El elogio de una figura de Brasil a Messi: el mensaje ante un hipotético cruce ante Argentina en el Mundial

"CADA AÑO QUE PASA ESTÁ CADA VEZ MEJOR." Marquinhos elogió a Leo Messi, pero dejó en claro lo que desea para un posible cruce de Argentina y Brasil en este Mundial.



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Luego de la victoria de Brasil 2-1 ante Japón por los 16avos de final, su capitán Marquinhos analizó el pase a la siguiente ronda, pero también se refirió a Lionel Messi, su ex compañero por dos temporadas en el París Saint-Germain (PSG). El defensor se despachó con elogios hacia el capitán argentino.

El zaguero respaldó al crack rosarino, que a sus 39 años es el máximo goleador en la historia de los Mundiales y también encabeza la tabla con seis tantos en tres partidos en la presente edición que se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

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“Es increíble. Cada año que pasa está cada vez mejor. Estoy muy feliz (por él)”, destacó el futbolista de 32 años que jugó junto a Messi entre mediados de 2021 y 2023: “Es un gran amigo aparte de gran jugador que es. Estuvimos unos años juntos en París y es una gran persona con la que compartí vestuario”.

Sin embargo, el brasileño espera que su selección no se enfrente con Argentina, un eventual choque que podría darse en las semifinales. “Espero que Messi no juegue contra Brasil. Deseo todo lo mejor para él, pero no contra Brasil”, subrayó.

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Marquinhos espera no enfrentarse a Lionel Messi y a Argentina en el Mundial (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

También se refirió a otro referente en la Verdeamerela que también es amigo de Messi y espera que pueda seguir sumando minutos en esta Copa del Mundo. Se trata de Neymar, que se recuperó de una lesión e ingresó desde el banco en la victoria 3-0 frente a Escocia. “Es un jugador muy importante para nosotros. Es clave para el equipo, no solo en campo ya que es un líder de esta generación. Muchos chicos que son jóvenes vieron a Neymar hacer grandes cosas por la selección. Entonces, él es un jugador muy importante. Pienso que el míster (Ancelotti) va a saber el momento justo para utilizarlo y cuando entre en el campo va a dar lo mejor”.

Este lunes Brasil reaccionó tras el gol inicial de Japón y terminó como dominador, con 69% de posesión, en un partido en el que la Verdeamarela logró imponer el control del juego.

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En las llegadas del Scratch, un cabezazo exigió al arquero Suzuki, que desvió, y otra acción terminó con una salvada en la línea de un defensor. También tuvo una chance clara Vinicius: tras un caño y una gambeta, remató y la pelota dio en el palo.

Los japoneses contaron con algún contraataque, aunque casi no hicieron trabajar al guardameta Alison Becker. El conjunto sudamericano logró dar vuelta el resultado con los goles de Casemiro y de Gabriel Martinelli.

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El seleccionado brasileño se quedó con el Grupo C tras empatar 1-1 con Marruecos y conseguir triunfos 3-0 ante Haití y Escocia.

Con ese resultado, Brasil avanzó a octavos de final y enfrentará al ganador de Costa de Marfil-Noruega, que jugarán este martes desde las 14.00.

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Bajo la conducción de Carlo Ancelotti, quien asumió durante la Eliminatoria, la selección brasileña abrochó su clasificación a la Copa del Mundo y busca su sexta consagración luego de las conseguidas en Suecia 1958, Chile 1962, Brasil 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.