Falcao aún cree que James Rodríguez será la figura de Colombia en el Mundial 2026: “Está encontrando su estado de forma”

James Rodríguez confía en que pueda aportar con Colombia ante Ghana con algún gol o asistencia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Hay mucha expectativa con la Selección Colombia en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues es favorita para vencer a Ghana en el estadio de Kansas, pero el equipo no se siente confiado y toma precauciones.

James Rodríguez es llamado a ser la figura del combinado nacional en Kansas, pues aún no hace gol ni asistencia en lo que va del campeonato en Norteamérica y solo frente a Portugal se empezó a mostrar, pues la edad y falta de ritmo le están pasando factura.

Pese a sus problemas, el volante mantiene la confianza de algunos referentes para liderar a Colombia en los dieciseisavos y uno de ellos es Falcao García, que fue su compañero durante muchos años en el combinado nacional y conoce muy bien de lo que es capaz de lograr.

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“Le sienta bien”

El “Tigre” sabe cómo es James en la parte interna, como persona y la manera en que puede recuperarse deportivamente, pues la falta de ritmo en el Minnesota United ya le empezó a pasar factura en la Copa del Mundo, en la que Juan Fernando Quintero lo reemplazó y mostró mejores cosas.

Durante una charla en el canal deportivo ESPN, en el que es comentarista en los partidos de la Selección Colombia, Falcao afirmó que James Rodríguez está subiendo su nivel gracias a los minutos disputados en la fase de grupos, pues en los tres encuentros fue titular.

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Radamel Falcao y James Rodríguez han sido dos de los futbolistas colombianos con mejor paso por el fútbol europeo - crédito FCF

“Está encontrando su estado, ya la sumatoria es lo que más le sienta bien y lo que necesita un futbolista. Hay que tener cuidado en cómo está físicamente, pero jugar le va a permitir dar todo el talento que Colombia necesita”, fueron las palabras del samario en el medio.

Con respecto al partido en Kansas, Falcao explicó que uno de los puntos a tener en cuenta será el manejo de la pelota porque así puede hacerle daño a los africanos, lo logró contra Portugal y la Tricolor no puede dejar de lado su estilo de juego para los dieciseisavos.

Falcao García y James Rodríguez fueron compañeros en la Selección Colombia hasta 2023 - crédito Alberto Valdés/Pool vía REUTERS

“Un equipo que ha tenido la posesión en casi todos los partidos, hizo ver mal a Portugal, que se veía superado por Colombia, que cada vez que llegaba al arco rival, se sentía el peligro. Colombia enfrentó a Uzbekistán y Congo, dos rivales parecidos a Ghana”, señaló el delantero.

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“Los jugadores que deben tomar la batuta”

Abel Aguilar fue compañero de Falcao García y también habló sobre James Rodríguez, desde el lado de su lugar en el combinado nacional para ayudar a los jóvenes: “Ellos son los que tienen más experiencia y más partidos, pero es fundamental el engranaje con los más jóvenes”.

“Tenemos a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero como experiencia, pero también hay jugadores jóvenes como Gustavo Puerta, Jhon Lucumí o Daniel Muñoz, quienes se han complementado muy bien, y eso hay que mantenerlo sin importar el pasaje del partido”, añadió el exjugador a El Tiempo.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son dos de los jugadores con más trayectoria en la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Aguilar también destacó el juego de la Selección Colombia: “A nivel colectivo, ha mostrado cosas muy interesantes, una dinámica bastante positiva. Eso ha permitido tener mucha confianza y estar a la altura de lo que esperamos. Estoy confiado y con muchas ganas de que el equipo siga avanzando”.

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“El tema del gol es un aspecto a mejorar. Poder concretar todo lo que se está generando y culminar las acciones de manera eficaz para poder avanzar. Esa superioridad la van a marcar los goles y los triunfos, especialmente en esas instancias que vamos a jugar ahora. Es importante entender que lo que viene es totalmente diferente a la primera fase porque el margen de error es cada vez menor”, finalizó.