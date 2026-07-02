El desplante entre De Bruyne y Courtois tras la clasificación de Bélgica: el escándalo amoroso detrás de la gélida relación

Loucura que o De Bruyne e o Courtois não se cumprimentam nem depois de uma classificação. Eles até olham um para o outro e passam direto. pic.twitter.com/jaJAk3SIfL — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 2, 2026

La remontada de Bélgica por 3-2 ante Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo aseguró la clasificación del equipo europeo a los octavos de final, sino que volvió a poner bajo la lupa la relación entre dos de sus figuras más reconocidas: Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois. El partido, disputado en el estadio de Seattle, se resolvió en tiempo suplementario, cuando muchos ya anticipaban una definición por penales.

Mientras la mayoría de los jugadores celebraban abrazándose en el campo una vez finalizado el encuentro, un detalle no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca la interna del plantel: De Bruyne y Courtois evitaron cualquier gesto de complicidad y optaron por una mirada distante antes de continuar la celebración por separado.

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La victoria de Bélgica sobre Senegal reactivó el recuerdo de un conflicto fuera del campo (REUTERS/Agustin Marcarian)

El distanciamiento entre ambos futbolistas tiene antecedentes que se remontan a 2014 y no responde a cuestiones deportivas. La relación, que comenzó en la infancia y continuó en el Chelsea y en las divisiones juveniles de la selección belga, se quebró definitivamente a raíz de un episodio personal. Según relató Caroline Lijnen, ex pareja de De Bruyne, tras un viaje a Madrid en 2014 inició una relación con Courtois, quien por entonces estaba a préstamo en el Atlético de Madrid. En una entrevista con una revista belga, Lijnen explicó: “Thibaut me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí. Pensé que si Kevin me había traicionado ¿por qué no podía hacerlo yo?”.

La historia se conoció poco antes del Mundial de Brasil, generando revuelo en la prensa y preocupación en la delegación belga. El equipo de prensa de la selección intervino para bajar la tensión mediática y declaró: “No negamos que han existido problemas internos entre ellos. Pero he hablado con ambos y los dos confirman que este tema está zanjado”. Sin embargo, la relación nunca volvió a ser la misma y el vínculo quedó circunscripto a lo puramente profesional.

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A pesar del escándalo, ambos jugadores continuaron sus vidas fuera del campo y formaron nuevas familias. Thibaut Courtois inició una relación con la modelo israelí Mishel Gerzig, con quien contrajo matrimonio en 2023 y en 2024 tuvieron a su primera hija en común, Ellie. El arquero ya era padre de dos hijos fruto de una relación anterior con Marta Domínguez. Kevin De Bruyne, en tanto, se casó en 2017 con la modelo belga Michele Lacroix y juntos tuvieron tres hijos: Mason Milian, Rome y Suri. Caroline Lijnen también rehízo su vida y formó una familia con Joris Lindelauf.

Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois mantienen una distancia sostenida desde hace años

Desde el escándalo, la relación entre De Bruyne y Courtois quedó reducida estrictamente a lo profesional. Los futbolistas no se saludan fuera del campo, evitan compartir celebraciones y mantienen una distancia notoria en las concentraciones y partidos importantes.

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La fría relación entre ambos jugadores suele resurgir cada vez que la selección belga atraviesa un momento de presión o una instancia decisiva en los torneos internacionales. Aunque ambos se mantienen como piezas clave del equipo y continúan rindiendo al máximo nivel en el fútbol europeo, la sombra de aquel episodio personal nunca desapareció del todo.

La convivencia dentro del plantel sigue marcada por la distancia entre ambos, pero no ha impedido que la selección alcance buenos resultados deportivos. La reciente victoria frente a Senegal, que aseguró el pase a octavos de final en el Mundial 2026, es prueba de que el profesionalismo prevalece más allá de los conflictos personales. Mientras tanto, el plantel belga continúa su camino en el Mundial y deberá enfrentarse a Estados Unidos en octavos de final este lunes desde las 21:00 (hora argentina).

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