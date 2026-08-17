Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Choques, vuelcos y problemas de tránsito: feriado con varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

A lo largo de la mañana, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió varios accidentes, sin víctimas fatales

Choque y vuelco en Monserrat (Motocam Infobae)
Guardar

A lo largo de la mañana de este lunes feriado, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó sobre una serie de accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Los incidentes, registrados entre la madrugada y las primeras horas del día, movilizaron a móviles de emergencia y fuerzas de seguridad en cada caso.

En la intersección de Bolívar 300, entre Moreno y Avenida Belgrano, se registró un choque seguido de vuelco que dejó a un joven de 26 años con contusiones leves. El hecho requirió la intervención inmediata del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

PUBLICIDAD

El incidente involucró a un solo vehículo y se descartó la presencia de un incendio tras el impacto y el posterior vuelco. El móvil 379 asistió al único ocupante, quien presentaba lesiones menores y se encontraba consciente al momento de la llegada de los socorristas.

Fuentes del SAME confirmaron que “el paciente presentaba contusiones leves y no requirió traslado de urgencia”. El parte también precisó que el operativo no identificó riesgos adicionales en la zona, lo que permitió normalizar la circulación de manera progresiva.

PUBLICIDAD

Choque y vuelco en San Telmo
Bomberos de la Ciudad tratan de reponer el vehículo que terminó volcado, en Monserrat (Motocam Infobae)

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar por Bolívar. El área quedó a cargo de las fuerzas de seguridad y del equipo de emergencias para completar las tareas de peritaje y remoción del vehículo siniestrado.

Según los partes oficiales del SAME, el primer accidente se produjo en Avenida Segurola 2900, entre Pedro Lozano y Juan Coghlan, cuando una camioneta y una moto colisionaron. El operativo quedó a cargo de la Comisaría Comunal 11. Poco después, en la intersección de Avenida Corrientes y Junín, un peatón masculino fue embestido por un automóvil. En ambos casos, los equipos médicos se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los afectados.

En la Autopista 9 de Julio Sur, entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay en sentido a provincia, un motociclista resultó lesionado tras el choque entre un auto y una moto. La respuesta estuvo a cargo de la Policía de la Comuna 1 Sur y personal de emergencias.

Coche oscuro volcado sobre su costado en una calle, luces de emergencia, patrulla de policía con luces azules, oficial, persona en acera, edificios
Choque y vuelco Monserrat (Motocam Infobae)

A su vez, se registró otro choque vehicular en Avenida Presidente Ramón Castillo, entre Calle 4 y Calle 8, donde intervino la Policía de la Comuna 2. En la zona de Santiago del Estero y Venezuela, pasadas las 6 de la mañana, un incidente de choque y vuelco requirió también la presencia de los equipos del SAME.

En inmediaciones de la Ciudad Universitaria, sobre Avenida Intendente Cantilo, una camioneta impactó contra un poste en la rotonda de acceso, generando otra alerta para los servicios de emergencia.

Durante la mañana, se reportaron además colisiones en Avenida Riestra entre Albariño y otra entre una camioneta y un auto, así como en Avenida San Pedrito y Avenida Directorio, donde se produjo un choque entre un auto y una moto.

Un auto chocó contra un poste, en Ciudad Universitaria

En Avenida Rivadavia 8029, entre Dolores y San Nicolás, una mujer fue atropellada por una moto, y el motociclista cayó en el asfalto. El SAME también respondió a otro caso de atropello de una mujer en Avenida Segurola 1700, entre Elpidio González y Miranda.

Choque y persecución en Margarito Cervantes y Bahía Blanca

Cerca del último incidente, específicamente en el barrio de Floresta, se desató una persecución policial que culminó con la detención de cuatro delincuentes tras un robo en un edificio. Los hechos comenzaron minutos después de la medianoche cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron la salida de los sospechosos de una torre de la avenida Nazca al 1700. Los asaltantes abordaron un Peugeot 208 gris y, al notar la presencia policial, intentaron escapar, lo que desencadenó un operativo cerrojo para interceptarlos.

Durante la huida, el vehículo de los fugitivos impactó de frente contra un móvil policial en la intersección de Bahía Blanca y Alejandro Magariños Cervantes, a unas diez cuadras del lugar del robo. Los cuatro ocupantes, de entre 22 y 31 años, abandonaron el auto y trataron de escapar a pie, pero fueron capturados a pocos metros. Tres de ellos cuentan con antecedentes por diferentes delitos, como robo y tenencia de arma de fuego. Tras el choque, personal del SAME trasladó a los detenidos al Hospital Álvarez con lesiones leves, mientras que un efectivo policial fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield.

Además del arresto de los sospechosos, la Policía de la Ciudad secuestró el auto utilizado por la banda, 2.200 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares y varios pares de guantes. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonanno, interviene para determinar las circunstancias del hecho y si los detenidos están vinculados a otros casos similares.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresTránsitoAccidenteSiniestro Vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Disparos, incendios y ataques con granadas: cayó una banda que amenazaba y agredía a comerciantes chinos en el AMBA

Al cabo de un total de 13 allanamientos, personal de la Policía de la Ciudad detuvo a cinco extranjeros que integraban una organización dedicada a atacar e intimidar a vendedores oriundos de China. El caso que originó la investigación y el modus operandi de los sospechosos

Disparos, incendios y ataques con granadas: cayó una banda que amenazaba y agredía a comerciantes chinos en el AMBA

Apagón en La Plata: por la explosión, una casa se derrumbó

El incidente afecta a toda la ciudad bonaerense y se espera que los trabajos de reposición de la energía duren hasta el mediodía

Apagón en La Plata: por la explosión, una casa se derrumbó

“Para romperle una pierna, seguro”: el escalofriante chat sobre un policía entre un ex funcionario de La Plata y un capo de la mafia china

Se trata de Ke Deqiang y Jonathan Manuel Reyes, detenido la semana pasada tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Reyes está acusado de alquilarle sus servicios al capo para manipular habilitaciones y clausuras

“Para romperle una pierna, seguro”: el escalofriante chat sobre un policía entre un ex funcionario de La Plata y un capo de la mafia china

Apagón en La Plata: el incendio fue controlado y la compañía aseguró que trabaja para restablecer progresivamente el servicio

EDELAP informó que dará prioridad a hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población

Apagón en La Plata: el incendio fue controlado y la compañía aseguró que trabaja para restablecer progresivamente el servicio

Persecución y choque en Floresta: cuatro delincuentes terminaron detenidos tras robar en un edificio

Los asaltantes intentaron darse a la fuga al detectar la presencia policial, pero finalmente fueron arrestados a 10 cuadras del lugar tras chocar con un patrullero

Persecución y choque en Floresta: cuatro delincuentes terminaron detenidos tras robar en un edificio

DEPORTES

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

Independiente visitará a Lanús tras el despido de Quinteros y a la espera del debut de su nuevo DT: hora, TV y formaciones

La batalla legal de USD 50 millones entre una figura del deporte y su ex pareja: “Lo mejor para nuestros hijos”

TELESHOW

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Juan Leyrado habló de su interpretación de Sarmiento con inteligencia artificial: “Es un momento de cambio muy grande”

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

La China Suárez festejó el Día del Niño en la casa de los sueños en medio del duro mensaje de Icardi a Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

Mijail Bakunin, filósofo ruso: “La libertad de cada uno no encuentra un límite en la libertad de los demás, sino su prolongación y su ampliación al infinito”

Rodrigo Paz establece la designación de delegados presidenciales y ajusta su gabinete con tres “superministerios”

Impulsan en Uruguay proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

ARCOmadrid anunció a su nuevo director con el fin de acercar al “un nuevo coleccionismo”