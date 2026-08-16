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Ivanna Bonilla Oliva, la ex Miss que llegará al Congreso en Guatemala

El fallecimiento de Juan Ignacio Quijada Heredia, a los 74 años, activa el procedimiento parlamentario para llenar la vacante con Ivanna Bonilla Oliva, una abogada con trayectoria pública y arraigo partidario departamental

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Ivanna Bonilla Oliva (junto a Sandra Torres) figura como la llamada a sustituir a Juan Ignacio Quijada Heredia por ser la segunda candidata inscrita por la UNE en Chiquimula en las elecciones de 2023. (Instagram)
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La muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia este sábado, a los 74 años, abre la vacante de la curul que ocupaba por Chiquimula en la bancada de la UNE y coloca a Ivanna Bonilla Oliva como la figura llamada a sustituirlo; una abogada que a sus 19 años participó en el certamen de Miss Guatemala.

De acuerdo con los registros electorales de 2023 y al procedimiento que debe formalizar el Congreso de la República, la sustitución recaería en la segunda candidata inscrita por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en ese distrito.

Ahora, la Presidencia del Organismo Legislativo deberá notificar el fallecimiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que declare la vacante y luego ante el hemiciclo para que pueda concretarse la juramentación.

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De los certámenes de belleza a la política

Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, Chiquimula, y adquirió notoriedad pública al representar a su departamento en el certamen Miss Guatemala 2009 a los 19 años.

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, Chiquimula, y representó a su departamento en Miss Guatemala 2009 cuando tenía 19 años. (Instagram)

Más tarde, participó en Miss Continentes Unidos, llevando el nombre de Guatemala a un escenario internacional. De acuerdo con los archivos de la época, su imagen quedó asociada a la representación de la belleza chiquimulteca y nacional.

La prensa local subraya que, antes de incursionar en la política, Bonilla ya era reconocida como referente en su departamento. En sus redes sociales se presenta como abogada, notaria, empresaria y defensora de los derechos de mujeres y niños, con el mensaje “Por una Guatemala más próspera” como parte de su identidad pública.

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La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Bonilla también participó en Miss Continentes Unidos y luego proyectó una identidad pública como abogada, notaria, empresaria y defensora de mujeres y niños. (Instagram)

Formación académica y perfil profesional

Bonilla es egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Además, posee una especialización en políticas públicas por la Universidad Rafael Landívar y otra en administración de negocios por INCAE Business School de Costa Rica.

Un registro de la Biblioteca de la Universidad Mariano Gálvez identifica un trabajo académico de su autoría sobre la prohibición de la venta de tabaco a menores de edad en Esquipulas.

Trayectoria política en la UNE

En las elecciones generales de 2023, Bonilla fue inscrita como candidata a diputada distrital de la UNE por Chiquimula, ocupando la segunda casilla de la planilla justo detrás de Juan Ignacio Quijada Heredia, quien falleció el sábado 15 de agosto.

La lista fue validada por el TSE, por lo que es la potencial sucesora del escaño en caso de vacancia, a menos que ella decida no asumir el cargo.

Durante la Asamblea Nacional Ordinaria de octubre de 2025, el partido la incluyó como integrante titular del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE. Así, su vínculo con la estructura partidaria y su rol como coordinadora departamental en Chiquimula la consolidaron como figura clave del partido en la región oriental.

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
En 2023 ocupó la segunda casilla para representar a su departamento, ahora, en 2025 el partido la incluyó como integrante titular del Comité Ejecutivo Nacional de la UNE. (Instagram)

La muerte de Quijada Heredia abre una vacante en una bancada que ha experimentado reestructuraciones internas y variaciones en su número de integrantes.

El bloque, que comenzó la Décima Legislatura con 33 diputados, pasó a tener cerca de 25, tras conflictos internos y realineamientos de lealtades hacia la secretaria general Sandra Torres.

Esto le ha permitido mantener una fuerte oposición al Ejecutivo desde el Congreso. Actualmente, la bancada UNE y su excandidata presidencial ha mantenido un pulso con el presidente Bernardo Arévalo al promover la interpelación de 13 ministros del Gabinete, al extremo que se han presentado acciones ante la Corte de Constitucionalidad que, por ahora, ha favorecido a Sandra Torres y a la bancada de diputados.

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