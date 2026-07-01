Un partido de pádel de 41 horas marcó un nuevo récord mundial: el motivo solidario detrás

En Vigo, Brais Rey y Martín Domínguez vencen 57-43 tras 100 sets ante Jorge Bigotes y Pablo Santos, una maratón en el XII Torneo del Concello (@torneodepadelconcellodevigo)

En las instalaciones del centro deportivo Mais que Auga Barreiro, en la ciudad de Vigo, España, cuatro jugadores inscribieron sus nombres en la historia del deporte tras disputar el partido de pádel más largo jamás registrado. La maratónica contienda, que se desarrolló durante 41 horas continuas, estableció una nueva marca mundial de resistencia y solidaridad.

Según informó el medio Marca, los protagonistas de esta gesta, Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos, superaron la anterior marca, vigente desde noviembre de 2025, que había sido lograda en Blackpool, Reino Unido, por Nathan Young, Marcus Mollinga, Benny Evinson y David Davies, quienes habían jugado durante 40 horas. El nuevo registro, una hora superior, quedó certificado dentro del XII Torneo de Pádel del Concello de Vigo.

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El partido más largo de la historia del pádel

La dupla se impuso 57-43 a Jorge Bigotes y Pablo Santos en Vigo luego de 100 sets y casi dos días seguidos en pista (@torneodepadelconcellodevigo)

El encuentro comenzó cerca de las 00:05 del viernes y se extendió hasta después de las 20:30 del sábado. Los jugadores permanecieron sobre la pista durante 41 horas ininterrumpidas, alcanzando un nivel de exigencia física y mental excepcional. En total, se disputaron 100 sets, con un resultado final de 57 a 43 a favor de la pareja compuesta por Brais Rey y Martín Domínguez ante Jorge Bigotes y Pablo Santos.

Más allá del marcador, el desafío principal consistió en gestionar el cansancio extremo y las molestias físicas. A medida que avanzaban las horas, la fatiga se reflejaba en los rostros y movimientos de los deportistas. Según relató Marca, en algunos tramos del duelo, Brais Rey optó por jugar descalzo para intentar aliviar el dolor provocado por la acumulación de horas en pista.

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Un desafío físico y mental al límite

El evento contó con la supervisión de un equipo de asistencia encargado de monitorear el estado físico de los participantes. Los organizadores implementaron pausas técnicas para hidratarse y atender cualquier necesidad médica, garantizando la seguridad de los jugadores, quienes se enfrentaron a una prueba de resistencia inédita en el pádel mundial.

El encuentro del XII Torneo del Concello de Vigo se extendió de madrugada del viernes a la noche del sábado y fijó 41 horas continuas (@torneodepadelconcellodevigo)

El compromiso de los protagonistas quedó reflejado en cada set disputado. Brais Rey, uno de los ganadores, sostuvo que la clave fue la fuerza mental. “Cuando el cuerpo decía basta, había que apoyarse en la motivación del grupo y en el sentido solidario del reto”, declaró al medio español. La experiencia puso a prueba la capacidad de concentración, la gestión emocional y el trabajo en equipo, elementos que resultaron determinantes para alcanzar la meta.

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Pádel y solidaridad: el torneo recauda fondos contra el cáncer

La iniciativa, enmarcada en el XII Torneo de Pádel del Concello de Vigo, no solo buscó establecer un récord, sino también recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregó al finalizar el encuentro un cheque por 1.230 euros (USD 1.401,74) en representación de la recaudación obtenida, calculada a razón de un euro por cada dos minutos de juego disputados.

Según el portal de noticias, la entrega del cheque se realizó en presencia de todos los participantes, quienes posaron junto al símbolo del esfuerzo colectivo y la solidaridad. El total recaudado será destinado a programas de apoyo y asistencia a pacientes oncológicos en la provincia de Pontevedra, España.

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Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos batieron la plusmarca vigente desde noviembre de 2025 al completar 41 horas en Vigo (@torneodepadelconcellodevigo)

El alcalde de la ciudad subrayó el valor de la iniciativa. “Este récord trasciende lo deportivo. Es un ejemplo de compromiso social y de la capacidad de superación de nuestra gente”, afirmó durante el acto, según recogió Marca. El evento sirvió para visibilizar la importancia de la investigación y la prevención del cáncer, así como para reforzar el vínculo entre el deporte y la acción social.

La ciudad de Vigo se convierte, así, en referente internacional del pádel y de las acciones solidarias vinculadas al deporte. El registro de 41 horas de partido queda oficialmente establecido como la nueva marca mundial, y sus protagonistas han dejado un testimonio de resistencia, compañerismo y generosidad que resonará en futuras ediciones del torneo.

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