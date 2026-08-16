Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Una caricatura representa a clientes de supermercado ante los aumentos del 13% en huevos, 17% en fresas y 15% en cítricos en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El precio de los alimentos acumula una presión al alza en los bolsillos de los consumidores que lleva pesando muchos meses. Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), de julio de 2026, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bayas frescas, los cítricos y los huevos encabezan la lista de productos que más se han encarecido en el último año, con subidas que superan ampliamente los dos dígitos.

Las bayas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas) registran el incremento más pronunciado, de un 17,2% más caras que en julio de 2025. Los cítricos frescos, que agrupan naranjas, limones, limas, mandarinas y pomelos, acumulan una subida del 15,5% en ese mismo periodo. Los huevos, por su parte, cuestan un 13,4% más que hace un año, lo que los convierte en uno de los productos básicos de mayor encarecimiento dentro de la cesta de la compra.

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El pescado fresco, refrigerado o congelado, también registra un alza de un 7,7% en términos interanuales. A este grupo se suma la casquería (hígados, mollejas, riñones, sesos y criadillas), con un encarecimiento del 6,7%. Los preparados de marisco, muy presentes en los menús de verano, han subido un 5,9%.

Las bayas frescas suben un 41% en siete meses

Pero, si nos fijamos únicamente en el 2026, hay subidas mucho más llamativas. Entre enero y julio, las bayas frescas han acumulado un encarecimiento del 40,9%, una cifra que aleja a este producto del resto de la cesta de la compra. Le siguen las patatas, con una subida del 6,8%; los cítricos frescos, con un alza del 5,9%; las frutas tropicales, con un incremento del 5,3%, y el vino de uva, que se ha encarecido un 5,1%.

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Una canasta de frutas cítricas, junto a recipientes con bayas, morrones y brócoli, se presenta sobre una superficie de madera, mostrando opciones alimenticias saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas de temporada y hortalizas, los productos que más bajan

En el otro extremo, están las frutas de temporada y algunas hortalizas. Las llamadas “otras frutas frescas” (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas y caquis) se han abaratado un 15,4% en el último año. Las frutas tropicales, entre las que se encuentran aguacates, plátanos, piñas, mangos, papayas y chirimoyas, han bajado un 14,8%.

En el acumulado de enero a julio, los mayores descensos corresponden a las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates, pepinos, calabacines, berenjenas y pimientos, entre otras), con una bajada del 9,6%. El azúcar retrocedió un 3,7% y el café un 3,4% en ese mismo periodo.

Una persona sostiene una cesta de la compra llena de alimentos nutritivos como salmón, aguacate, verduras de hoja verde, frutos secos y aceite de oliva, en un supermercado con fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio, las sandías y los melones lideraron el abaratamiento mensual

En concreto, el análisis mensual de julio refleja el efecto de la estacionalidad sobre los precios. Respecto a junio, las otras frutas frescas (sandías, melones, kiwis y uvas) fueron los alimentos que más se abarataron, con un descenso del 12,8%. Las frutas tropicales bajaron un 6% y las hortalizas cultivadas por su fruto, un 4,8%.

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En el extremo contrario, los cítricos frescos fueron los que más subieron en julio respecto al mes anterior, con un alza del 3%. El agua encarecida un 1%, otras bebidas no alcohólicas un 0,8%, las bayas frescas un 0,7% y los zumos de frutas un 0,5% completan los mayores incrementos mensuales, según los datos del INE.