sin espacio para los errores.

Uno de los exjugadores de la Tricolor mostró su confianza en los dirigidos por Néstor Lorenzo, analizó el rendimiento del equipo a lo largo del certamen y reveló cómo enfrentar a una escuadra del nivel de Ghana, que puede complicar las cosas en los 90 minutos de juego.

De otro lado, futbolistas como Daniel Muñoz saben que será un encuentro difícil en Ghana, por eso tomaron precauciones y respetan al rival, más allá de que voces como la de Luis de la Fuente, entrenador de España, pongan a los cafeteros como candidatos a ganar el torneo.

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“Yo quiero llegar hasta el final”

La Tricolor se ganó el cariño de casi todos los aficionados en la Copa del Mundo, los hinchas de la Tricolor sienten una gran ilusión por ser protagonistas y el juego de la nómina es el mejor, tras lo visto en el grupo K de la primera ronda, en la que acabó en el primer puesto.

En charla con El Tiempo, Abel Aguilar afirmó que la Selección Colombia se ve muy bien a lo largo de la Copa del Mundo: “A nivel colectivo, ha mostrado cosas muy interesantes, una dinámica bastante positiva han mostrado. Eso ha permitido tener mucha confianza y estar a la altura de lo que esperamos. Estoy confiado y con muchas ganas de que el equipo siga avanzando”.

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Abel Aguilar asistió a James Rodríguez en el gol con el que ganó el premio Puskas en 2014 - crédito FCF

“El tema del gol es un aspecto a mejorar. Poder concretar todo lo que se está generando y culminar las acciones de manera eficaz para poder avanzar. Esa superioridad la van a marcar los goles y los triunfos, especialmente en esas instancias que vamos a jugar ahora. Es importante entender que lo que viene es totalmente diferente a la primera fase porque el margen de error es cada vez menor”, añadió.

Aguilar, que hizo parte de la nómina que llegó a cuartos en el Mundial de Brasil 2014, dejó ver que su deseo es ver a la Tricolor en la final de 2026, aunque sabe que no será un camino sencillo, porque cada rival es fuerte a su manera y algunos son candidatos al título.

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Abel Aguilar disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, antes de su retiro como profesional - crédito Jewel SAMAD / AFP

“Yo quiero llegar hasta el final y siento que este equipo puede llegar. Claramente, el camino no es fácil, pero para ninguna selección lo es. Desde que inició el campeonato, he visto bien a Colombia, cada vez con más confianza. Cuando eso pasa, hay derecho a soñar con llegar hasta el último partido. La clave es saber resolver las situaciones complicadas y mantener la idea clara de lo que se quiere”, mencionó.

“Aquí se va a imponer la capacidad de los equipos”

Una de las preguntas al volante fue sobre Carlos Queiroz, técnico de Ghana y al que tuvo en la Tricolor entre 2019 y 2020: “Eso pasa a un segundo plano; aquí se va a imponer la capacidad de los equipos. Él estuvo en una etapa de la Selección Colombia totalmente diferente, hace muchos años, así que ya hay jugadores nuevos que están en momentos muy importantes de sus carreras. Lo más importante es que la Selección se enfoque en que es un rival africano, que son especiales, fuertes y físicos, por lo cual será necesario tener el control del juego para sacar el resultado”.

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El exvolante explicó que el papel de los hombres de experiencia debe ser para integrarse con los jóvenes: “Tenemos a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero como experiencia, pero también hay jugadores jóvenes como Gustavo Puerta, Jhon Lucumí o Daniel Muñoz, quienes se han complementado muy bien, y eso hay que mantenerlo sin importar el pasaje del partido”.

James Rodríguez es uno de los líderes de la Selección Colombia por su experiencia y talento - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

Finalmente, Abel Aguilar habló sobre el rendimiento de Gustavo Puerta, del que mencionó que es “un jugador dinámico que enlaza el juego, participa, toca muchos balones y está constantemente en movimiento para que sus compañeros se liberen. Puerta ha tenido gran capacidad y jerarquía de asumir ese papel en el Mundial, ojalá lo siga haciendo porque es importante para lo que viene y va a ser un recambio importante para los próximos años”.

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