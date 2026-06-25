Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania: lágrimas, abrazos y euforia en Nueva York

Sebastián Beccacece rompe en emoción tras el histórico triunfo de Ecuador ante Alemania. Crédito: REUTERS

Ecuador firmó una de las victorias más resonantes de su historia al imponerse 2-1 sobre Alemania en un duelo clave del Mundial 2026, un resultado que quedará grabado en la memoria de su afición. Tras el pitazo final, la imagen que recorrió el mundo fue la de Sebastián Beccacece, totalmente desbordado por la emoción en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

El encuentro comenzó con un golpe temprano para la ‘Tri’. Apenas en el minuto 2, el conjunto teutón se adelantó en el marcador con un tanto de Leroy Sané, obligando al combinado sudamericano a remar contracorriente durante casi todo el partido ante una de las selecciones más poderosas del planeta.

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Pese a ese escenario adverso, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece mantuvo la disciplina táctica, resistió los embates de Alemania y fue creciendo con el paso de los minutos hasta encontrar la forma de cambiar el rumbo del encuentro. La reacción ecuatoriana llegó con carácter y determinación. Nilson Angulo apareció para marcar el empate apenas al minuto 9, devolviendo rápidamente la confianza al conjunto tricolor.

A partir de ahí, Ecuador tomó impulso, sostuvo su intensidad ofensiva y encontró la recompensa en los pies de Gonzalo Plata, quien completó la remontada con el 2-1 definitivo que desató la euforia en el estadio al minuto 77. Ese tanto no solo significó tres puntos de enorme valor, sino también una victoria simbólica ante una tetracampeona del mundo, conseguida con entrega hasta la última jugada.

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