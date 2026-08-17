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FOVIAL atribuye la alta incidencia de cárcavas en El Salvador a la vulnerabilidad climática y a la composición del suelo

El director ejecutivo Alex Beltrán explicó que las arenas limosas y los suelos blancos favorecen estos hundimientos en taludes y calzadas, con intervenciones activas en la Ruta de las Flores sin cierres totales

El Salvador presenta alta vulnerabilidad climática y sus suelos de arenas limosas y suelos blancos favorecen la formación de cárcavas. (Infobae Centroamérica)
El Salvador presenta alta vulnerabilidad climática y sus suelos de arenas limosas y suelos blancos favorecen la formación de cárcavas. (Infobae Centroamérica)
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El Salvador figura entre los países con mayor vulnerabilidad climática, en parte por la composición de sus suelos, caracterizados por arenas limosas y suelos blancos. Estas condiciones favorecen la formación de cárcavas tanto en los taludes laterales de las carreteras como en la superficie, según el director ejecutivo de FOVIAL El Salvador, Alex Beltrán.

El funcionario explicó que existen dos tipos principales de cárcavas. Unas aparecen en los taludes, a los lados de la carretera, donde puede haber desprendimientos porque, por ejemplo, un árbol creció en un ángulo inadecuado y, tras una lluvia, el terreno se desliza. También se presentan cárcavas en la superficie de la calle; en estos casos, pueden deberse a colapsos en tuberías de agua potable, aguas lluvias, aguas negras, ductos de fibra óptica o incluso cables eléctricos que pasan bajo la vía. Cuando ocurre una fuga o el ingreso de agua, el suelo se debilita y puede formarse una cárcava visible desde la carretera.

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En la Ruta de las Flores, FOVIAL ha intervenido cárcavas en zonas como Salcoatitán y áreas cercanas a Nahuizalco y Apaneca. En estos puntos, la existencia de cárcavas había puesto en riesgo la circulación y la seguridad de los usuarios. En los casos atendidos, no fue necesario cerrar la vía porque las intervenciones se hicieron a tiempo, se estabilizaron los taludes y se desviaron los drenajes. Actualmente, se continúan reparaciones en una de las cárcavas.

Alex Beltrán explicó que las cárcavas en El Salvador se forman en taludes laterales por desprendimiento de árboles o acumulación de agua. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Alex Beltrán explicó que las cárcavas en El Salvador se forman en taludes laterales por desprendimiento de árboles o acumulación de agua. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

La atención de cárcavas incluye la estabilización, los desvíos de drenaje y la coordinación con ANDA para reemplazar tuberías de aguas negras y agua potable cuando corresponde. En todos los casos mencionados, el objetivo ha sido restablecer la seguridad y el flujo vehicular sin interrupciones prolongadas.

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Pavimentación, mantenimiento y regulación de la red vial

En cuanto a los trabajos de pavimentación, Beltrán, anunció en Entrevista AM, la intervención en el tramo entre Salcoatitán y Santa Catarina Masahuat, que conecta la Ruta de las Flores con la carretera inferior de Sonsonate a Ahuachapán. En El Sauce, La Unión, una calle fue ampliada de cuatro a diez metros, incluyendo dos carriles y aceras. Otros trabajos similares se desarrollan en zonas del occidente y oriente.

Según Alex Beltrán, estas obras mejoran el acceso a localidades y acortan los tiempos de desplazamiento. El funcionario señaló que la ampliación de caminos puede influir en la actividad comercial y el tránsito local.

FOVIAL ejecutó obras de pavimentación en la Ruta de las Flores, en El Sauce de La Unión y en otras zonas del occidente y oriente de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
FOVIAL ejecutó obras de pavimentación en la Ruta de las Flores, en El Sauce de La Unión y en otras zonas del occidente y oriente de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Durante el último trimestre, se pavimentó cerca de un kilómetro en Villerías y más de cinco kilómetros en la ruta militar oriental. En San Miguel, se rehabilitaron tramos residenciales y se amplió la carretera Panamericana en el Papalón y el desvío de Moncagua. En la región central, los trabajos abarcaron Tonacatepeque, Chalatenango, Cuscatlán, San Juan Opico y San Francisco Lempa. En el occidente, se intervinieron Las Lajas-Cuyagualo, Izalco-Sonsonate, Caluco-Las Flores, El Porvenir, Potrerillos de La Laguna y el tramo Salcoatitán-Santa Catarina Masahuat, con 3.5 kilómetros finalizados.

De acuerdo don el director, diariamente operan más de sesenta cuadrillas para tareas de bacheo y mantenimiento en diferentes puntos del país. El plan de bacheo nocturno se desarrolla mayoritariamente en ciudades, iniciando entre las 9:00 pm y 10:00 pm y concluyendo a las 5:00 am, para reducir el impacto en el tráfico. En áreas rurales, los trabajos pueden efectuarse durante el día.

En casos de emergencia, como la aparición de cárcavas, los equipos intervienen de manera inmediata. La coordinación de estas tareas involucra a FOVIAL, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales. Según el director, la atención a reportes comunitarios se mantiene activa, priorizando las zonas con condiciones más complejas para el tránsito.

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