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La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de Spiderman: “Escuché que me estabas buscando”

El capitán de la selección argentina protagonizó un adelanto del próximo film del superhéroe

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El capitán argentino participó de la promoción del film

Lionel Messi protagonizó un spot junto a Tom Holland para promocionar Spiderman: Brand New Day, una película lanzada en el clima previo al Mundial 2026 que lo inserta en una de las franquicias cinematográficas más populares de la industria y busca amplificar la conversación en redes.

La campaña acompaña el estreno de la nueva película de Spiderman, previsto para fines de julio, con llegada a América Latina antes del lanzamiento global en Estados Unidos. El video no adelanta datos centrales de la trama, pero sí articula dos públicos de escala masiva: los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel.

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La escena muestra a Holland en el rol de Peter Parker cuando abre una puerta y se encuentra con Messi, que parece estar buscando al verdadero Spiderman. La sorpresa del actor organiza el tono humorístico del spot y marca desde el inicio que se trata de un cruce pensado para circular con rapidez en plataformas sociales. Luego aparece el Hombre Araña y el ritmo cambia. El superhéroe le pregunta al capitán de la selección argentina si le teme a las alturas, pero Leo no comprende la pregunta e inmediatamente después lo lleva a recorrer Nueva York mientras se columpia por la ciudad con sus telarañas y Messi grita despavorido.

La aparición de Messi no fue planteada como una acción deportiva tradicional ni como una promoción ligada de manera exclusiva al torneo, aunque la campaña aprovecha el contexto del Mundial 2026. En ese marco, la figura del futbolista funciona como un puente entre audiencias que ya son masivas por separado. Esta no es la primera vez que el capitán argentino ocupa un lugar central en publicidades de alcance global durante etapas asociadas a la competencia. Esta aparición, sin embargo, agrega un elemento distinto: lo ubica dentro del universo de Spiderman, una franquicia de alto reconocimiento internacional.

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La sorpresiva actuación de Messi durante su actuación en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)
La sorpresiva actuación de Messi durante su actuación en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

La combinación de fútbol, humor y cultura pop explica parte de la repercusión inmediata del video. La imagen de Messi dentro de ese universo alcanzó para que la pieza se multiplicara entre aficionados al cine, al fútbol y al propio jugador.

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los hechos narrados en Spider-Man: No Way Home. La historia retoma al personaje en una etapa distinta, en un mundo que ya no recuerda su identidad y frente a nuevos conflictos que lo obligan a reconstruir su vida como superhéroe. La película está dirigida por Destin Daniel Cretton. El elenco incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

El spot con Messi se apoya en una lógica promocional directa: no desarrolla la trama, pero instala conversación alrededor del estreno. En una campaña que compite por segundos de atención, reunir al futbolista más influyente del planeta con el Spider-Man de Holland fue la apuesta elegida para volver la película un tema de circulación inmediata en redes.

En lo que respecta a la selección argentina, Messi liderará futbolísticamente al equipo de Lionel Scaloni el próximo viernes en Miami, cuando a partir de las 19 (hora argentina) se mida ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo. El número 10 es una de las máximas figuras del certamen internacional y lleva convertidos 6 goles en los primeros tres encuentros de la Albiceleste.

El conjunto nacional, que defiende el título de Qatar 2022, se convirtió en uno de los favoritos después de tener puntaje perfecto en fase de grupos luego de las victorias ante Argelia, Austria y Jordania. Si se clasifica a los octavos de final, se topará con el ganador de la llave que enfrentará a Australia y Egipto, también el viernes, pero en primer turno.

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