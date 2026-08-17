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El precio del petróleo vuelve a orillar los USD 90 al estancarse una salida para el conflicto entre EEUU e Irán

El crudo se sostiene en su precio más alto en lo que va de agosto, mientras los operadores sopesan el riesgo de una interrupción más grave y una escasez en el Estrecho de Ormuz

El petróleo escaló a sus precios más altos desde 2022.
El petróleo escaló a sus precios más altos desde 2022.
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Los precios del petróleo crudo subían este lunes debido a la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Oriente Medio, aunque la ausencia de interrupciones importantes en el suministro limitaba las alzas.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte ganaban 92 centavos, o un 1%, a USD 89,44 el barril para entregar en octubre, tras tocar más temprano un máximo de sesión de 89,68 dólares. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoraban 55 centavos, o un 0,7%, a USD 82,95 el barril para septiembre.

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El barril de petróleo Brent -de referencia internacional y también en la Argentina para sus exportaciones y precios internos- rozó los USD 115 el barril a comienzos de mayo, su nivel más alto desde 2022. Además, conserva un ascenso de 23% desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio el 28 de febrero de este año. En 2026 el petróleo se encarece un 46,9%, desde los USD 60,85 del 31 de diciembre.

Ambos contratos avanzaron más de un 5% la semana pasada, tras los ataques contra petroleros operados por la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi en el Estrecho de Ormuz y contra una refinería de Saudi Aramco.

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El 2026 el petróleo se encarece un 47%, desde el nivel de USD 60 del cierre del año pasado

No obstante, Bjarne Schieldrop, de SEB Research, señaló a Reuters que es poco probable que los precios suban de forma significativa a menos que se interrumpa el flujo actual de crudo a través del Estrecho de Ormuz durante la noche o se cierre el estrecho de Bab el-Mandeb.

“El principal catalizador vuelve a encontrarse en Medio Oriente. El período de 60 días establecido entre Estados Unidos e Irán expiró sin una solución definitiva y las negociaciones continúan estancadas. Al mismo tiempo, el tráfico marítimo volvió a deteriorarse considerablemente durante el fin de semana: solamente cinco embarcaciones cruzaron el sábado y ninguna lo hizo el domingo, frente a 31 durante el fin de semana anterior”, evaluó Sergio Cisternas, analista de mercados de EBC Financial Group.

“Este escenario explica por qué el petróleo continúa incorporando una prima geopolítica considerable. Sin embargo, existe un elemento especialmente relevante: el precio permanece mucho más contenido de lo que cabría esperar considerando la magnitud de las restricciones actuales”, explicó Sergio Cisternas.

Por el momento, los precios se cotizan cerca de los 90 dólares, mientras los operadores sopesan el riesgo de una interrupción más grave y una escasez frente a la posibilidad de una solución en la que se reabra el Estrecho de Ormuz y los precios del petróleo caigan de forma brusca, señaló Schieldrop.

El barril de Brent -de referencia internacional y también en la Argentina- rozó los USD 115 el barril a comienzos de mayo, su nivel más alto desde 2022

En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder republicano también expresó su intención de incluir el estrecho de Ormuz como territorio de los Estados Unidos al finalizar el conflicto.

Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que su país no había decidido reanudar las negociaciones con Estados Unidos, mientras que el presidente Trump instó a sus ciudadanos a aceptar un combustible algo más caro mientras continúa el conflicto.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló que las conversaciones con Omán continúan, pero están llevando mucho tiempo debido a la complejidad del asunto, la implicación de múltiples actores y la presencia de países que tratan de socavar el proceso.

“El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz sigue restringido y las reuniones están en un punto muerto, lo que limita las posibilidades de que los precios sigan bajando”, dijo a Reuters Frank Walbaum, de Naga.com. “A falta de nuevos catalizadores, los precios del petróleo podrían seguir consolidándose en torno a los niveles actuales”.

“Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre, que se reflejó en el precio. En Argentina, los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles”, indicó la agencia NA.

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