El pedido de Sebastián Beccacece luego de la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania en el Mundial 2026: “Dejen disfrutar”

Sebastián Beccacece celebró efusivamente tras la victoria de Ecuador sobre Alemania. Crédito: REUTERS/Mike Segar

Ecuador ha logrado dar un giro radical a una situación que parecía adversa en la fase de grupos del Mundial 2026. Tras un inicio irregular, el conjunto sudamericano consiguió una victoria de alto impacto frente a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado que le permitió sellar su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del certamen. El triunfo no solo significó una inyección de confianza deportiva, sino también un desahogo emocional para el plantel y su comando técnico.

En la previa del duelo ante los ‘teutones’, el ambiente alrededor de Sebastián Beccacece era particularmente tenso. El estratega argentino había sido uno de los principales blancos de cuestionamientos por parte de la prensa y de la afición ecuatoriana, especialmente tras los dos primeros encuentros del torneo en los que la ‘tri’ no logró sumar victorias. Incluso, en medio de la presión, el propio entrenador había deslizado que pondría su cargo a disposición al término de la Copa del Mundo, en caso de no cumplir los objetivos.

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Sin embargo, el panorama cambió de manera drástica tras el pitazo final en Nueva Jersey. Ecuador logró una remontada histórica ante Alemania, selección cuatro veces campeona del mundo, convirtiéndose en la primera nación sudamericana —excluyendo a Argentina y Brasil— en derrotar a los germanos en una Copa del Mundo. Además, se trata de la primera victoria de la ‘tri’ ante una selección campeona del mundo en un Mundial, un hito sin precedentes para el fútbol ecuatoriano.

En medio de la euforia, Beccacece vivió la celebración con intensidad junto a sus jugadores, conscientes de la magnitud del resultado. Posteriormente, al cumplir con el protocolo de atención a la prensa oficial del torneo, el técnico argentino fue consultado sobre el significado de la victoria. Su respuesta fue breve, pero contundente: evitó centrarse en lo personal y le dio todo el crédito al equipo y al país.

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“Esto no es lo que significa para mí”, señaló ante la pregunta sobre lo que representaba vencer a Alemania. “Esto significa para el pueblo”. El entrenador insistió en que el triunfo debía ser entendido como una alegría colectiva. “Es para el Ecuador. Los jugadores le regalaron una alegría enorme al pueblo”, añadió, visiblemente emocionado tras la clasificación conseguida.

Antes de cerrar la breve conversación, Beccacece dejó la frase más resonante de la jornada, directamente vinculada al contexto de presión que vivió en los días previos: “Que la dejen disfrutar y que dejen celebrar”, expresó antes de retirarse a pie de la cancha.

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Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania. Crédito: REUTERS

El pedido del estratega argentino fue interpretado como una referencia directa a la fuerte crítica mediática y el debate interno que se generó en torno a su continuidad tras los primeros resultados del Mundial. Sin embargo, el técnico optó por enfocarse en el logro deportivo y en el impacto emocional que el triunfo tuvo en el país sudamericano.

El equipo de Beccacece entra en la historia

La clasificación de Ecuador a los dieciseisavos de final representa apenas la segunda vez que el país supera la fase de grupos en un Mundial. La primera ocurrió en Alemania 2006, cuando la ‘tri’ avanzó tras vencer a Polonia y Costa Rica, antes de ser eliminada por Inglaterra en octavos de final.

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En esta ocasión, el equipo ecuatoriano no solo logró avanzar nuevamente de ronda, sino que además lo hizo tras una victoria histórica ante uno de los gigantes del fútbol mundial, lo que eleva el impacto del resultado en su trayectoria internacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 25, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece and Gonzalo Plata celebrate after the match REUTERS/Mike Segar

De momento, Ecuador se ubica entre los mejores terceros del Mundial 2026, asegurando su presencia en la siguiente fase del torneo y manteniendo vivas sus aspiraciones de seguir avanzando en la competencia.

¿Cómo queda la tabla de mejores terceros del Mundial 2026?

En la clasificación parcial de los mejores terceros, Ecuador aparece en una posición expectante con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, con diferencia de goles neutra. Su ubicación le permite mantenerse dentro de los clasificados a la siguiente ronda.

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Detrás aparecen selecciones como Bosnia y Herzegovina —clasificada—, Suecia, Paraguay, Croacia y Corea del Sur, entre otras, en una tabla muy ajustada donde cada punto resulta determinante. En el fondo se encuentran equipos como Senegal, que aún no ha podido sumar unidades tras sus dos primeras presentaciones.