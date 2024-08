El fin de una era: Manuel Neuer anunció su retiro de la selección de Alemania tras 15 años

Manuel Neuer se retiró de la selección alemana de fútbol tras una carrera de 15 años y una Copa del Mundo ganada en 2014 (REUTERS/Leonhard Simon)

Manuel Neuer, el experimentado arquero del Bayern Múnich que supo ser campeón del mundo en 2014, anunció su retiro de la selección de Alemania a los 38 años mediante un anuncio que compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

En su mensaje, el oriundo de Gelsenkirchen explicó que esta determinación fue fruto de “largas e intensas conversaciones con su familia y amigos”, resaltando lo difícil que fue tomar esta decisión. De esta manera, Neuer cerró su etapa con la Mannschaft tras haber atajado en 124 partidos internacionales, defendiendo el arco alemán desde su debut en 2009 en un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos hasta su última participación en la Eurocopa 2024.

La salida del arquero, campeón del mundo en Brasil 2014, marca el fin de una era reciente para la selección alemana, que también ha visto retirarse a otras figuras icónicas como Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan en un corto espacio de tiempo. Este cambio generacional abre una nueva etapa para el equipo nacional dirigido ahora por Hansi Flick.

El último encuentro de Neuer con Alemania tuvo lugar en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde Alemania fue derrotada por España 2-1 en la prórroga, en un partido disputado en Stuttgart. A pesar de este resultado, el arquero se despidió con un impresionante historial y un legado de liderazgo en el campo.

Formado en el Schalke 04, donde comenzó su carrera profesional en 2005, Neuer se forjó como uno de los mejores arqueros del mundo. Tras la era de legendarios porteros alemanes como Oliver Kahn y Jens Lehmann, Manu ha sido un referente global en la posición de guardametas durante los últimos 15 años, destacándose por su habilidad, reflejos y capacidad para jugar con los pies, redefiniendo el concepto del arquero moderno.

Manuel Neuer con la Copa del Mundo 2014 que ganó en Brasil con la selección de Alemania ante la Argentina (REUTERS/Eddie Keogh)

Además de su brillante carrera internacional, Neuer sigue siendo una pieza clave para el Bayern Múnich, donde ha ganado 29 títulos, incluyendo varias ediciones de la Bundesliga y la Liga de Campeones de la UEFA. Su objetivo actual con el club bávaro es alcanzar una última gran final de la Champions en el Allianz Arena.

Hasta ahora, Neuer no ha indicado cuáles serán sus planes futuros tras la finalización de su contrato con el Bayern Múnich, pero su impacto en el fútbol, tanto a nivel de clubes como de selecciones, será recordado por años y continuará siendo un referente para muchos jóvenes jugadores en todo el mundo.

Por su parte, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le dedicó un posteo a Neuer: “Las palabras parecen demasiado pequeñas para uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Pero vienen del corazón: ¡Gracias, Manu! Por supuesto por tus logros únicos y sobresalientes. Pero especialmente también por tu camaradería, tu dedicación, tu inspiración para tus compañeros jugadores y millones de fans y futbolistas de todo el mundo. Cambiaste el juego del arquero, le diste forma. Justo como este equipo. Tu equipo. Como capitán. Como un modelo a seguir. Como campeón del mundo. Como amigo. ¡Te extrañaremos!”.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE MANUEL NEUER:

“Tras más de 15 años y 124 partidos internacionales, hoy le pongo fin a mi carrera en la selección alemana de fútbol. Quien me conoce sabe que no he tomado esta decisión a la ligera. Me encuentro muy bien físicamente y, por supuesto, el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México también me habría atraído.

Sin embargo, después de muchas discusiones intensas y largas con mi familia y mis amigos, llegué a la decisión de que ahora es exactamente el momento adecuado para poner fin a mi capítulo en la selección nacional.

Cuando miro atrás, me siento orgulloso y agradecido. Entre otras cosas, porque el 13 de julio de 2014 pudimos hacer realidad nuestro gran sueño y nos proclamamos juntos campeones del mundo en Brasil. Durante un total de 7 años y 61 partidos -hasta mi lesión- se me permitió liderar a la selección alemana sobre el terreno de juego como capitán. Fue un honor que siempre aprecié de nuevo.

La Eurocopa de este año en casa fue otro punto culminante, aunque no bastara para ganar el título. En todo momento sentí una euforia y una solidaridad muy especiales en todo el país. ¡Que siga siendo así!

Muchas gracias a todo el personal, entrenadores, preparadores físicos y jugadores que me han apoyado desde mi debut en la selección nacional el 2 de junio de 2009”.

Manuel Neuer anunció su retiro de la selección alemana mediante un comunicado en las redes sociales (Instagram @manuelneuer)