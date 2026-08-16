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El refugio gaditano de Jorge Fernández este verano: en una de las mejores playas para hacer windsurf por cruzarse los vientos de levante y poniente

El presentador de ‘La ruleta de la suerte’ ha elegido Tarifa para disfrutar de sus vacaciones

Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)
Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)
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Jorge Fernández ha elegido Tarifa para sus vacaciones de verano y ha dedicado parte de su estancia a practicar windsurf, una escapada que encaja con su preferencia por la costa cuando llega el calor y con una forma de descanso en la que el deporte sigue ocupando un lugar central. El presentador de Antena 3, de 53 años, ha compartido en Instagram imágenes de una jornada en el agua junto al mensaje: “Días de levante en Tarifa”. En esas fotografías aparecía sobre la tabla, aprovechando el viento de la localidad gaditana en una de las disciplinas acuáticas más asociadas a ese enclave.

La elección del destino no resulta casual. Tarifa, en la provincia de Cádiz, está considerado el principal destino de windsurf de España, con condiciones favorables durante casi todo el año por la confluencia de los vientos de levante y de poniente. Fernández ya había explicado en La ruleta de la suerte cómo entiende el verano y qué tipo de planes prefiere cuando llegan las vacaciones. “Hay mucha gente que no le gusta la playa y le encanta la montaña y es un veranazo. Es la suerte que tenemos en este país”, dijo en el concurso de Antena 3.

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En esa misma emisión, el presentador dejó claro que él suele decantarse por el mar en esta época del año. “Otros somos de playa en verano”, comentó, aunque también recordó que existen otras formas de disfrutar del descanso estival y citó la montaña como otra gran alternativa. De hecho, la montaña es su segundo destino de referencia y al que acude durante todo el año para practicar otra de sus grandes pasiones: el ciclismo.

Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)
Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)

Las vacaciones de Jorge Fernández en Tarifa

Sus días en Tarifa refuerzan esa idea. Para Fernández, pasar unos días junto al mar no equivale solo a descansar o tomar el sol, sino a aprovechar el entorno para mantenerse activo, en este caso con una actividad impulsada por el viento que define buena parte de la identidad del municipio.

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La publicación en redes sociales muestra además un patrón que se repite en su tiempo libre. El presentador suele compartir imágenes relacionadas con entrenamientos, salidas en bicicleta y escapadas a la montaña, dos aficiones que también forman parte de su rutina fuera del plató. La estancia de Fernández se produce en uno de los enclaves turísticos más demandados del sur peninsular.

Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)
Jorge Fernández haciendo windsurf en Tarifa (Instagram)

El atractivo turístico de Tarifa

Entre dos mares, con playas de arena blanca, aguas transparentes y un entorno natural muy valorado, Tarifa se ha consolidado como referencia internacional tanto para el kitesurf como para el windsurf. Ese atractivo ha disparado también la presión sobre el municipio tras ponerse de moda como destino turístico de referencia.

Imágenes del incendio originado en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) y que continúa activo con 200 efectivos trabajando y que ha obligado al desalojo de cerca de 2.000 personas (Fuente: Europa Press).

Con apenas 19.000 habitantes, la localidad recibe cada año más de 100.000 turistas y durante la temporada alta multiplica su población hasta poner a prueba carreteras, servicios públicos, limpieza, aparcamientos y sistemas de saneamiento. En ese contexto, el levante al que aludió el presentador en su publicación no solo describe el ambiente de su escapada, sino una de las claves que han convertido a Tarifa en un destino habitual para quienes ya tienen experiencia y buscan progresar en el windsurf.

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