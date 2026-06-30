Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 están dando que hablar. El lunes estuvo marcado por dos batacazos, las eliminaciones de Alemania y Países Bajos. Brasil, por su parte, sufrió hasta lo último, pero venció agónicamente a Japón y se metió en los octavos de final.
Este martes, la jornada sigue su curso con tres encuentros de alto voltaje que pueden cumplir con la lógica esperada o sumar nuevas sorpresas.
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En pocas líneas:
Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en 16avos de final ante Paraguay, que ganó 4-3 en los penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En Boston, el equipo de Julian Nagelsmann no pudo con una selección a la que muchos consideraban inferior, y la derrota desató una oleada de autocrítica que llegó desde el propio capitán hasta el banco técnico. "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no“, dijo el DT, en una frase que condensa el estado de ánimo de todo un país futbolístico.
Los partidos del día: 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega
- México: 11:00
- Colombia: 12:00
- Argentina: 14:00
- España: 19:00
Francia vs. Suecia
- México: 15:00
- Colombia: 16:00
- Argentina: 18:00
- España: 23:00
México vs. Ecuador
- México: 19:00
- Colombia: 20:00
- Argentina: 22:00
- España: 03:00 (miércoles)
El minuto 72 del partido entre Países Bajos y Marruecos en el Mundial 2026 quedará grabado por algo que excede al fútbol. Cody Gakpo convirtió el gol que puso al frente a su selección en los 16avos de final disputados en el estadio de Monterrey, pero su reacción tras la anotación detuvo el partido en otro sentido: el delantero se derrumbó sobre el césped y lloró de manera desconsolada, con el rostro hundido entre sus brazos. Tres días antes, su pareja había anunciado públicamente la pérdida del bebé que esperaban.
Alemania y Países Bajos, afuera del Mundial
La jornada del lunes, sin dudas, dejó dos sorpresas inesperadas. Alemania y Países Bajos se despidieron de la Copa del Mundo en 16avos de final.
La selección tetracampeona del mundo cayó ante Paraguay por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos. El arquero de Paraguay, Orlando Gill, se convirtió en la figura al contener dos penales en la tanda. De esta manera, los dirigidos por Julian Nagelsmann firmaron otro fracaso en su historia reciente.
Desde su consagración en 2014, quedaron eliminados en fase de grupos dos veces consecutivas y ahora no lograron superar el umbral de los dieciseisavos. El “cazador de utopías” ahora espera por el ganador de Francia y Suecia.
Por otra parte, Marruecos dio la campanada al tachar a los Países Bajos. Cody Gakpo adelantó a los europeos al minuto 72 y protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo. Sin embargo, cuando se terminaba el encuentro, Issa Diop estableció el empate que derivó en el alargue y luego en la tanda de penales.
En ella, ambos estuvieron erráticos y la diferencia la marcó Bounou, especialista en la materia. Luego, Saibari concretó el pasaje a octavos de final. Los africanos ahora irán contra Canadá.
Este lunes se disputaron nuevos cruces de dieciseisavos, con el cuadro de los playoffs ya establecido, configurando el trayecto que cada una de las selecciones deberá recorrer para alcanzar la final del Mundial prevista para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium a las 16:00, según el horario de Argentina.