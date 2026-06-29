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Deschamps vuelve al Mundial tras la muerte de su madre: “Tuve que irme por mi bienestar y el de Francia”

El seleccionador retomó sus funciones al frente a Les Bleus, reconoció que la pérdida familiar fue “muy difícil” y les pidió a sus jugadores que no se pongan nerviosos ante el duelo de eliminación directa frente a Suecia de este martes

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Deschamps retomó sus funciones al frente de Francia tras ausentarse de la concentración por el fallecimiento de su madre, una decisión que tomó por su bienestar y el del equipo (Reuters/Vincent Carchietta)
Deschamps retomó sus funciones al frente de Francia tras ausentarse de la concentración por el fallecimiento de su madre, una decisión que tomó por su bienestar y el del equipo (Reuters/Vincent Carchietta)

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, regresó al banco de los Bleus tras ausentarse de la concentración del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por el fallecimiento de su madre. Ante los medios, el técnico no eludió el momento personal que atraviesa y habló con franqueza sobre su estado de ánimo, el peso del duelo de eliminación directa y el rival que aguarda este martes: Suecia.

“Estoy bien, me viene bien tener algo que me mantenga ocupado desde que regresé. He retomado mis funciones y todo salió bien en el tercer partido. Personalmente, obviamente es muy difícil, pero tuve que irme por mi propio bienestar y el de la selección francesa”, declaró Deschamps en rueda de prensa, con una sobriedad que marcó el tono de toda su comparecencia.

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La muerte de su madre lo obligó a dejar a sus jugadores en un momento delicado del torneo. La decisión, según explicó el propio técnico, respondió tanto a una necesidad personal como a una convicción sobre el bienestar colectivo del grupo. Retomadas sus funciones, Francia cerró la fase de grupos con una victoria ante Noruega y ahora afronta los octavos de final con la vista puesta en el conjunto escandinavo.

Frente al peso que suele acompañar los choques de eliminación directa, Deschamps optó por desactivar cualquier lectura catastrofista. “Eso es lo peor que se puede pensar, siempre me he preparado para los partidos haciendo todo lo posible para conseguir un buen resultado. Son partidos de eliminación directa, pero esa posibilidad existe para todos los equipos y es fundamental que los jugadores sepan perfectamente lo que tenemos que hacer para superar estas fases”, subrayó el seleccionador.

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El seleccionador francés reconoció que Suecia llega a los octavos de final sin nada que perder, y pidió afrontar el duelo con humildad y la misma concentración que en los partidos anteriores (Reuters/Vincent Carchietta)
El seleccionador francés reconoció que Suecia llega a los octavos de final sin nada que perder, y pidió afrontar el duelo con humildad y la misma concentración que en los partidos anteriores (Reuters/Vincent Carchietta)

El mensaje fue claro, ni parálisis ni exceso de presión. “No hay segundas oportunidades, no hay margen de error, pero eso no significa que debamos ponernos nerviosos o contenernos. Es una situación diferente que gestionar, pero para eso hemos venido”, zanjó ante los periodistas.

Sobre Suecia, Deschamps no escondió el respeto que le genera el rival. Reconoció que el equipo nórdico “no tiene nada que perder” y que deberán afrontar el duelo “con humildad y con la misma concentración” que en los encuentros anteriores.

El técnico también desgranó las virtudes del adversario: "Suecia es un buen equipo con una fuerte presencia física y su línea ofensiva con Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga es impresionante, y tienen las fortalezas de los equipos que destacan en jugadas a balón parado y saques de banda largos".

Uno de los focos de la rueda de prensa fue Kylian Mbappé, capitán del equipo y referencia ofensiva de Les Bleus. Deschamps salió al paso de las críticas sobre el esfuerzo defensivo del delantero del Real Madrid y lo defendió con datos de actitud. “Sabe defender, quizá no tan bien como otros, pero marca más goles. Desde el inicio de la pretemporada, ha sido el primero en dar ejemplo en cuanto a esfuerzo físico y asume plenamente su rol de capitán. La imagen que la gente tiene de él fuera del club a menudo no refleja quién es realmente”, remarcó.

La línea ofensiva de Suecia, con Gyökeres, Isak y Elanga, fue señalada por Deschamps como una de las fortalezas del rival de cara al duelo de octavos de final del Mundial (AP Foto/Martin Meissner)
La línea ofensiva de Suecia, con Gyökeres, Isak y Elanga, fue señalada por Deschamps como una de las fortalezas del rival de cara al duelo de octavos de final del Mundial (AP Foto/Martin Meissner)

El seleccionador también abordó los momentos de menor lucidez del delantero, como la primera parte ante Senegal —resuelta con un 3-1 favorable—, sin que ello alterase su valoración. “Está batiendo récords y batirá más. Puede tener momentos de ineficacia, como en la primera parte contra Senegal, o perder el control del balón, pero no duda de sí mismo y no le preocupa. Forma parte de ese grupo de élite de jugadores y es genial que sea francés y esté con nosotros”, sentenció sobre Mbappé.

Este lunes, Francia celebró su última sesión de entrenamiento en un campo de la Red Bull Academy, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York, con 25 de los 26 convocados sobre el césped. El único ausente fue Marcus Thuram, con problemas en el gemelo. Según el diario deportivo francés, Lucas Digne ocupará el lateral izquierdo en lugar de Theo Hernández, mientras que Bradley Barcola partirá como titular en la banda izquierda por delante de Désiré Doué.

La alineación probable que adelantó L’Équipe sitúa a Mike Maignan bajo palos, con Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Digne en defensa; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot en el centro del campo; Ousmane Dembélé, Michael Olise y Barcola en las bandas; y Mbappé como referencia en punta.

El duelo entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial está programado para este martes a las 23:00 horas.

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