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La decisión que tomó una figura de Países Bajos luego de la muerte de su hijo durante el Mundial

Cody Gakpo continuará bajo las órdenes de Koeman y será elegible para el duelo frente a Marruecos por 16avos

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El futbolista continuará en el plantel pese a la terrible noticia (Reuters)
El futbolista continuará en el plantel pese a la terrible noticia (Reuters)

El delantero de la selección de Países Bajos, Cody Gakpo, permanecerá con el equipo nacional durante el Mundial 2026 a pesar de enfrentar una tragedia personal. La noticia fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo. La situación ha conmovido tanto al entorno del seleccionado como a la afición neerlandesa, y se produce en vísperas del partido de dieciseisavos de final ante Marruecos.

Según informó la KNVB, el extremo izquierdo del Liverpool decidió permanecer junto al plantel dirigido por Ronald Koeman tras dialogar con su pareja. El organismo expresó: “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y le apoyamos en todo lo que podemos. Cody ha decidido, tras hablar con su pareja, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios”, destacó la federación.

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La noticia del fallecimiento del bebé fue dada a conocer por Noa van der Bij a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”. La modelo agradeció también las muestras de cariño y acompañamiento recibidas en las últimas horas. “Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”, añadió en el mensaje.

El futbolista y su pareja dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales
El futbolista y su pareja dieron a conocer la noticia a través de las redes sociales

Poco después, Gakpo confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial: “Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión”.

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El seleccionador Ronald Koeman se refirió públicamente a la decisión del delantero y explicó que la federación y el cuerpo técnico priorizaron el bienestar del jugador. “Fue una noticia muy triste la que recibimos. La que recibieron Cody, su esposa y su familia. Hicimos todo lo posible por apoyarlo. Aquí le dimos la libertad durante los primeros días de salir del hotel y estar con su familia. Creo que lo manejó muy bien. Nunca dijo: ‘Quiero volver’ o ‘Quiero estar con mi familia’. Tomó esa decisión por sí mismo y a su manera, y eso demuestra madurez”, manifestó Koeman.

El respaldo institucional y del entorno deportivo permitió que Gakpo opte por continuar en la concentración de Países Bajos, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Marruecos en el estadio de Monterrey. El atacante, titular indiscutido en el esquema de Koeman, acumula dos goles en la presente edición del Mundial y suma cinco tantos oficiales en ocho encuentros disputados en Copas del Mundo.

El partido ante Marruecos adquiere una dimensión emocional para el plantel neerlandés, que acompaña a uno de sus referentes en un momento de extrema sensibilidad. El propio Koeman destacó la importancia de la contención colectiva y señaló que el jugador contó en todo momento con libertad para decidir su futuro inmediato. “Desde la Federación y la selección se le dio vía libre a cualquier decisión que quisiera tomar”, indicó el entrenador.

La situación de Cody Gakpo se produce en un contexto de alta exigencia deportiva para Países Bajos, que necesita avanzar a la siguiente ronda del torneo. En la misma línea, Koeman analizó el desafío que representa Marruecos y remarcó: “Nuestra defensa deberá estar compacta, no dejar espacios entre líneas. Necesitamos tener la posesión de la pelota y mucha paciencia. Es necesario mejorar; si no ganamos, nos vamos a casa y eso aplica para el rival también”.

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