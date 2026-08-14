Qué supermercados abren el 15 de agosto: los horarios de Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi

Imágenes de los supermercados Lidl y Aldi. (Montaje Infobae)

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Mañana, 15 de agosto, es festivo nacional en toda España por la Asunción de la Virgen. Una circunstancia que puede alterar el funcionamiento habitual de muchos supermercados. Algunas de las cadenas modifican sus horarios de apertura y cierre en función de su política comercial y de la ubicación de cada tienda.

En esta fecha y en plena operación salida, quienes tengan previsto hacer la compra este festivo deben tener en cuenta que no todos los establecimientos mantienen su horario ordinario durante un festivo de ámbito nacional.

La situación tampoco es igual en todos los puntos del país. Aunque el 15 de agosto es festivo en todo el país, los horarios pueden variar según la comunidad autónoma, el municipio o el tipo de tienda, por lo que conviene revisar con antelación la apertura del establecimiento concreto antes de desplazarse.

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Horarios de los supermercados en toda España mañana

Mercadona funcionará con horario especial durante este festivo. La mayoría de sus tiendas abrirán entre las 09:00 y las 15:00, aunque en algunas zonas turísticas podrían mantener el horario ampliado de verano. Conviene consultar el horario concreto de cada supermercado en el buscador oficial de la compañía.

Carrefour será una de las cadenas con más establecimientos abiertos. Muchos hipermercados operarán en horario casi habitual, generalmente entre las 09:00 y las 22:00, aunque este horario puede variar según sea Carrefour, Carrefour Market o Carrefour Express.

Lidl aplicará una política flexible. Algunos supermercados abrirán con normalidad, otros lo harán en horario reducido y algunos permanecerán cerrados, según la localidad. La cadena recomienda consultar su página web para confirmar el horario concreto de cada tienda.

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Alcampo abrirá la mayoría de sus centros con horario de festivo. En muchos casos, atenderán al público entre las 09:00 y las 20:00, aunque algunos establecimientos podrían alargar la apertura hasta las 22:00.

DIA y Aldi mantendrán numerosos supermercados abiertos, sobre todo en zonas turísticas. Los horarios dependerán de cada tienda. Algunas de Aldi ya han anunciado que abrirán de 09:00 a 22:00, mientras que DIA aplicará horarios similares a los de domingos y festivos.