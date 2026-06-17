La aventura de Kelci-Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi, como hincha de Argentina: “Amo a estos fanáticos”

Marcos Senesi fue el último jugador elegido por Lionel Scaloni para ser parte de la lista de 26 apellidos en la selección argentina con vistas al Mundial 2026 en lugar del lesionado Leonardo Balerdi y, más allá de ser suplente en el primer duelo contra Argelia, contó con la especial presencia de su pareja Kelci-Rose Bowers en las tribunas del Kansas City Stadium, que siguió cada una de las acciones en la goleada 3-0 con tres goles de Lionel Messi.

La futbolista le mostró a sus más de 253.000 seguidores el viaje que realizó con una escala en Miami antes de llegar al recinto donde la Albiceleste hizo su presentación en el Grupo J de la Copa del Mundo, zona compartida con Austria y Jordania. “Ese es mi novio”, escribió sobre el video para señalarlo en medio de la salida de los titulares y suplentes de cada equipo para el saludo en la mitad del campo.

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Bowers se grabó mientras los hinchas deliraban por el talento único de Lionel Messi, quien fue la gran figura del encuentro con la autoría de todos los tantos y una emocionante entrega a sus 38 años: “Amo a estos fanáticos”. “¡Ya he terminado el juego! A por el siguiente”, detalló la mujer en plena retirada del estadio y finalizó con unas postales de ella en la tribuna: “Por supuesto, tenía que hacer unas fotos”. El clip fue viral y recibió muchos comentarios positivos de los fans de la Scaloneta.

Esto se suma a que Marcos Senesi le dejó un romántico comentario en la publicación, que demuestra que la relación pasa por su mejor momento: “Te amo”. No fue el único ida y vuelta en redes sociales porque el zaguero central también le dejó dos corazones rojos en otro posteo compuesto de cinco fotografías de su novia.

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La historia entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers comenzó en el Bournemouth de Inglaterra y volvió a quedar expuesta cuando la futbolista celebró en redes la convocatoria del defensor argentino, un paso que lo llevó a disputar el Mundial 2026 con la Albiceleste.

El recorrido reciente de Senesi también marcó un cambio en su carrera: después de acumular 126 partidos en el Bournemouth, firmó con el Tottenham, club en el que también juega Cristian Cuti Romero.

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La relación entre ambos nació en un ámbito profesional. El primer acercamiento se produjo cuando coincidieron en una campaña para presentar camisetas inspiradas en los años 90 durante su etapa en Bournemouth.

Ese vínculo avanzó con el paso de los meses y quedó oficializado en una escapada a las playas de Cerdeña. En junio de 2024, la pareja compartió en Instagram una serie de imágenes con las que confirmó la relación ante sus seguidores y escribió: “Por más momentos juntos”.

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Una de las postales en Cerdeña

La convocatoria de Senesi fue celebrada por Bowers en redes sociales

Cuando se conoció la noticia de la convocatoria de Senesi, Bowers expresó de inmediato su reacción en una historia de Instagram. “Oh, mi Dios, está sucediendo”, escribió en una muestra de orgullo por el logro de su pareja. Además, grabó el momento preciso que el defensor era anoticiado de la situación por teléfono.

La relación también se volvió visible en contenidos compartidos por ambos en redes sociales. Recientemente participaron juntos en un desafío para elegir la camiseta de la selección argentina más atractiva dentro de la colección personal del defensor.

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La novia de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina

Senesi nació en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, e inició su carrera profesional en San Lorenzo de Almagro. Después de destacarse en el fútbol argentino, pasó a los Países Bajos para incorporarse al Feyenoord, donde integró el plantel que alcanzó la final de la Conference League.

Su rendimiento en Europa lo llevó a quedar bajo consideración de Lionel Scaloni, que ya lo había convocado para la Finalissima frente a Italia. Más tarde, a mediados de 2022, llegó al Bournemouth, donde se consolidó en la defensa antes de su reciente pase al Tottenham.

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La convocatoria lo ubica ante un nuevo desafío deportivo. Defender los colores de la Selección en la Copa del Mundo aparece como una oportunidad para representar a su país en la máxima competencia y como una recompensa a su continuidad en el fútbol europeo.

La historia de Kelci-Rose Bowers para celebrar la convocatoria del futbolista (Instagram: @_kelci.rose_)

Bowers se formó en Chelsea y siguió su carrera entre Inglaterra y Estados Unidos

En el plano deportivo, Bowers tuvo experiencia en selecciones juveniles de Inglaterra y se formó en la academia femenina del Chelsea. Allí fue campeona de la División Sur Sub 21 de la FA en la temporada 2021/22.

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Más adelante desarrolló parte de su carrera en Estados Unidos con la Universidad Estatal de Luisiana. Después sumó minutos en el Portsmouth antes de recalar en el Bournemouth, donde coincidió con Senesi.

Su trayectoria muestra una carrera construida en distintos países y contextos competitivos. Ese recorrido internacional se entrelazó con la carrera del defensor argentino a partir de su encuentro en el club inglés.

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