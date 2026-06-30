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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Este martes continúan los partidos de 16avos de final con encuentros que prometen estar cargados de emociones

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Orlando Gill celebra la victoria en la tanda de penaltis, con la que Paraguay se clasifica para los octavos de final del Mundial (IMAGN IMAGES vía Reuters/David Butler II)
Orlando Gill celebra la victoria en la tanda de penaltis, con la que Paraguay se clasifica para los octavos de final del Mundial (IMAGN IMAGES vía Reuters/David Butler II)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 están dando que hablar. El lunes estuvo marcado por dos batacazos, las eliminaciones de Alemania y Países Bajos. Brasil, por su parte, sufrió hasta lo último, pero venció agónicamente a Japón y se metió en los octavos de final.

Este martes, la jornada sigue su curso con tres encuentros de alto voltaje que pueden cumplir con la lógica esperada o sumar nuevas sorpresas.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:04 hsHoy

“Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel”: la dura autocrítica de Kimmich y el técnico de Alemania tras la eliminación

Tres Mundiales consecutivos sin llegar a octavos, una derrota en penales y un vestuario que no encontró respuestas. Las fuertes declaraciones del plantel germano

Alemania cayó ante Paraguay en los penales, con un resultado de 4-3, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga (REUTERS/Peter Cziborra)
Alemania cayó ante Paraguay en los penales, con un resultado de 4-3, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga (REUTERS/Peter Cziborra)

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en 16avos de final ante Paraguay, que ganó 4-3 en los penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. En Boston, el equipo de Julian Nagelsmann no pudo con una selección a la que muchos consideraban inferior, y la derrota desató una oleada de autocrítica que llegó desde el propio capitán hasta el banco técnico. "Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no“, dijo el DT, en una frase que condensa el estado de ánimo de todo un país futbolístico.

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09:54 hsHoy

Los partidos del día: 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

  • México: 11:00
  • Colombia: 12:00
  • Argentina: 14:00
  • España: 19:00

Francia vs. Suecia

  • México: 15:00
  • Colombia: 16:00
  • Argentina: 18:00
  • España: 23:00

México vs. Ecuador

  • México: 19:00
  • Colombia: 20:00
  • Argentina: 22:00
  • España: 03:00 (miércoles)

Los partidos del día, 30 de junio (REUTERS/Issei Kato)
Los partidos del día, 30 de junio (REUTERS/Issei Kato)
09:51 hsHoy

El desconsolado llanto de Cody Gakpo tras convertirle un gol a Marruecos en la semana más difícil de su vida

El delantero del Liverpool anotó en el minuto 72 y, en lugar de festejar, se derrumbó boca abajo sobre el césped de Monterrey con el rostro entre los brazos, mientras todo el plantel neerlandés corría desde el banco para rodearlo y contenerlo

El minuto 72 del partido entre Países Bajos y Marruecos en el Mundial 2026 quedará grabado por algo que excede al fútbol. Cody Gakpo convirtió el gol que puso al frente a su selección en los 16avos de final disputados en el estadio de Monterrey, pero su reacción tras la anotación detuvo el partido en otro sentido: el delantero se derrumbó sobre el césped y lloró de manera desconsolada, con el rostro hundido entre sus brazos. Tres días antes, su pareja había anunciado públicamente la pérdida del bebé que esperaban.

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09:47 hsHoy

Alemania y Países Bajos, afuera del Mundial

La jornada del lunes, sin dudas, dejó dos sorpresas inesperadas. Alemania y Países Bajos se despidieron de la Copa del Mundo en 16avos de final.

La selección tetracampeona del mundo cayó ante Paraguay por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos. El arquero de Paraguay, Orlando Gill, se convirtió en la figura al contener dos penales en la tanda. De esta manera, los dirigidos por Julian Nagelsmann firmaron otro fracaso en su historia reciente.

Desde su consagración en 2014, quedaron eliminados en fase de grupos dos veces consecutivas y ahora no lograron superar el umbral de los dieciseisavos. El “cazador de utopías” ahora espera por el ganador de Francia y Suecia.

Por otra parte, Marruecos dio la campanada al tachar a los Países Bajos. Cody Gakpo adelantó a los europeos al minuto 72 y protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo. Sin embargo, cuando se terminaba el encuentro, Issa Diop estableció el empate que derivó en el alargue y luego en la tanda de penales.

En ella, ambos estuvieron erráticos y la diferencia la marcó Bounou, especialista en la materia. Luego, Saibari concretó el pasaje a octavos de final. Los africanos ahora irán contra Canadá.

Yassine Bounou tapa un increíble penal al jugador de Países Bajos para concretar el pase de Marruecos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Yassine Bounou tapa un increíble penal al jugador de Países Bajos para concretar el pase de Marruecos (REUTERS/Eloisa Sanchez)
09:43 hsHoy

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

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09:39 hsHoy
09:32 hsHoy

Con Brasil, Paraguay y Marruecos clasificados a los octavos de final, así está el cuadro del Mundial 2026: días, horarios y la agenda completa

En el arranque de la fase de mano a mano, se confirmaron cuatro equipos en la próxima ronda con el camino a la final definido

Canadá, Brasil y Paraguay aseguraron su pase a octavos de final de la Copa del Mundo (REUTERS/Daniel Cole) (Imagen Ilustrativa Infobae)
Canadá, Brasil y Paraguay aseguraron su pase a octavos de final de la Copa del Mundo (REUTERS/Daniel Cole) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes se disputaron nuevos cruces de dieciseisavos, con el cuadro de los playoffs ya establecido, configurando el trayecto que cada una de las selecciones deberá recorrer para alcanzar la final del Mundial prevista para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium a las 16:00, según el horario de Argentina.

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