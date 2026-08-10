Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 10 de agosto

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ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 10 de agosto de 2026 La actualización de los haberes se calcula con la variación del Índice de Precios al Consumidor de junio y se complementa con un bono extraordinario para quienes perciben ingresos mínimos