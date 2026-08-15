Trágica Ruta 19: hubo dos choques fatales contra camiones con nueve horas de diferencia y cordobeses como víctimas

Una familia que venía del velorio de una de sus hijas chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas: murió un hombre que viajaba como acompañante (Policía de Santa Fe)

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Trágicas coincidencias tiñieron de sangre la Ruta 19 entre los kilómetros 118 y 122 en donde se produjeron dos accidentes fatales en la provincia de Santa Fe entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Con nueve horas de diferencia, murieron dos cordobeses que, en ambos casos, viajaban como acompañantes y los conductores chocaron contra camiones de carga.

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El primer accidente ocurrió sobre la autovía el jueves después de las 17, en el kilómetro 118, en sentido Santa Fe-San Francisco. Allí chocaron un automóvil Citroën y un camión que transportaba garrafas de gas.

En el auto viajaban Luis Gómez y sus hijos Diego y Francisco. Francisco Gómez, de 29 años, murió por el impacto, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron heridas y recibieron asistencia médica.

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La familia regresaba de un velorio correspondiente a una hija de Luis. Diego conducía el automóvil, Francisco iba como acompañante. El padre fue derivado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado en observación y fuera de peligro.

Así quedó la camioneta que impactó contra el camión que transportaba cereales y falleció la acompañante (Policía de Santa Fe)

El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 122, también en la jurisdicción santafesina, cerca de San Francisco, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Allí, una mujer murió en la madrugada de este viernes tras un choque a la altura de Josefina, en Santa Fe.

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La camioneta en la que viajaba impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales. El camión y la camioneta circulaban en sentido oeste-este cuando y, por causas que se investigan, el vehículo menor chocó contra el sector trasero izquierdo del acoplado.

Una mujer falleció mientras viajaba como acompañante en una camioneta que impactó de atrás a un camión que transportaba cereales (Policía de Santa Fe)

Según informó UP San Francisco a partir de datos de los Bomberos Voluntarios de Frontera, el aviso a los rescatistas llegó pasadas las 2. La camioneta era una Chevrolet S10 con cuatro ocupantes y la víctima viajaba en el asiento delantero del acompañante.

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Tras el choque de la madrugada trabajaron en la zona efectivos de la Guardia Provincial, Bomberos Voluntarios, Policía Científica, personal de medicina policial y agentes de Corredores Viales. Ocho bomberos de Frontera participaron durante varias horas del operativo.

Después de la intervención del fiscal de turno se dispusieron las actuaciones de rigor. La calzada quedó finalmente liberada por completo una vez terminadas las tareas de peritaje.

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