Portugal tiene dudas para armar la nómina contra la Selección Colombia: dejaría por fuera a reconocida figura

Portugal trabaja a toda máquina para el partido contra la Selección Colombia en Miami, el sábado 27 de junio - crédito Paul Childs/REUTERS

El sábado 27 de junio será un día clave para Portugal en el Mundial 2026, pues se juega el cupo a los dieciseisavos de final y el primer puesto del grupo K contra la Selección Colombia, que actualmente es primera de la zona con seis puntos, dos más que los europeos.

De cara a ese compromiso, existe una duda en la nómina del técnico Roberto Martínez, que es la inclusión o no de un jugador reconocido en la plantilla por su experiencia y talento, pero perdería la titularidad por un joven que brilló en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán.

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El entrenador también defendió el aporte de Cristiano Ronaldo en Portugal, pues el astro de 41 años es la máxima figura en la Selección y cinco veces ganador del Balón de Oro.

“Se presenta complicado que vuelva al plan inicial”

No cabe duda que los portugueses cuentan con una de las mejores plantillas de la Copa Mundial de la FIFA, ya que combina experiencia con juventud, la trayectoria del técnico Roberto Martínez y la estrella de Cristiano Ronaldo para conseguir el único título que le falta en su carrera.

Sin embargo, es probable que Bernardo Silva pierda la titularidad por bajo ritmo, mientras que João Félix sería inicialista ante la Selección Colombia, según un análisis del Diario AS: “Sus combinaciones con Portugal recordaron a las que habitualmente hacen con su club, Al Nassr”.

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Bernardo Silva no jugaría como titular ante Colombia porque no ha mostrado su mejor nivel en el Mundial 2026 - crédito Phil Noble/REUTERS

“Visto su rendimiento en el debut -discreto, como el de todos- y comparado con el de João Félix ante los uzbekos se presenta complicado que en el duelo clave del grupo, frente a Colombia en Miami, vuelva al plan inicial. Eso dificulta las posibilidades de Bernardo de recuperar galones. Aunque Roberto Martínez confía plenamente en él, ya lo dejó fuera en el parón de marzo y ha vuelto a descartarlo a las primeras de cambio cuando las cosas no han ido bien en el Mundial”, añadió el medio.

El diario español mencionó que Bernardo Silva tampoco la pasaría bien en el banquillo de Portugal, debido a que tendría al lado a Conceiçao y Rafael Leão, dos de las piezas que pueden ocupar su mismo lugar en el césped.

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Joao Félix se vio muy activo en el ataque de Portugal contra Uzbekistán, de ahí que se ganaría el puesto en la formación inicial contra la Selección Colombia - crédito Pedro Nunes/REUTERS

“Aunque son extremos puros, ahora mismo el único hueco que hay en la alineación está en uno de los hombres de banda. Bernardo ofrece otras cosas respecto a los jugadores más específicos para ese puesto, aunque las cosas se le han complicado con lo ocurrido hasta ahora en el Mundial. Habrá que ver hacia dónde va ahora el equipo con o sin Bernardo”, finalizó.

“Cristiano es un ejemplo”

El atacante de Al Nassr demostró ante Uzbekistán que cuenta con el nivel suficiente para seguir siendo líder de Portugal, gracias a sus dos anotaciones y conseguir el récord de marcar en seis mundiales, algo que ni siquiera Lionel Messi, su archirrival de los últimos 20 años, pudo conseguir.

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Roberto Martínez defendió el papel de Cristiano Ronaldo en la plantilla: “Cristiano es un capitán, actúa como capitán, con mucha experiencia que podemos aprovechar todos. En toda su carrera, hablamos de alguien que lleva 21 años representando a Portugal; tiene un hambre increíble de ayudar, es un ejemplo”.

El técnico Roberto Martínez confía en que Cristiano Ronaldo siga demostrando su juego con Portugal, sin importar los comentarios en su contra - crédito Paul Childs/REUTERS

“Cuando tenemos el balón, necesitamos a alguien que ataque y ocupe espacios en el último movimiento. Cristiano es ese jugador, los números lo reflejan. Es el futbolista que tiene ese movimiento, la finalización, es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal”, añadió el español.

Martínez también mencionó que sus jugadores siempre lidian con alguna polémica: “Tengo que decir que, desde el primer día en Portugal, no ha habido un día sin ruido. Estamos en un Mundial, hay mucho ruido, forma parte de ver quién está con la selección y quién no, pero en el vestuario tenemos que mostrar actitud. Estamos enfocados, muy fuertes, y el grupo está más unido que antes de llegar al Mundial. El ruido no entra en el vestuario”.

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