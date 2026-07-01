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River Plate acelera en el mercado: cinco refuerzos e inversión con margen para un golpe de jerarquía

Eduardo Coudet ya cuenta con dos delanteros, dos defensores y un mediocampista

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Eduardo Coudet, con barba y bufanda negra, levanta su mano derecha saludando, con el público difuminado en el fondo
Coudet, de pretemporada en Alicante, tiene los refuerzos prioritarios con margen para la adaptación

A la espera de la apertura oficial del mercado de pases, prevista por FIFA para el 9 de julio (cerrará el 2 de septiembre), River Plate ya concretó cinco incorporaciones: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González. Cada una responde a una necesidad distinta del plantel y forma parte de una estrategia que combina experiencia, rendimiento reciente y una administración cuidadosa de los recursos.

La llegada de Nicolás Otamendi, de 38 años, incorpora experiencia y liderazgo a la última línea. Campeón del mundo y con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, se suma en condición de libre.

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Mauro Arambarri llega después de una de las mejores temporadas de su carrera. Fue una de las figuras del Getafe, que finalizó séptimo en La Liga y logró la clasificación a una competencia internacional. Además, acumula diez temporadas consecutivas en el fútbol europeo.

Otamendi, con Messi en el Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)
Otamendi, con Messi en el Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

Giovanni González es una incorporación pensada para ampliar las variantes del plantel. Puede desempeñarse como lateral derecho y también por la izquierda, y llega mediante una operación de bajo costo tanto en transferencia como en salario.

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En ofensiva, River resolvió una de las prioridades del mercado con las incorporaciones de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Borré regresa tras haber sido el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo, con 55 tantos. Marcó goles en todas las instancias eliminatorias de la Copa Libertadores —octavos de final, cuartos, semifinal y final—, convirtió dos veces en Superclásicos y también anotó en una final de la Europa League. Su regreso se concreta por 2,5 millones de dólares.

Beltrán vuelve con 25 años y continuidad competitiva. Fue el último centrodelantero campeón de la Liga Profesional con River y, en el semestre previo a su transferencia a Europa, convirtió 17 goles en 35 partidos. En las últimas tres temporadas disputó 127 encuentros entre Fiorentina y Valencia.

Entre ambos delanteros, River destinó alrededor de 10 millones de dólares para reforzar una posición que aparecía como prioritaria: 2,5 millones por Borré y 7,25 millones por el 54% del pase de Beltrán.

El delantero colombiano Rafael Santos Borré estaría buscando salir del Eintracht Frankfurt y su antiguo club, River Plate, le tendría las puertas abiertas. Imagen: Reuters.
Borré fue el máximo anotador de la era Gallardo en River (Reuters)

Hasta el momento, River invirtió aproximadamente 17,25 millones de dólares en cinco incorporaciones:

  • Nicolás Otamendi: libre.
  • Mauro Arambarri: USD 7 millones.
  • Rafael Santos Borré: USD 2,5 millones.
  • Giovanni González: US$ 500.000.
  • Lucas Beltrán (54% del pase): US$ 7,25 millones.

Ese nivel de inversión deja margen para afrontar eventuales negociaciones por futbolistas de mayor costo, como Ángel Correa o Thiago Almada, en caso de que esas operaciones resulten viables.

En ese sentido, el mercado también muestra una característica habitual del fútbol sudamericano: los jugadores jóvenes que ya alcanzaron un nivel de consolidación internacional suelen permanecer en los principales clubes de Europa o tienen cotizaciones muy elevadas. Por eso, las oportunidades de mercado suelen aparecer en futbolistas con experiencia consolidada o en perfiles detectados mediante el trabajo de scouting.

Giovanni González River
Giovanni González, un hallazgo producto del scouting

El contexto del mercado

Con estas cinco incorporaciones, River es hasta ahora el club que más se reforzó entre los cinco grandes del fútbol argentino.

El panorama actual es el siguiente:

  • River: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.
  • Boca: Leandro Lozano y Álvaro Montero.
  • Racing: Ulises Ortegoza.
  • Independiente: Maxi Meza.
  • San Lorenzo: aún no anunció incorporaciones.

Con el mercado todavía por delante, River no solo lidera en cantidad de incorporaciones, sino que también ya cubrió varias de las posiciones que había definido como prioritarias para este semestre.

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