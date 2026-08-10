Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 10 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa este lunes invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por cuarto día seguido en este máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.
En las últimas semanas cobró protagonismo en la agenda del Gobierno el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que en los nuevos lineamientos del que presentó el presidente Javier Milei, pone el foco en sostener la estabilidad de precios y el valor del peso, con el fundamento de cortar el financiamiento del sector público con los recursos de la entidad.
El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.
¿A cuánto se opera el dólar blue?
El dólar blue es ofrecido este lunes a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio. Durante la semana pasada, el billete informal anotó un descenso de 35 pesos o 2,2 por ciento.