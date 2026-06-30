Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Orlando Gill celebra la victoria en la tanda de penaltis, con la que Paraguay se clasifica para los octavos de final del Mundial (IMAGN IMAGES vía Reuters/David Butler II)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 están dando que hablar. El lunes estuvo marcado por dos batacazos, las eliminaciones de Alemania y Países Bajos. Brasil, por su parte, sufrió hasta lo último, pero venció agónicamente a Japón y se metió en los octavos de final.

Este martes, la jornada sigue su curso con tres encuentros de alto voltaje que pueden cumplir con la lógica esperada o sumar nuevas sorpresas.

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