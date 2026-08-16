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Solo una administración de loterías tiene el décimo con la fecha en la que España ganó el Mundial y está en Motril (Granada): “No llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”

El número 19726, reservado en Loterías Fajardo cada año por el Club de Waterpolo de Motril, ha agotado casi todas sus existencias

El 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol frente a Argentina, fecha que se ha convertido en objeto de deseo a la hora de comprar un décimo de la Lotería de Navidad.
Un décimo de lotería de Navidad con el número de la fecha del Mundial 2026 en la que ganó España genera furor en Motril, Granada (EFE/ Alba Feixas)
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Si hay una fecha que nos ha quedado grabada a los españoles, este año ha sido la noche del 19 de julio, cuando en el minuto 106 Ferrán metió el gol que daba la victoria a España en el Mundial de 2026. La euforia y la unión que se generaron en el país no se vivían desde 2010 con la jugada de Iniesta que trajo la primera estrella. Esta emoción ha traspasado también a los jugadores de la Lotería de Navidad, donde muchos intentan escoger un número especial, un cumpleaños, un aniversario u otro acontecimiento personal importante.

De este modo, el número 19726 ha agotado casi todas sus existencias menos de un mes después de haberse disputado la gran final contra Argentina. La única administración de loterías que aún conserva algunos décimos es la de Loterías Fajardo, situada en Motril (Granada); todo ello por un club deportivo.

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Al parecer, el Club de Waterpolo de Motril siempre ha confiado en el mismo número y este año no iba a ser menos. No obstante, muchos jugadores, al conocer que los últimos décimos se encuentran en la localidad granadina, han enviado sus peticiones insistentes para reservarlo. Algo que los ha dejado “desbordados” por las llamadas que llegan desde todos los rincones del país, como ha asegurado Gerardo Romano, presidente del club, a EFE.

El 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol frente a Argentina, fecha que se ha convertido en objeto de deseo a la hora de comprar un décimo de la Lotería de Navidad.
Un décimo de lotería de Navidad con el número de la fecha del Mundial 2026 en la que ganó España genera furor en Motril, Granada (EFE/ Alba Feixas)

“Va a ser nuestro año”

El presidente del club ha asegurado que el 19726 “se ha hecho viral a consecuencia de ganar España su segunda estrella” en el Mundial, lo que lo ha propulsado como “uno de los números más apetecibles”. Debido al revuelo que han causado, Romano ha confesado que el club ya ha recogido todos los décimos que tenían reservados en la administración número 1 de Motril.

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Sin embargo, no sabe cómo gestionar las peticiones que le han llegado “desde días antes de recogerlos”. Además, Romano explica que “ya nos quedan pocos e igual no llegamos a septiembre al ritmo que llevamos”. La extraña coincidencia de que la fecha en la que España obtuvo su segunda estrella en el Mundial de Estados Unidos le hace pensar más que nunca que 2026 “va a ser nuestro año”.

Y es que a esta casualidad hay que sumarle otra: “Este año en el anuncio de televisión de la Lotería, una de las protagonistas es una actriz motrileña”, añade aludiendo a Tusti de las Heras, quien ha hecho series como ‘ENA’ en 2025 o ‘La sombra de la tierra’ en 2024.

El 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos por la victoria de España en la final del Mundial de fútbol frente a Argentina, fecha que se ha convertido en objeto de deseo a la hora de comprar un décimo de la Lotería de Navidad.
Un décimo de lotería de Navidad con el número de la fecha del Mundial 2026 en la que ganó España genera furor en Motril, Granada (EFE/ Alba Feixas)

Un número disponible en otros sorteos

Por otro lado, María Jesús Egea, empleada en la administración de lotería número 1 de Motril, se ha quedado sorprendida ante la gran demanda por el número. Desde que salió a la venta, las llamadas han sido constantes pese a que “solo quedaban los que el Club de Waterpolo y otros particulares que también juegan cada año este número tenían reservado”.

Pese a la coincidencia, Egea no se podía imaginar este escenario, sobre todo porque el número 19726 está disponible “en el resto de sorteos del año”. Asimismo, asegura que toque o no este décimo tan especial, Loterías Fajardo ganará al saber que han repartido un pedazo de suerte.

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