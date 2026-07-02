El tenso momento que vivió Ciro Martínez con la policía durante el banderazo de los hinchas argentinos en Miami

El artista vivió un incómodo momento al tener un cruce con la policía

Los fanáticos albicelestes protagonizaron tres enormes banderazos en simultáneo en Miami para palpitar el cruce entre la selección argentina y Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium. El duelo se disputará en una ciudad que concentra a la mayor comunidad argentina de Estados Unidos y que se prepara para recibir a miles de hinchas más de cara a un partido para el que la demanda de entradas ya desbordó la capacidad del estadio. En paralelo, el plantel realizó su último entrenamiento con la conducción de Lionel Scaloni.

Las zonas elegidas para los banderazos en simultáneo no es casual. El corredor de Collins Avenue entre las calles 68 y 85 es conocido de manera informal como “Little Argentina” por la concentración de comercios, restaurantes y negocios vinculados con esa comunidad en Miami Beach.

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Además del encuentro en 85th Street y Collins Avenue, hubo otra concentración en 73rd Street y Collins Avenue, frente a un reconocido restaurante argentino, señalado como un punto de reunión habitual de los simpatizantes y al cual los diferentes puntos arribaron en distintas caravanas. A estas se sumó una reunión masiva en el que los hinchas argentinos invadieron las playas de la ciudad. La fiesta comenzó a congregarse en la zona cerca del mediodía, en un festejo que se estiró hasta el anochecer.

Andrés Ciro Martínez, el cantante de Los Piojos y de Ciro y los Persas, dijo presente en los festejos albicelestes. En el techo de un motorhome junto a Luciana Valdés, su pareja, y por Rodrigo Pérez, el artista cantó el tema Tan Solo y entonó el himno nacional con su armónica. Sin embargo, vivió un tenso momento cuando un policía se trepó al vehícuo y le indicó que se detuviera. El cantante no hizo caso y, una vez finalizado el mini-show, se retiró rápidamente del lugar en una camioneta blanca.

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Los aficionados albicelestes palpitaron el cruce contra Cabo Verde por los 16avos del Mundial

La revolución argentina en Miami también se explica por la gran población albiceleste en la ciudad, que tiene una comunidad superior a las 100.000 personas. A esa base permanente se agregan miles de turistas llegados desde Argentina, desde otros estados norteamericanos y desde distintos países de la región, impulsados por la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El propio presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, explicó que se esperan 50 mil personas que viajarán a los Estados Unidos sin entradas para el partido y que la entidad ya pidió a la FIFA conocer qué remanente quedará disponible para la venta. “Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber y solicitando qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder”, afirmó en diálogo con el programa No se Pudo, de Vorterix.

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En esta misma línea, aclaró: “Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino. También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos”.

Los aficionados albicelestes palpitaron el cruce contra Cabo Verde por los 16avos del Mundial

El partido del viernes se jugará en un estadio con capacidad para 64.478 espectadores, una cifra que aparece ajustada frente a la movilización prevista. La expectativa de una nueva marea celeste y blanca se consolidó después de que los tres partidos de la fase de grupos de Argentina se jugaran con localidades agotadas.

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El seleccionado llenó el estadio de Kansas City en el debut ante Argelia, con 69.045 personas, y también completó las dos presentaciones en Dallas frente a Austria y Jordania, con 70.649 espectadores en cada una de ellas.

Cabo Verde llega como una de las sorpresas del torneo. El seleccionado africano avanzó a la ronda eliminatoria después de empatar con España en el debut, igualar ante Uruguay y cerrar la fase inicial con un 0-0 frente a Arabia Saudita, resultado que le permitió terminar segundo en su zona y convertirse en el rival de Argentina en los 16avos de final. El ganador del enfrentamiento chocará contra el vencedor de Australia o Egipto.

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LAS IMÁGENES DEL BANDERAZO ARGENTINO EN MIAMI

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Hubo tres puntos de encuentro en simultáneo entre hinchas albicelestes (REUTERS/Sam Navarro)

La parrilla y el asado, presentes en los banderazos de Argentina (REUTERS/Sam Navarro)

Argentina jugará contra Cabo Verde el viernes a las 19:00 (REUTERS/Sam Navarro)

Diego Armando Maradona, presente en el banderazo (REUTERS/Sam Navarro)

Las banderas de todo el país que arribaron a Miami (REUTERS/Sam Navarro9

Una de las parrillas argentinas presentes en los banderazos (Cape Verde REUTERS/Sam Navarro)

Fanáticos que sumaron a la fiesta albiceleste (REUTERS/Sam Navarro)

Messi y Maradona, figuras clave de los banderazos (REUTERS/Amanda Perobelli)

La parrilla albiceleste (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Los asados predominaron en los banderazos (REUTERS/Amanda Perobelli)

La máscara de Lionel Messi (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Los hinchas disfrutaron del banderazo (IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro)

Hubo tres encuentros en simultáneo (REUTERS/Amanda Perobelli)

Los hinchas albicelestes palpitaron el cruce con Cabo Verde (REUTERS/Amanda Perobelli)