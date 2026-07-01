Beltrán se sumó a la pretemporada y River sigue peleando por Ángel Correa: los millones y los dos jugadores que le ofreció a Tigres

Lucas Beltrán y Ángel Correa, los dos futbolistas que tiene apuntados River Plate (con imágenes del Valencia CF y Reuters) (Imagen Ilustrativa Infobae)

River Plate cerró el regreso de Lucas Beltrán y continúa en la negociación más compleja del mercado: la contratación de Ángel Correa, para la que ya presentó una oferta de 13 millones de dólares más jugadores a Tigres de México, un club que hasta ahora rechazó todas las propuestas y mantiene su postura en los 18 millones de la cláusula de rescisión.

El delantero cordobés de 25 años aterrizó el martes a la noche en Alicante, donde el plantel realiza la pretemporada bajo la conducción de Eduardo Coudet, y este miércoles se sometió a los estudios médicos en una clínica cercana al complejo de La Finca Resort. Superado ese trámite, firmará su contrato y quedará incorporado de manera oficial al grupo. El Millonario aceleró las negociaciones con la Fiorentina en los últimos días para cerrar la operación antes de que el mercado europeo tomara mayor movimiento.

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La estructura del acuerdo con el club italiano contempla un préstamo con un cargo de 500.000 dólares y una obligación de compra de 6,7 millones de dólares por el 54 o 55% del pase —las fuentes difieren levemente en el porcentaje— que deberá ejecutarse a partir del 1° de enero de 2027. En ese momento, Beltrán firmará un contrato hasta diciembre de 2029. El paquete total ronda los 7,25 millones de dólares, una cifra que le permite al club no realizar una erogación inmediata de gran magnitud. La Fiorentina había desembolsado alrededor de 25 millones de euros por el pase del delantero en agosto de 2023.

El propio Coudet tuvo un rol activo en la negociación al hablar directamente con el jugador y convencerlo del proyecto deportivo. El director deportivo Pablo Longoria también fue clave para destrabar el trato gracias a su buena relación con su par en el club florentino. En enero, el propio Beltrán había reconocido que sería “difícil decirle que no a River” si lo llamaban, aunque en ese momento todavía no existía un contacto formal con la dirigencia.

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En su segunda etapa en el club de Núñez —entre 2021 y 2022 estuvo a préstamo en Colón—, Beltrán acumuló 78 partidos, 22 goles y 8 asistencias. Su mejor momento fue en la Liga Profesional 2023, cuando fue figura del equipo de Martín Demichelis para conquistar el título, rendimiento que atrajo la atención de los clubes europeos. En la última temporada, cedido al Valencia, disputó 30 partidos con tres goles y dos asistencias. El delantero podría estar disponible para el amistoso ante Flamengo del viernes 3 de julio en el Estadio Algarve, en Faro, Portugal, aunque es probable que primero tenga algunos días de adaptación.

Coudet espera por Ángel Correa, la figurita difícil de este mercado de pases (REUTERS/Agustin Marcarian)

Mientras Beltrán ya está incorporado, la otra gran apuesta ofensiva de la dirigencia sigue en punto muerto. River presentó una oferta formal de 13,5 millones de dólares por Ángel Correa, de 31 años, y luego sumó una lista de jugadores para completar el pago ante la negativa de Tigres. El primero en ser ofrecido fue Maxi Salas, rechazado de inmediato por los auriazules. Tras esa respuesta, desde Núñez enviaron una nueva lista con nombres del plantel que actualmente hace la pretemporada en España, entre los que se destacan Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

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De acuerdo con información del portal mexicano Mediotiempo, el cuerpo técnico de Tigres, encabezado por Guido Pizarro, analiza la lista de jugadores ofrecidos. Driussi, de 30 años, es un centrodelantero con experiencia en la MLS —jugó en el Austin FC— que en el último semestre marcó 7 goles entre la liga local y la Copa Sudamericana. Colidio, de 26 años, puede actuar como extremo izquierdo, media punta o delantero centro, y aportó cinco goles y tres asistencias en el mismo período. Desde el cuerpo técnico de Tigres la preferencia es clara: “Driussi o Colidio”.

La postura oficial de la dirigencia del club mexicano, no obstante, no cedió. Tigres consideró que la oferta presentada por el representante de Correa, Agustín Jiménez, fue “insuficiente” y “no formal”, dado que no existió un contacto directo entre los clubes. El vicepresidente Carlos Valenzuela ya había señalado que Correa es “parte fundamental del esquema de Guido Pizarro”. El periodista mexicano Willie González fue más directo en sus declaraciones a Multimedios Deportes: “La directiva ya está cansada de estos charlatanes que están buscando sacarle dinero a los clubes”, aunque deslizó que si el representante llega con 15,5 millones de dólares, “ahí cambia la cosa”.

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El propio Correa ejerce presión para que la operación avance: no se presentó al primer día de la pretemporada de Tigres y borró de su biografía de Instagram la referencia que lo identificaba como jugador del club. River ya alcanzó un acuerdo verbal con el futbolista sobre las condiciones del contrato, igualando el salario que percibe en la Liga MX. Desde su llegada a México, Correa disputó 54 partidos con 23 goles y 13 asistencias, y tiene contrato con Tigres hasta 2030.

Con Borré y Beltrán ya cerrados como centrodelanteros, desde Núñez dejarían pasar algunos días antes de hacer un nuevo movimiento por Correa, aunque el optimismo sobre el cierre de la operación se mantiene dentro del club.

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