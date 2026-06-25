El Mundial dispara el valor de los jugadores de Estados Unidos: quiénes pueden dar el salto a Europa tras brillar con la selección

El Mundial 2026 puede impulsar transferencias en la selección de Estados Unidos cuando termine la participación del equipo (IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez)

El Mundial 2026 puede convertirse en una vidriera para varios futbolistas de la Selección de Estados Unidos. Con el mercado de pases en pausa durante la fase de grupos, integrantes del plantel podrían cambiar de club al terminar el torneo, con situaciones abiertas en los casos de Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Matt Turner.

La exposición que obtengan dependerá también de cuánto avance el equipo estadounidense. Según The Athletic, los 26 jugadores están concentrados en el torneo, pero varios quedarán bajo observación directa de clubes apenas concluya su participación.

PUBLICIDAD

El caso más avanzado es el de Folarin Balogun. El delantero de AS Monaco tiene contrato por dos años más y no existen conversaciones para renovarlo, por lo que se espera su salida este verano europeo.

El club francés no fijó un precio oficial, aunque la cifra que podría destrabar una operación ronda los 50 millones de euros.

Folarin Balogun se perfila para salir de AS Monaco este verano europeo y una operación rondaría los 50 millones de euros (REUTERS/Albert Gea)

Los casos de Balogun, Pulisic y Pepi

Balogun, que cumplirá 25 años en julio, llegó a Mónaco desde Arsenal en 2023 en un acuerdo de 30 millones de euros más 10 millones en variables y una cláusula de plusvalía del 17,5%.

PUBLICIDAD

Desde entonces suma 31 goles en 91 partidos entre todas las competiciones. La publicación señaló que aún no hubo ofertas formales, pero sí contactos iniciales de varios equipos, entre ellos algunos de la Premier League.

La situación de Christian Pulisic también atraviesa un punto de inflexión. Le quedan 12 meses de contrato y AC Milan conserva la opción de extenderlo por otros 12, en medio de una reestructuración del club.

PUBLICIDAD

Sin participación en la UEFA Champions League y con dos años potenciales de vínculo por delante, el atacante estadounidense podría atraer a otros equipos este verano.

Por ahora, las fuentes citadas por el medio sostienen que su atención está puesta solo en la selección y en la Copa del Mundo.

Christian Pulisic afronta una definición contractual en AC Milan en medio de una reestructuración y con interés potencial de otros clubes (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

En Milán comenzó además una nueva etapa con Ruben Amorim como entrenador tras la salida de Max Allegri, mientras el futuro de Rafael Leao sigue bajo observación.

PUBLICIDAD

Pulisic había sido uno de los mejores jugadores de la Serie A en los primeros meses de la temporada, pero cerró el curso en baja y no volvió a marcar después de diciembre.

Aun así, terminó la campaña con ocho goles y seis asistencias en 1.611 minutos de Serie A. Su objetivo inmediato, según el diario, es mejorar esos registros la próxima temporada.

PUBLICIDAD

Más de una vez en los últimos seis meses pareció seguro que Ricardo Pepi jugaría en Fulham. En enero ya existía un acuerdo, condicionado a que PSV encontrara un reemplazante antes del cierre del mercado, algo que no ocurrió.

En marzo, Fulham tuvo aceptada una propuesta cercana a 40 millones de euros, pero la transferencia se cayó por el momento elegido para ejecutarla y por contingencias ligadas a una lesión.

PUBLICIDAD

Ricardo Pepi estuvo cerca de pasar a Fulham y su situación podría reactivarse tras el Mundial 2026 con la selección de Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Desde entonces, PSV no recibió nuevas ofertas ni de ese club ni de otro, aunque se espera que el escenario vuelva a activarse una vez que termine el recorrido de Estados Unidos en el torneo.

Pepi, de 23 años, mantiene una producción en la Eredivisie: en sus últimas tres temporadas con PSV anotó 43 goles de liga en alrededor de 2.500 minutos. En la Liga de Campeones agregó otros seis tantos en 452 minutos.

PUBLICIDAD

Berhalter, Turner, Freese y Arfsten

El contrato de Sebastian Berhalter con Vancouver Whitecaps vence a fin de año y, desde el 1 de julio, podrá negociar de manera oficial un preacuerdo con clubes del exterior. No renovará con Vancouver antes del invierno, aunque la franquicia intentó retenerlo y todavía quiere hacerlo.

Existen intereses iniciales de equipos del Championship por incorporarlo como agente libre, una opción que podría activarse el mes próximo.

Berhalter, de 25 años, llegó en 2022 a cambio de apenas USD 50.000 en dinero de asignación, fue elegido para el mejor once de la MLS la temporada pasada y este verano debutó en un Mundial.

PUBLICIDAD

Sebastian Berhalter podrá negociar un preacuerdo con clubes del exterior desde el 1 de julio si no renueva con Vancouver Whitecaps (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Si decide seguir en la MLS cuando llegue el invierno, no solo Vancouver lo tendrá en carpeta. Su evolución en los últimos años amplió el número de pretendientes dentro de la liga.

El 30 de junio vence además el préstamo de Matt Turner en New England Revolution y, en términos contractuales, deberá regresar a Lyon. Todavía no existe un acuerdo sobre su futuro, aunque tanto el arquero como el club estadounidense quieren continuar juntos.

Hay optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento entre todas las partes, pero Lyon debe intervenir para que eso ocurra y esa instancia todavía no se resolvió.

El guardameta había sido fichado el verano pasado por el club francés desde Crystal Palace por ocho millones de euros, en una operación impulsada por John Textor.

Pocas semanas después, Textor dejó la presidencia de Lyon y la institución intentó deshacer la operación. Finalmente, Turner volvió a New England, donde se había consolidado al inicio de su carrera antes de marcharse a Arsenal.

El arquero titular de Estados Unidos, Matt Freese, también despertó interés en Inglaterra por su rendimiento en NYCFC y en la selección. El club neoyorquino, sin embargo, no lo dejaría salir por una cifra baja después de haberle renovado el contrato el otoño pasado.

Freese, de 27 años, se convirtió en el arquero principal de NYCFC hacia el final de 2023 y pronto pasó a ser uno de los mejores de la MLS.

Matt Freese despertó interés en Inglaterra por su rendimiento en NYCFC y se afianzó como arquero titular de Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Wayrynen)

En 2025 debutó con la selección después de que el entrenador de arqueros Toni Jimenez lo observara en persona en junio, y desde entonces Mauricio Pochettino lo sostuvo en la titularidad.

También sigue activo el interés del exterior por Max Arfsten. El año pasado Columbus Crew rechazó una oferta de Toulouse y luego recompensó al jugador con un contrato nuevo y de largo plazo.

Ese nuevo vínculo dejó al club con control total sobre cualquier negociación y en condiciones de sostener una tasación firme que todavía nadie igualó.

Arfsten, de 25 años, creció como carrilero en el sistema de Wilfried Nancy, ganó la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024 con Columbus, y todavía no debutó en esta Copa del Mundo.