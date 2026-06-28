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Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

El actor que da vida a Odiseo explicó que el clima y el rodaje en el mar pusieron a todos en la misma situación

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Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de 'La Odisea': "Todos en igualdad de condiciones"
Matt Damon afirmó que no recibió trato diferencial durante el rodaje de "La Odisea" de Christopher Nolan (Universal Pictures/AP)

Matt Damon reconoció que no recibió ningún trato diferencial durante el rodaje de La Odisea, la nueva producción de que llega a los cines el jueves 16 de julio de 2026.

El actor de 55 años describió una experiencia de filmación tan exigente que, según sus palabras, se asemejó más a una expedición que a un proyecto cinematográfico.

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“No hubo trato especial”, declaró Damon a People en una entrevista en exclusiva. “Si estás en un barco en medio del océano y te sorprende una tormenta, te mojas junto a todos los demás”.

El artista de Hollywood señaló que las condiciones afectaron a todo el equipo por igual, sin distinción de jerarquías.

“Nadie recibe una bebida caliente que tú no estés recibiendo. Todo el mundo está en igualdad de condiciones, incluido Chris, que estuvo tan frío y mojado como todos los demás durante todo el rodaje”, afirmó en referencia al director.

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Matt Damon en "La Odisea"
El actor describió el rodaje de La Odisea como una expedición por las condiciones exigentes que enfrentó todo el equipo (Universal Pictures)

Esas circunstancias adversas, lejos de crear tensiones, forjaron un vínculo entre los integrantes del proyecto. “Eso hizo que sintiera que realmente estábamos todos juntos en esto, porque así era. Me siento muy unido a todos los que participaron en esa película, reparto y equipo técnico, porque fue muy exigente para todos”, agregó Damon.

La producción reúne a un elenco de peso: Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, John Leguizamo, Lupita Nyong’o y Charlize Theron acompañan a Damon en la pantalla.

Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca, protagonista del poema épico de Homero que narra el viaje de diez años del héroe griego de regreso a casa tras la Guerra de Troya. La historia se despliega a lo largo de 24 libros en orden no lineal.

En ese sentido, destacó ante People la magnitud del esfuerzo colectivo: “Cada día del rodaje fue memorable porque se sentía más como una expedición que como una película. Fue tan difícil conseguir las tomas de la manera en que las conseguimos, que requirió que cada persona del reparto y del equipo se superara día tras día”.

El actor concluyó su relato con una promesa al público: “Salí de esa experiencia sintiéndome muy afortunado y agradecido de haber formado parte de un equipo así, porque nunca habría funcionado si todos no se hubieran empujado más allá de lo que creían que podían hacer. Así que estoy muy emocionado de que la gente pueda verla. Vale la pena el dinero que cuesta, dado lo que nos llevó hacerla”.

Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca del poema de Homero sobre el regreso tras la Guerra de Troya (Universal Pictures)

Nolan adelanta la “brutalidad” de una secuencia de acción

Christopher Nolan anticipó los detalles de una de las escenas de acción más ambiciosas de La Odisea: el enfrentamiento de Odiseo y sus hombres contra los lestrigones, gigantes caníbales del poema homérico.

El director de 55 años, ganador del Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Oppenheimer en 2024, describió la secuencia como un ejercicio de desorientación y peligro para el protagonista.

“Fue una secuencia divertida de rodar. Se trata realmente de transmitir la brutalidad. Son guerreros, y sus armas y armadura tienen un nivel de sofisticación que Odiseo nunca ha visto”, declaró Nolan a la revista Empire durante la posproducción.

La escena fue filmada en julio pasado en el bosque de Culbin, en Escocia, con siete cámaras IMAX y técnicas prácticas que incluyen ilusiones de perspectiva forzada y trabajos con cables que lanzaron a los especialistas por el aire.

Más allá del espectáculo visual, el cineasta explicó a Empire la función de ese episodio dentro de la historia: “El propósito de los lestrigones en el relato, como en el poema original, es mostrar de alguna manera la naturaleza cuestionable del liderazgo de Odiseo. Darles a sus hombres motivos para dudar de él. Y lo que se encuentran los deja a todos sacudidos".

Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
Christopher Nolan y el resto del equipo compartieron el frío, la lluvia y las mismas condiciones durante la filmación (Universal Pictures)

La Odisea se suma a una filmografía que incluye El Origen (2010), Interestelar (2014) y Tenet (2020), y se estrena el jueves 16 de julio de 2026 en América Latina.

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