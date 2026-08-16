Baleado en Concepción del Uruguay: el hombre continúa en terapia intensiva y se sumó una causa por drogas

El episodio se registró en la zona de Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre (Fuente: La Pirámide)

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Un hombre de 45 años fue baleado la noche del jueves en Concepción del Uruguay, en un ataque cometido por dos personas en moto, y debió ser hospitalizado de urgencia tras recibir un disparo en la zona lumbar. Actualmente, la víctima continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en el Hospital Justo José de Urquiza.

El ataque ocurrió la noche del jueves en una vivienda ubicada sobre Fray Mocho al 700. Tras recibir la un disparo en la zona lumbar, la víctima fue trasladada al hospital. La asistencia se activó a partir de un aviso al Comando Radioeléctrico cerca de las 20:15. Al arribar, los efectivos encontraron al hombre herido en el hall de ingreso de la propiedad.

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La víctima del tiroteo en Concepción del Uruguay sigue internada en el Hospital Justo Jose de Urquiza

La reconstrucción inicial indica que el ataque se produjo cuando al menos dos personas se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego antes de escapar. Los agresores efectuaron seis disparos y se dieron a la fuga. Esa noche se desplegó un amplio operativo para preservar la escena y recolectar pruebas.

El relato que logró ofrecer la víctima señala que quienes cometieron el hecho fueron individuos a quienes no logró reconocer. Incluida en los registros preliminares, esa manifestación representa uno de los primeros elementos de referencia para la investigación, aunque hasta el momento no se difundió información oficial vinculada a posibles sospechosos o aprehensiones.

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A partir de la agresión, la pesquisa tomó un giro adicional cuando la Policía intentó ingresar a la vivienda y el hombre impidió en un primer momento el acceso de los efectivos. Esa situación derivó en la intervención de la fiscal de turno, María Becker, quien solicitó una orden de allanamiento. La medida contó con autorización de la jueza de Garantías Alejandrina Herrero y se ejecutó cerca de las 22:15, con participación de personal policial y de Policía Científica.

Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron 1,846 kilogramos de cocaína, de los cuales 1.185 dosis ya se encontraban fraccionadas y listas para su presunta comercialización, de acuerdo con Elonce. A ese hallazgo se sumaron aproximadamente 410 gramos de marihuana, municiones, dinero en efectivo, balanzas de precisión y recortes de nylon.

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El episodio se registró en la zona de Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre (Google Maps)

Ese descubrimiento abrió una causa paralela por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes, que quedó vinculada al mismo procedimiento realizado en la vivienda del hombre baleado. De todos modos, hasta el momento no se informó de manera oficial si el ataque estuvo motivado por la droga secuestrada o si ambas situaciones responden a un mismo conflicto.

Esa misma noche hubo otros operativos en distintos sectores de Concepción del Uruguay por investigaciones vinculadas al narcomenudeo, con intervención de fuerzas provinciales y federales. Pese a esa coincidencia temporal, no hubo hasta ahora una comunicación oficial que conecte esos procedimientos con el ataque contra el hombre.

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En el plano judicial, los investigadores deberán determinar si el ataque estuvo dirigido de manera directa contra el hombre herido o si el blanco principal era el domicilio en el que se encontraba al momento de la balacera. También buscarán establecer la secuencia completa del episodio, desde la llegada de los agresores hasta la huida en motocicleta, a partir de rastros levantados en la escena, testimonios y otras medidas periciales ordenadas tras el operativo.

Con ese cuadro, el expediente permanece abierto a la espera de nuevos avances tanto en la evolución médica de la víctima como en los resultados de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no trascendieron detenciones por el ataque y tampoco se informó de manera oficial si el secuestro de droga y la balacera responden a un mismo conflicto.

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