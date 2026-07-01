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Las lapidarias críticas de un campeón del mundo con Alemania a su selección tras la eliminación ante Paraguay: “Somos mediocres”

“No tengo esperanzas”, disparó Bastian Schweinsteiger sobre el futuro de su combinado nacional. Sus cuestionamientos al técnico Julian Nagelsmann y quién debería reemplazarlo

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Bastian Schweinsteiger con el trofeo que levantó en Brasil 2014 (Caean Couto-Imagn Images)
Bastian Schweinsteiger con el trofeo que levantó en Brasil 2014 (Caean Couto-Imagn Images)

La eliminación de Alemania ante Paraguay en los penales en los 16avos del Mundial 2026 dejó bajo presión al entrenador Julian Nagelsmann y abrió una discusión más amplia sobre el rumbo del equipo nacional, a menos de tres años de la Eurocopa de 2028 en el Reino Unido e Irlanda.

Durante la previa del partido que Inglaterra venció 2-1 a la República Democrática del Congo, el campeón mundial germano en Brasil 2014, Bastian Schweinsteiger, fijó una posición dura sobre el presente alemán.

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El ex futbolista de 41 años sostuvo que el equipo arrastra un deterioro profundo y vinculó esa caída con decisiones tomadas hace años. “Mis ex compañeros me dicen que hemos perdido nuestra esencia. Hace años cometimos el error de centrarnos únicamente en soluciones futbolísticas. Abandonamos o descuidamos nuestras propias fortalezas y virtudes, por las que éramos respetados en el extranjero”, afirmó a ARD.

Para el ex internacional alemán, el problema no se limita al juego. “Ahora ya no tenemos esas soluciones futbolísticas en los partidos, y ya no podemos competir en términos de solidez e intensidad. México, por ejemplo, tiene más de eso que nosotros. Cometimos grandes errores en el pasado, y ahora hemos sido eliminados tres veces antes en un Mundial; eso ya no es una coincidencia”, subrayó.

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La decepción de los alemanes luego de la eliminación ante Paraguay (REUTERS/Peter Cziborra)
La decepción de los alemanes luego de la eliminación ante Paraguay (REUTERS/Peter Cziborra)

Alemania, cuatro veces campeón ecuménico (1954, 1974, 1990 y 2014), fue eliminado en la primera fase en Rusia 2018 y Qatar 2022, luego de perder ante México y Corea, en el certamen con sede europea, y con Japón en el torneo desarrollado en Medio Oriente. En esta ocasión cayó 2-1 con Ecuador en su grupo y con Paraguay quedó afuera en la primera instancia de playoffs.

La crítica de Schweinsteiger no quedó en el diagnóstico. También planteó dudas sobre si Nagelsmann es la persona indicada para encabezar la reconstrucción que, a su juicio, necesita la selección alemana.

“Actualmente, no tengo muchas esperanzas; somos mediocres, esa es la pura verdad. Ahora primero tenemos que analizarlo todo y reconstruir, y eso requiere energía y fuerza. La DFB (Federación Alemana de Fútbol) debe preguntarse si Julian Nagelsmann puede hacerlo, o si es necesario incorporar a alguien nuevo”, sentenció.

El debate ya alcanzó a la dirigencia. En los próximos días, los responsables de la federación alemana, entre ellos el presidente Bernd Neuendorf, el vicepresidente Hans-Joachim Watzke, el director deportivo Rudi Völler (campeón mundial en Italia 1990) y el director ejecutivo Andreas Rettig, tienen previsto reunirse para discutir el futuro del entrenador.

Schweinsteiger puso en duda que Julian Nagelsmann pueda remontar su proceso a cargo de la selección germana (Reuters/Amanda Perobelli)
Schweinsteiger puso en duda que Julian Nagelsmann pueda remontar su proceso a cargo de la selección germana (Reuters/Amanda Perobelli)

En ese contexto, crecieron los pedidos públicos para que Jürgen Klopp, de 59 años, asuma como sucesor. Consultado sobre esa posibilidad, Schweinsteiger no la descartó y la presentó como una opción imaginable tanto para el entorno alemán como para el propio técnico.

“Bueno, el hecho de que Alemania pueda imaginarse a Jürgen Klopp como seleccionador nacional, y él mismo también, por supuesto, es innegable. Si eres Jürgen Klopp, ¿qué podría superar eso? Julian Nagelsmann tiene contrato vigente, debemos respetarlo. El presidente y sus colegas deben preguntarse: ¿Puede Julian Nagelsmann generar un nuevo optimismo? Y también, ¿queremos que la influencia de Klopp perdure?”.

Schweinsteiger no concentró toda la responsabilidad en el entrenador. En su análisis, Nagelsmann cometió errores, incluso en la forma de comunicar y de conducir determinadas situaciones, pero el nivel de los futbolistas también quedó bajo cuestionamiento.

“Sin duda cometió errores, incluso en la comunicación. Hubo muchos aspectos en los que podría haberse comportado de otra manera. He trabajado con entrenadores que manejaban las situaciones con más calma, y eso tiene un efecto positivo en el equipo”, argumentó el ex jugador del Bayern Múnich y que fue compañero del argentino Martín Demichelis.

Quien también jugó en el Manchester United, añadió que un cambio de técnico no garantiza por sí solo una mejora. “Pero la pregunta también es: ¿Quién puede garantizar que tendremos más éxito con un nuevo entrenador? ¿Qué tipo de jugadores tenemos? También debo exigirles responsabilidad a los jugadores; su rendimiento tampoco fue bueno”.

Las críticas de se suman a las de otra leyenda germana como Lothar Matthäus, capitán del equipo campeón mundial en Italia 1990, quien reveló una interna en el plantel por algunos privilegios.

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