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Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 10 de agosto

El billete al público sigue ofrecido a $1.520 en el Banco Nación. El dólar blue cotiza a $1.525 y acumula siete ruedas seguidas en baja

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13:14 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa este lunes invariable a $1.520 para la venta en el Banco Nación, por cuarto día seguido en este máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.521,28 para la venta y $1.469,92 para la compra.

13:14 hsHoy

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: el plan para blindarlo del Tesoro y las dudas sobre su impacto real

La iniciativa busca cortar la asistencia al sector público y reforzar la autonomía monetaria, aunque analistas advierten que persisten mecanismos de coordinación financiera 

La independencia del BCRA, es considerada clave para la estabilidad del peso (Foto: Reuters)
La independencia del BCRA, es considerada clave para la estabilidad del peso (Foto: Reuters)

En las últimas semanas cobró protagonismo en la agenda del Gobierno el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que en los nuevos lineamientos del que presentó el presidente Javier Milei, pone el foco en sostener la estabilidad de precios y el valor del peso, con el fundamento de cortar el financiamiento del sector público con los recursos de la entidad.

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13:14 hsHoy

El dólar mayorista cerró la semana a la baja y quedó al borde de los 1.500 pesos

El tipo de cambio oficial cedió un peso, a $1.498,50. En la semana avanzó 13,50 pesos o 0,9%. Al público siguió a $1.520 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar sube solo 3% en 2026, detrás de una inflación acumulada del 18%.
El dólar sube solo 3% en 2026, detrás de una inflación acumulada del 18%.

El monto operado en el segmento de contado acusó este viernes una importante baja de casi USD 300 millones respecto del jueves, en los USD 395,3 millones, con un dólar mayorista que volvió a negociar al filo de los $1.500, para cerrar con baja marginal de un peso, a 1.498,50 pesos.

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13:14 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar blue?

El dólar blue es ofrecido este lunes a $1.525 para la venta, un mínimo desde el 16 de julio. Durante la semana pasada, el billete informal anotó un descenso de 35 pesos o 2,2 por ciento.

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