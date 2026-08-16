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La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

El aparato mediático marroquí niega que sea un ataque a la libertad de prensa

Un policía marroquí en la localidad de Fnideq, cercana a Ceuta. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
Un policía marroquí en la localidad de Fnideq, cercana a Ceuta. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)
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Los medios marroquíes han atribuido la decisión de Rabat de expulsar a los periodistas de RTVE y EFE de Castillejos a “la aplicación estricta” del principio de reciprocidad. Así lo han afirmado tras las críticas de la corporación pública contra el incidente producido este sábado, cuando las autoridades marroquíes ordenaron la expulsión de los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir el intento de entrada al enclave español de un grupo de personas de origen subsahariano.

Según explicó RTVE, la orden se comunicó de forma verbal bajo el único argumento de “cumplir instrucciones” y se ejecutó “sin ninguna explicación formal”. Desde la televisión pública española han denunciado la decisión como un ataque a la libertad de prensa.

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Sin embargo, diferentes medios marroquíes han afirmado que se trata de una respuesta de “reciprocidad” tras las restricciones impuestas por las autoridades españolas al equipo del Canal 2 de Marruecos (2M), a quienes se les prohibió la entrada de material de grabación mientras cubrían la tragedia en Ceuta. Estos medios han cargado duramente contra la denuncia de RTVE, subrayando que no es una decisión arbitraria porque en Marruecos “no están permitidas grabaciones informales sin permiso”.

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Castillejos.

Tanto la Corporación pública española como las diferentes asociaciones de periodistas han mostrado su enérgico rechazo contra la decisión de Marruecos. El presidente de RTVE, José Pablo López, calificó lo ocurrido de “obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información” y exigió a las autoridades marroquíes “plenas garantías y el máximo respeto” para que los periodistas puedan ejercer su oficio “en libertad” en el entorno fronterizo. En la misma dirección se ha pronunciado el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, que ha instado a las autoridades marroquíes a respetar el libre ejercicio “responsable y riguroso” de los periodistas.

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Por su parte, la Asociación de Prensa de Madrid, en un mensaje que ha publicado en la red social X, ha denunciado que la medida adoptada por las autoridades de Marruecos supone un “claro atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística”.

Juanma Moreno carga contra la expulsión

La respuesta institucional española ha llegado este domingo a través del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha cargado públicamente contra la decisión marroquí, señalando que los medios de comunicación “cumplen una labor de información” que, ha añadido, “nos ayuda a tener una información lo más precisa y rigurosa posible” sobre la emergencia migratoria.

La embajada de España en Rabat ha asegurado que permanece en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y afirman que se está “buscando una solución” al incidente. Preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa desde Ceuta, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido mostrar su solidaridad con los periodistas y ha dicho que es “absolutamente condenable” que se les haya prohibido realizar la cobertura.

Noticia con información de agencias

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