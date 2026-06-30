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Escándalo en Alemania: una leyenda reveló internas y privilegios en el plantel y dijo que fue una “vergüenza” la eliminación con Paraguay

El ex capitán campeón mundial con el elenco teutón culpó a la Federación y fue lapidario con el DT Julian Nagelsmann, luego de la histórica eliminación en el Mundial

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El lamento de los futbolistas alemanes tras la eliminación ante Paraguay (Reuters/Amanda Perobelli)
El lamento de los futbolistas alemanes tras la eliminación ante Paraguay (Reuters/Amanda Perobelli)

La sorpresiva eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay en la definición por penales dejó un tendal de críticas. Una leyenda del fútbol germano no se quedó atrás y destapó la olla sobre las internas y privilegios entre algunos integrantes del plantel. Se trata de Lothar Matthäus, el capitán del equipo campeón mundial en Italia 1990, quien fue contundente y apuntó contra el entrenador Nagelsmann.

El ex volante atribuyó a la Federación Alemana de Fútbol una cadena de privilegios, disputas y falta de foco en la concentración del plantel germano durante el Mundial, y vinculó ese clima interno con la eliminación ante Paraguay en la primera instancia de playoffs; una selección que no alcanza los cuartos desde 2014, cuando logró su cuarto cetro tras vencer a Argentina en la final disputada en Brasil.

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La comparación que trazó el ex jugador del Inter de Milán y del Bayern Múnich va más allá de un partido. Según su columna en BILD, consideró que esta eliminación fue “incluso peor que las eliminaciones en los Mundiales de Rusia y Qatar”, en un ciclo en el que, como recordó, Alemania volvió a quedar fuera tan pronto como en esas dos citas. En dichas Copas del Mundo el elenco teutón fue eliminado en la primera ronda.

En el programa Lothar se desahoga de BILD, Matthäus, de 65 años, sostuvo que el plantel nunca consiguió centrarse por completo en el torneo. “Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. Muchos titulares. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio”, dijo.

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Lothar Matthaus con la Copa del Mundo conseguida en Italia 1990 (Colorsport/Shutterstock)
Lothar Matthaus con la Copa del Mundo conseguida en Italia 1990 (Colorsport/Shutterstock)

El ex jugador aseguró que dentro del grupo hubo conversaciones sobre viajes y reservas de hotel para familiares, aunque ese malestar no trascendió durante la competencia. Según el ex capitán, esa discusión interna alteró la convivencia y desvió la atención del equipo.

Matthäus describió un episodio puntual para explicar el origen de la tensión. “Un jugador estaba enojado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, relató.

El teutón de 65 años cuestionó que las familias hubieran estado presentes cuando el plantel todavía no llevaba dos semanas en Estados Unidos y planteó otro criterio: “Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado”.

Para el subcampeón mundial en España 1982 y México 1986, esas diferencias en el trato generaron una inquietud persistente. “En definitiva, hubo mucha inquietud, que no se percibió. Pero a pesar de todo, la atención simplemente no estaba puesta en este Mundial”, afirmó.

En su análisis sobre el rendimiento del equipo, Matthäus también se expresó en Sky Sport Alemania, donde es comentarista. Afirmó que esperaba que se hubieran corregido problemas ya visibles ante Costa de Marfil (triunfo 2-1) y Ecuador (derrota 2-1). Lotthar pensó que el entrenador Julian Nagelsmann habría sacado lecciones de esos partidos, pero lo que vio contra Paraguay fue “sencillamente, insuficiente”.

“Tampoco vi un plan de juego claro. Desde afuera, el equipo no parecía unido sobre el terreno de juego”, añadió. Y sentenció: “La eliminación ante Paraguay fue una vergüenza”.

También indicó que la situación alemana se parece a la de Italia, a la que mencionó como referencia de una decadencia competitiva. “Da la sensación de que no lo estamos haciendo mejor que Italia. Los italianos se quedaron fuera por completo en tres ocasiones. Nosotros, en la práctica, hemos sido eliminados en la fase de grupos tres veces. Caímos igual de pronto que en Rusia y Qatar; y eso que entonces ni siquiera existía la ronda de dieciseisavos de final”, subrayó.

Sobre el futuro del seleccionador, el ex internacional dijo que le sorprendería que Nagelsmann siguiera en el cargo. Aunque, reclamó una revisión personal del técnico: “Julian debe ser honesto consigo mismo: ¿sacó el máximo partido al equipo? Mi respuesta es un rotundo ‘no’”.

Matthäus añadió que el entrenador recibió todo lo que pidió y confeccionó su propia plantilla. También remarcó que Rudi Völler lo protegió, a diferencia de lo ocurrido con Oliver Bierhoff y Hansi Flick después del Mundial de 2022, cuando, según recordó, Flick tuvo que asumir toda la culpa en solitario.

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