Técnico de Portugal explicó la razón para sacar a Cristiano Ronaldo ante Croacia: “El partido necesitaba eso”

Cristiano Ronaldo no terminó el partido de Portugal contra Croacia por decisión del técnico Roberto Martínez - crédito Cole Burston / AFP

La Selección de Portugal le dio a Cristiano Ronaldo un capítulo más en su historia en la Copa del Mundo, pues en su sexta edición, el atacante jugará los octavos de final ante España, después de eliminar a Croacia por marcador de 2-1 en Toronto.

Sin embargo, la polémica rodeó al técnico Roberto Martínez por sacar a CR7 del campo de juego, pues hizo una sustitución arriesgada para cambiar el esquema táctico y, pese a que le dio resultado, los comentarios al respecto no se hicieron esperar en el estadio y las redes sociales.

El entrenador debió explicar la razón para ese cambio de Cristiano, pues se registró cuando todos pensaban que el partido iría a tiempo extra y, por la jerarquía del jugador, era la persona ideal para afrontar esa clase de escenarios complicados, sin importar su edad y rendimiento en encuentros previos.

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“Era el momento adecuado”

Roberto Martínez respondió en rueda de prensa por qué sacó a Cristiano Ronaldo por Rúben Neves a los 81 minutos: “Es importante aprovechar los perfiles que tenemos en el equipo. La entrada de Gonçalo Ramos con Cristiano Ronaldo en el área podría haber sido muy desestabilizadora, pero fue el momento adecuado”.

“Tras el gol, Croacia necesitaba salir más al ataque y arriesgar. Era el momento adecuado para contar con otro centrocampista y controlar la conexión Modric-Kovacic”, explicó el timonel español, pues la sustitución se dio 10 minutos antes del segundo gol de Gonçalo Ramos.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, junto al seleccionador Roberto Martínez, reacciona tras ser sustituido en el partido contra Croacia en el estadio de Toronto - crédito Mike Segar/REUTERS

Martínez dejó claro que el cambio de CR7 se dio justo cuando el rival se acercaba con peligro al arco de Diogo Costa, era necesario responder y sorprender con otro esquema: “El partido necesitaba eso en ese momento. Cuando volvieron a nuestra portería, era hora de una estructura diferente”.

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“Eso es lo que tenemos, muchos perfiles diferentes, jugadores experimentados. No hay nadie más en el Mundial que pueda lanzar un penalti como lo hizo Cristiano Ronaldo, y nadie más que pueda entrar al área como Gonçalo Ramos”, fueron las palabras del español.

Roberto Martínez desafía a España respaldado por unos números históricos con Portugal - crédito Europa Press

El entrenador añadió que cada jugador, tanto titulares como suplentes, están dispuestos a aportar en los encuentros de Portugal, sin importar las condiciones del partido: “Y teníamos más para ayudar. El equipo está comprometido. Tenemos jugadores que necesitan estar listos, esa es la fuerza de Portugal, estar unidos”.

“Hemos tenido suerte”

De otro lado, el entrenador de Portugal se refirió al gol anulado de Joško Gvardiol en el tiempo de reposición ante Croacia, pues se dio por un fuera de lugar de Mario Pasalic, su asistidor, y cuya decisión quedó en manos del VAR: “No hubo decisiones erróneas. Hoy hemos tenido suerte”.

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Martínez afirmó que la acción fue justa gracias a la tecnología en el balón: “Los datos del balón con chip mostraron que era fuera de juego, y el penalti también fue claro. Entiendo el trabajo de (el seleccionador croata, Zlatko) Dalić con este equipo y es una pena que hoy solo haya habido un ganador”.

Este fue el momento del gol de Josko Gvardiol para Croacia ante Portugal, pero fue anulado minutos después - crédito Dylan Martínez/REUTERS

Finalmente, Roberto Martínez espera hacer un buen compromiso en octavos contra España, una de las candidatas al título y revivirá aquel duelo en Sudáfrica 2010, cuando la Roja ganó por la mínima diferencia en esa instancia, además del recordado 3-3 en fase de grupos de Rusia 2018.

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“Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial”, dijo el timonel español, que sueña con dar otro golpe en el Mundial 2026 y con Cristiano Ronaldo a la cabeza de la plantilla para despedirse por todo lo alto.