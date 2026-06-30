Cómo tramitar la tarifa social para acceder a un descuento en la factura del agua

La tarifa de agua aumentará en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el aumento del 3% definido para julio sobre las tarifas de agua y cloacas para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano bonaerense, AySA recordó que sigue vigente la Tarifa Social. Se trata de un programa que da la posibilidad de acceder a un descuento de acuerdo a los ingresos, la capacidad de pago y los gastos de cada hogar.

El beneficio rige para el pago de la factura, los cargos de acceso al servicio o la regularización de deudas en caso de encontrarse en mora. Podrán acceder a la Tarifa Social los usuarios residenciales unipersonales cuyo ingreso neto —es decir, los ingresos una vez descontados los gastos de salud y vivienda— no supere el equivalente a dos jubilaciones mínimas. A partir del 1º de julio, ese límite será de $823.980 para una persona.

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En el caso de hogares con más integrantes, el tope de ingresos se incrementará en el equivalente a una jubilación mínima por cada integrante adicional.

En primer lugar, los usuarios con Tarifa Social podrán acceder a planes de pago para regularizar sus deudas con condiciones especiales. Incluye una quita del 100% de los recargos e intereses y pago en hasta 12 cuotas mensuales fijas y sin interés, cuyo valor debe ser inferior al monto de la factura con el subsidio al servicio.

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Los usuarios con Tarifa Social podrán acceder a planes de pago para regularizar sus deudas con condiciones especiales

Una vez que el ERAS otorgue la Tarifa Social, los beneficiarios podrán solicitar el Tratamiento de Deuda por Tarifa Social a través de la Oficina Virtual de AySA. Asimismo, mientras permanezcan en el programa, estarán exentos de las acciones de reducción o suspensión del servicio por falta de pago.

Por otra parte, aquellos hogares que no pueden afrontar el pago de sus facturas, tendrán un descuento variable según gastos en servicio optativos.

En tanto, el esquema de Acceso al Servicio está dirigido a hogares con cuenta de servicios que aún no cuentan con conexión a la red de agua potable y/o cloacas. La empresa ofrece la posibilidad de abonar el 50% del cargo de conexión en 24 cuotas mensuales.

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“La tarifa social tiene un año de vigencia y, de ser necesario, se podrá renovar la solicitud dos meses antes de su vencimiento. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es la institución responsable de autorizar e implementar este beneficio a quienes lo necesiten”, aclaró AySA.

La solicitud, ya sean personas físicas o entidades de bien público, se realiza a través de las páginas web de AySA y el ERAS. Allí se deberá completar una declaración jurada, para la cual se necesitan los datos de una factura de servicios de AySA, la información de los integrantes del hogar y los gastos en salud, vivienda y servicios.

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La solicitud de la Tarifa Social, ya sean personas físicas o entidades de bien público, se realiza a través de las páginas web de AySA y el ERAS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es enviar por mail la Solicitud de Ingreso Hogares completa, disponible en la web, y la última factura a tarifa.social@aysa.com.ar o a tarifa.social@eras.gob.ar. Se debe indicar como asunto “Solicitud de Tarifa Social”.

Además, se encuentra vigente la Tarifa Comunitaria, un beneficio destinado a entidades de bien público, asociaciones sin fines de lucro, establecimientos educativos, universidades, hospitales públicos, clubes de barrio, teatros habilitados y comedores comunitarios.

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Por otro lado, la modalidad Caso Social está destinada a hogares que atraviesan una situación de vulnerabilidad social crítica y no pueden afrontar el pago del servicio, aun con la Tarifa Social. Comprende a personas con ingresos destinados principalmente a cubrir gastos de alimentación, hogares con menores de edad o personas mayores a cargo, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, hogares monoparentales y quienes habitan inmuebles no residenciales utilizados como vivienda.

En este caso, la solicitud debe realizarse de manera presencial en la sede del ERAS. Para acceder al beneficio, las personas solicitantes deberán presentar la documentación que respalde la situación declarada y posibilitar la realización de un informe socioambiental, suscripto por un profesional con matrícula en Trabajo Social, requisito indispensable para completar el trámite.

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Esta modalidad contempla tres tipos de beneficios: Acceso al Servicio, que otorga un descuento del 100% sobre el cargo de conexión vigente para hogares con cuenta de servicios que aún no están conectados a la red de agua potable y/o cloacas; Uso del Servicio, que consiste en un descuento del 100% del importe de las facturas emitidas; y Regularización de Deudas, que prevé un descuento del 100% sobre la deuda vigente al momento del otorgamiento del beneficio.