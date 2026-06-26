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Boca Juniors quedó al borde de cerrar su segundo fichaje: el importante desembolso para reforzar un puesto clave

El Xeneize dio un paso importante para abrochar una incorporación trascendental para el Vasco Arruabarrena

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Álvaro Montero
Álvaro Montero se convertirá en el segundo refuerzo de Boca (@Vélez)

Tras la oficialización del lateral Leandro Lozano como la primera incorporación del flamante ciclo de Rodolfo Vasco Arruabarrena, Boca Juniors continúa trabajando en el mercado de pases durante el Mundial 2026 y quedó al borde de concretar su segundo fichaje: acordó la contratación del arquero colombiano Álvaro Montero. La lesión de gravedad en la rodilla de Agustín Marchesín y las actuaciones de Leandro Brey ubicaron al arco como uno de los puestos claves para reforzar de cara al segundo semestre.

El guardameta de 31 años tiene encaminada su llegada al Xeneize tras consolidarse como uno de los puntos altos de Vélez Sarsfield. Le ganó el puesto a Tomás Marchiori, jugó 17 partidos, recibió 13 goles y mantuvo siete vallas invictas en el elenco dirigido por Gustavo Barros Schelotto. Sus buenas actuaciones le permitieron meterse en la lista mundialista de la selección colombiana como suplente de Camilo Vargas —David Ospina es el otro convocado—.

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La operación se encamina con un esquema de compra y reventa entre Vélez y Millonarios. Boca ofreció alrededor de USD 4 millones por el 100% del pase, mientras que el club de Liniers primero ejecutará la opción de compra fijada en USD 1,5 millones, después de haber pagado USD 400 mil por la cesión desde el club colombiano. El Xeneize pretende que se incorpore a la pretemporada bajo las órdenes de Arruabarrena una vez termine su participación en la Copa del Mundo y que firme contrato por cuatro temporadas.

Álvaro Montero
Álvaro Montero se encuentra disputando el Mundial 2026 con Colombia (Millonarios FC)

La búsqueda de un arquero se instaló como una de las prioridades del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena. Sin Marchesín disponible y con Brey sin afirmarse bajo los tres palos, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme avanzó por Montero por encima de otros nombres que también estaban en carpeta. Entre las alternativas que Boca siguió de cerca aparecieron Gerónimo Rulli, hoy en la Copa del Mundo con la selección argentina y con futuro incierto en Olympique de Marsella, el uruguayo Sergio Rochet, suplente de Uruguay y referente en Inter de Porto Alegre, y Nahuel Losada, figura del bicampeonato continental de Lanús.

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En Vélez no existía la intención inicial de desprenderse del colombiano. Guillermo Barros Schelotto lo consideraba una garantía en el arco fortinero, después de un rendimiento que lo convirtió en una de las apuestas más efectivas de la última ventana de transferencias. Sin embargo, la oferta de Boca superó las expectativas y la transferencia se encaminó rápidamente.

Álvaro Montero tuvo un fugaz paso por San Lorenzo entre 2015 y 2017, aunque nunca debutó de forma oficial en Primera. El arquero regresó a Colombia y, luego de un año en Deportivo Cúcuta, se asentó en Deportes Tolima. Luego de un destacado nivel en Millonarios, defendió un año los palos de Vélez antes de arribar al Xeneize. Debutó en 2019 en la selección de Colombia y, con un lugar recurrente en las convocatorias, disputó un total de 11 partidos.

Leandro Lozano Boca
Leandro Lozano fue el primer refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors ya anunció a su primer refuerzo del ciclo: Leandro Lozano, lateral uruguayo procedente de Argentinos Juniors. La transferencia se cerró por USD 3,5 millones limpios por el 100% de su ficha y el defensor de 27 años firmó hasta diciembre de 2030. Aunque la negociación había quedado resuelta el fin de semana pasado y el jugador completó la revisión médica el lunes, recién pudo sumarse a los entrenamientos después de una demora administrativa entre Boca y el club de La Paternal. Su llegada respondió a una necesidad inmediata del cuerpo técnico.

Arruabarrena decidió separar del plantel a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, por lo que el único lateral derecho disponible había quedado como el juvenil Dylan Gorosito. El entrenador inició su segundo ciclo el 12 de junio y empuja una renovación que también incluyó las salidas de Edinson Cavani y Ander Herrera.

El técnico además resolvió no contar con Lucas Janson y Agustín Martegani, que se entrenan de manera diferenciada junto con Barinaga y Weigandt mientras definen su futuro. A ese movimiento se suma la desvinculación de Nicolás Orsini, mientras Juan Ramírez negocia su salida.

Con Lozano ya incorporado y Montero encaminado, Boca también analiza sumar un delantero para cubrir el lugar que deja Cavani. El nombre que surgió en las últimas horas es el del uruguayo Rodrigo Aguirre, de 31 años, actual futbolista de Tigres de México y participante del Mundial 2026 con la selección de su país.

Aguirre registra cinco goles en 23 partidos en lo que va del año. Se formó en Liverpool de Uruguay, debutó en 2011 y, tras tres años, fue transferido al fútbol italiano. Su recorrido en el exterior incluye pasos por Udinese, Empoli y Perugia. También jugó en Lugano de Suiza y luego regresó a Uruguay para defender a Nacional durante una temporada.

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