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Volcó un colectivo en Corrientes: murió una mujer y 14 personas resultaron heridas

El accidente ocurrió en el kilómetro 625 de la Ruta Nacional 14, entre Alvear y Santo Tomé, movilizando a fuerzas de seguridad y equipos médicos para asistir a los afectados

Volcó un micro en Corrientes y murió una pasajera
El micro volcado y personal de seguridad, en pleno operativo de rescate (Fotos: Policía de Corrientes)
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Un colectivo de larga distancia volcó sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Alvear, provincia de Corrientes, causando la muerte de una pasajera y dejando al menos 14 heridos. El accidente ocurrió en la noche del domingo, cuando la unidad que partió desde Oberá con destino a La Noria, Buenos Aires, perdió el control a la altura del kilómetro 625, según informó la Policía de Corrientes a Infobae.

Vista nocturna de una carretera con personal de emergencia transportando una camilla, un vehículo de emergencia con luces y varias personas observando en el arcén
Personal de emergencia transporta a una persona en camilla, mientras el resto de los pasajeros esperan al lado de la ruta

El vehículo transportaba a 28 pasajeros. Por motivos que aún están bajo investigación, el conductor perdió el dominio de la unidad, lo que provocó el despiste y el posterior vuelco sobre la calzada. El incidente generó la muerte de una mujer de 48 años.

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Autobús volcado de color blanco, rojo y verde, con textos Capital del Monte y Águila Dorada. Una persona de espaldas está junto al autobús
El micro corresponde a la empresa Capital del Monte

Según reportó Diario El Libertador, tras el siniestro se desplegó un operativo de emergencia en el que participaron Policía de Corrientes, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Bomberos, junto a personal sanitario de Alvear, Santo Tomé y Torrent. Los pasajeros heridos recibieron atención inicial en el Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear y, en los casos de mayor gravedad, fueron derivados al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé.

Un bus blanco de pasajeros volcado de costado en la oscuridad, con luces de vehículos de emergencia y personas de pie alrededor en el lugar
El micro sobre la Ruta Nacional 14 (Foto: El Libertador)

La Policía de Corrientes indicó que las diligencias en el lugar quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de Alvear y la Unidad Fiscal de instrucción en turno, mientras continúan los peritajes para determinar los factores que provocaron el vuelco. No se difundió información oficial sobre el estado de los heridos ni sobre los resultados preliminares de las pericias.

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La zona permanece bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

Antecedentes sobre la Ruta Nacional 14

Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte” dejaron cuatro víctimas fatales y varios heridos en Corrientes
Tres brutales accidentes en la “Ruta de la Muerte” dejaron cuatro víctimas fatales y varios heridos en Corrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dicha traza, conocida como “La ruta de la muerte”, se registró una serie de accidentes a comienzos de este mes, con un saldo de cuatro personas fallecidas y varios heridos. Estos siniestros se produjeron en el tramo que conecta las localidades de Alvear y Gobernador Virasoro, un sector señalado por conductores y vecinos por sus malas condiciones de infraestructura, baches y falta de mantenimiento.

El primer accidente ocurrió en el kilómetro 627, cerca de Alvear, cuando un auto realizó una maniobra peligrosa en una curva, cruzó de carril y provocó el choque entre dos camiones, uno de los cuales volcó. Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al hospital local con lesiones de diversa gravedad. Un video filmado por otro automovilista capturó el momento exacto del choque.

El segundo hecho se registró en el paraje Desiderio Sosa, a 35 kilómetros de Santo Tomé. Un automóvil Ford Fiesta, con cuatro personas oriundas de La Cruz que se dirigían a un evento en Misiones, chocó de frente contra un camión cargado de arena. Dos ocupantes del auto, Héctor Fabián Pintos (41) y Joel Sebastián Escalante (17), murieron en el acto. Otro joven resultó gravemente herido y un cuarto continúa internado. El conductor del camión huyó, pero fue detenido horas después y quedó a disposición judicial.

El tercer accidente sucedió cerca del Parque San Alonso, en Gobernador Virasoro, durante la madrugada. Una motocicleta y una camioneta colisionaron de frente. Allí murieron Jorge Daniel Fernández (25) y una adolescente de 17 años, ambos ocupantes de la moto. La camioneta era conducida por otra menor, acompañada por dos personas, quienes sufrieron lesiones. El caso quedó en manos del Juzgado de Menores y la fiscalía.

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