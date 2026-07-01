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Una ex figura de Uruguay apuntó contra los jugadores tras la exposición de Bielsa: “¿No te bancás una charla de 20 minutos?"

Gustavo Poyet disparó contra los futbolistas, luego de que el Loco revelara que tuvo que acortar las sesiones de video durante su ciclo, que terminó con la eliminación del Mundial: “Una falta de respeto al país”

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Gustavo Poyet, entrenador uruguayo, fue contra los jugadores de la selección tras los dichos de Bielsa (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Gustavo Poyet, entrenador uruguayo, fue contra los jugadores de la selección tras los dichos de Bielsa (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Gustavo Poyet cuestionó la actitud del plantel de la selección uruguaya durante el Mundial 2026 y apuntó contra los jugadores que, según reveló Marcelo Bielsa en su conferencia de despedida, le pidieron acortar las charlas técnicas. “¿No te bancás una charla de 20 minutos? Estás todo el día al pedo en un hotel”, disparó el ex futbolista y entrenador.

Las palabras de Poyet llegaron un día después de que Bielsa, en una extensa conferencia de prensa en Montevideo, confirmara que, tras el partido ante Estados Unidos en la Copa América mantuvo reuniones con distintos grupos de jugadores. De esos encuentros surgieron dos pedidos concretos: entrenar todos juntos en lugar de en grupos separados, y reducir la duración de las charlas técnicas. El técnico rosarino aceptó ambas condiciones.

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Poyet, que lleva casi dos décadas en el mundo del fútbol profesional como entrenador, dijo que las revelaciones de Bielsa lo dejaron perplejo. “Me dejó anonadado escuchar la cantidad de veces que los jugadores de la selección fueron a ver al entrenador con quejas. Llevo entrenando casi 20 años y una vez me habrán venido a hablar”, afirmó en Radio Uruguay.

Uruguay quedó eliminada en fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)
Uruguay quedó eliminada en fase de grupos del Mundial 2026 (REUTERS/Paul Childs)

La pregunta que lanzó a continuación fue directa: “¿De cuántos minutos eran las charlas? ¿Eran de 20? Si pidieron reducir a la mitad, ¿era la mitad de tres horas o de 20 minutos? Si eran de 20 y pidieron bajar a 10, es una vergüenza, una falta de respeto al país”, señaló.

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El ex entrenador también reflexionó sobre el límite que un técnico debe fijar ante las demandas del plantel. “El otro punto es hasta dónde le das ese poder a los jugadores y cedés como entrenador. Yo aprendí: ‘Hacé lo que tengas que hacer vos, porque si no te van a echar a vos’”, advirtió, y cerró ese punto con una aclaración: “Tendrían que hablar los jugadores; me gustaría saber si fue todo así”.

Poyet disputó 21 partidos con la Celeste, en los que marcó tres goles, brindó una asistencia y recibió tres amarillas.

Como entrenador, Poyet dirigió al Real Betis, Brighton, Universidad Católica, la selección de Grecia, entre otros. Su última experiencia la tuvo en el Al-Khaleej FC de Arabia Saudita, en el que estuvo poco más de un mes y estuvo al frente del equipo en siete encuentros.

Con todo, Poyet fue enfático en defender la actuación de los futbolistas dentro del campo. “Los jugadores se partieron la cara y el que piense diferente no entiende nada, se está poniendo en plan con esa ‘uruguayez’ de ponernos malos”, sostuvo. Sobre el duelo ante España —el único partido que la Celeste perdió en la fase de grupos, por 1-0—, destacó: “No hay muchos técnicos en el mundo que hubieran jugado ese partido así, mano a mano y superagresivo”.

Poyet también tomó posición sobre el futuro institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Afirmó que “tiene que haber una reestructuración rápida”, pero cuestionó que los tiempos institucionales —con cambio de presidente previsto para abril— demoren el proceso. “El análisis tiene que ser profundo y ya. No soy partidario de ‘que termine el Mundial’, ‘que empiece el campeonato local’, ‘ponemos a alguien de momento’”, planteó.

Sobre el perfil del próximo entrenador, fue preciso: “No ayuda preguntarle a cualquiera si quiere ser entrenador de la selección uruguaya, porque para serlo tenés que tener conocimiento, experiencia, haber lidiado con cierto nivel de jugadores, trayectoria”. Y añadió que, si a un técnico le proponen asumir ahora con la mitad del salario pero con la posibilidad de reorganizar todo lo que se dejó de lado —las selecciones juveniles, la relación con los jugadores—, difícilmente alguno rechazaría la oferta.

Uruguay terminó el Grupo H con dos puntos sobre nueve posibles, producto de dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y la derrota ante España, lo que significó la eliminación en la fase de grupos por segunda vez consecutiva, tras el mismo final en Qatar 2022.

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